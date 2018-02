Un nou partid britanic, inspirat de ascensiunea preşedintelui francez Macron, încearcă să oprească Brexitul

Partidul Renew (Reînnoire), fondat anul trecut după ce mişcarea lui Macron ''En Marche!'' l-a propulsat la putere, a anunţat că va încerca să încurajeze dezbaterile despre Brexit şi a acuzat principalele formaţiuni politice din Marea Britanie că au pierdut legătura cu alegătorii care se simt abandonaţi de elită.



"Scopul nostru este de a răsturna Brexitul şi de a restabili poziţia noastră influentă în Europa, de a ne concentra asupra a ceea ce contează cu adevărat în Marea Britanie", a explicat mişcarea centristă Renew pe site-ul său, înainte de lansarea planificată a campaniei în centrul Londrei.



"Intenţionăm să fim insistenţi în legătură cu Brexitul şi persistenţi faţă de cauzele Brexitului", a declarat James Torrance, şeful de strategie al partidului. "Vom insista ca parlamentarii să ia în considerare interesul naţional şi să pună 'Remain' (Rămâne, în UE n.r.) înapoi pe masă într-un vot asupra acordului final cu UE", a adăugat el.



La referendumul din 2016 în Regatului Unit, 51,9% sau 17,4 milioane de persoane au votat pentru a părăsi UE, în timp ce 48,1% sau 16,1 milioane au votat să rămână.



De atunci, susţinătorii rămânerii în UE au explorat o serie de metode juridice şi politice pentru a preveni ceea ce ei consideră a fi cea mai mare greşeală din istoria politică britanică de după cel de-Al Doilea Război Mondial.



Prim-ministrul Theresa May, al cărei guvern şi partid este divizat asupra Brexitului, mai are doar opt luni pentru a ajunge la un acord cu UE privind condiţiile părăsirii blocului comunitar, dar insistă că Marea Britanie va ieşi oricum din UE la 23.00 GMT pe 29 martie 2019.



Oponenţii Brexitului încearcă să obţină suficient sprijin în camera inferioară a parlamentului, Camera Comunelor, pentru a bloca orice posibil acord de retragere cu care May s-ar putea întoarce de la Bruxelles în octombrie.



Susţinătorii Brexitului afirmă că orice încercare de a împiedica ieşirea din UE va arunca Marea Britanie într-o criză constituţională.



Printre cei care au cerut ca Brexitul să fie oprit sunt fostul prim-ministru Tony Blair, Lloyd Blankfein (CEO la Goldman Sachs Group Inc) şi George Soros, care a făcut avere pariind împotriva lirei britanice în 1992.



Renew afirmă că poate deja alinia peste 300 de candidaţi la viitoarele alegeri legislative programate în 2022, dar care ar putea avea loc mai devreme din cauza poziţiei slăbite a premierului conservator Theresa May, aflată în fruntea unui executiv divizat. Partidul vizează 650 de candidaţi din partea societăţii civile, pentru fiecare dintre circumscripţiile din Regatul Unit.



Renew a fost fondat de fostul finanţator Chris Coghlan înaintea alegerilor generale din iunie 2017, la care s-a prezentat drept candidat independent cu un program anti-Brexit într-o circumscripţie în sudul Londrei, ajungând pe locul patru cu 1.234 de voturi.

