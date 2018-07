Un inginer român ar fi fost răpit în Libia. MAE a activat celula de criză

UPDATE 18.10: Meleşcanu: Celula de criză are rolul de a ne confirma dacă românul e ostatic sau a fost eliberat



Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Meleşcanu, a declarat într-o intervenție la Digi 24 că rolul celulei de criză este, în primul rând, de a confirma dacă cetăţeanul român răpit în Libia este ostatic sau dacă a fost eliberat şi apoi să afle care dintre grupările militare din zonă sunt responsabile.



"Celula de criză are, în primul rând, rolul să ne confirme dacă românul este ostatic sau dacă a fost eliberat şi, al doilea element, care dintre grupări își va recunoaşte răpirea cetățeanului român. Un element important este și încercarea noastră de a lua un contcat cu compania la care lucrează pentru a vedea în ce măsură se pot implica și ei. (...) Politica noastră a fost întotdeauna foarte clară de a nu finanţa operaţiunile teroriste, chiar când a fost vorba de ostatici, dar, în acelaşi timp, deschiderea noastră este spre dialog, spre găsirea unor soluţii pentru eliberarea cetăţenilor români”, a spus Meleșcanu, conform Mediafax,



Anterior, într-o intervenţie telefonică la Realitatea TV, ministrul Teodor Meleşcanu a declarat că este prioritar să se verifice dacă într-adevăr cetăţeanul român a fost răpit şi, apoi, care dintre grupări îl au "în garda lor", notează Agerpres.



"Prima noastră prioritate este să verificăm dacă într-adevăr cetăţeanul român a fost răpit. A doua prioritate - care dintre grupările destul de numeroase în Libia îl au în garda lor şi, din acest punct de vedere, relaţiile cu partenerii noştri, cu autorităţile de la Tripoli, cu toate autorităţile din ţările vecine, sunt extrem de importante. De îndată ce vom avea ştiri vă vom informa, vă vom ţine la curent", a precizat Meleşcanu.



El a amintit că a efectuat, în urmă cu o lună, o vizită în Libia, unde s-a întâlnit cu ministrul de Externe şi cu principalii responsabili din Tripoli, iar MAE are deschisă "o linie de dialog foarte importantă".







UPDATE 16.00: MAE, despre românul răpit în Libia: A fost activată celula de criză pentru a verifica situația

Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Meleșcanu, a dispus activarea unei Celule de criză după ce un inginer român a fost răpit în Libia, însă MAE precizează că procedurile de verificare pot fi de durată și că a instituit încă din 2015 nivelul maxim de alertă pentru acest stat.



"Ministerul Afacerilor Externe, prin Ambasada României în Libia, relocată la Tunis, are în atenție cazul cetățeanului român. Din dispoziția ministrului Afacerilor Externe, Teodor Meleșcanu, a fost activată Celula de Criză a MAE", transmite Ministerul Afacerilor Externe printr-un comunicat de presă.



Potrivit sursei citate, Celula de Criză a demarat, în regim de urgență, efectuarea unor verificări pentru stabilirea situației de fapt.



"Având în vedere specificul operațiunilor și situația din Libia, procedurile de verificare pot fi de durată. Ministerul Afacerilor Externe reiterează recomandarea ca tratarea în spaţiul public a elementelor privind acest caz să se facă cu toată precauţia, dată fiind situația de securitate de pe teritoriul Libiei. Precizăm faptul că, pentru acest stat, Ministerul Afacerilor Externe a instituit, încă din anul 2015, nivelul maxim de alertă: Pericol major - Părăsiți imediat zona sau țara!", mai precizează comunicatul MAE.



Inginerii au fost preluaţi de indivizi înarmaţi şi transportaţi într-un loc necunoscut.



Ulterior, doi ingineri au fost eliberaţi, au declarat sursele citate, precizând că ceilalţi doi rămân în captivitate.

Și agenția Reuters relatează sâmbătă că doi angajați, inclusiv un muncitor străin, au fost răpiți în zori, în urma unui atac comis de un grup necunoscut la o instalație a gigantului petrolier Sharara din Libia.

Reuters scrie, citând ingineri din companie, că atacul a avut loc la un post de control de la marginea câmpului petrolier Sharara, situat la circa 40 km distanță.