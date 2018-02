Victor Ponta, audiat ca martor în dosarul lui Sebastian Ghiţă

Presa a publicat în luna martie 2016 o declaraţie dată în instanţă de Liviu Mihail Tudose - fost procuror general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti, în care acesta spunea că s-a întâlnit cu Victor Ponta în sediul Guvernului, iar acesta i-ar fi propus să fie numit într-o funcţie la DLAF sau Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor. Întâlnirea cu Victor Ponta ar fi avut loc la insistenţele lui Sebastian Ghiţă.



În sala de judecată, Ponta a negat că Sebastian Ghiţă i-ar fi solicitat să-l numească pe Liviu Tudose în vreo funcţie.



"Nu îmi mai aduc aminte ce am declarat la urmărirea penală, pentru că în acea perioadă aveam o relaţie mai tensionată cu procurorii de la DNA Ploieşti. L-am întâlnit pe procurorul Tudose de două ori. Prima dată, am fost invitat la Sinaia la căsătoria unui prieten de-al meu şi Tudose era naşul de cununie. În acea calitate, Tudose m-a întâmpinat, m-a salutat şi am schimbat câteva cuvinte. Anterior, la biroul meu din Bucureşti, am fost înştiinţat de şeful de Cabinet că Tudose mă căuta să îmi dea o invitaţie. Fiica mea face pian, iar fiica mea avea un concert de pian la Ploieşti. Întâlnirea a durat 30 de secunde. Mi-a dat invitaţia şi i-am promis că, dacă programul îmi va permite, o să onorez invitaţia. Nu am reuşit să mă duc. În acea perioadă, eram prieten cu Sebastian Ghiţă. Ghiţă nu mi-a solicitat niciodată să-l numesc sau să-i ofer procurorului Tudose vreo funcţie. Singurele persoane cu care am vorbit despre Tudose, după acea nuntă, au fost Robert Cazanciuc şi Tiberiu Niţu. Amândoi erau din Prahova şi m-am gândit că îl cunoşteau mai bine ca mine. I-am întrebat dacă îl cunosc şi dacă este o problemă că am fost la o nuntă unde el fusese naş. Când am acceptat să merg la nuntă, nu ştiam cine este naşul. Îmi amintesc că la acea nuntă Sebastian Ghiţă nu a fost prezent", a declarat Ponta în faţa judecătorilor.



Sebastian Ghiţă a fost trimis în judecată în acest dosar pentru două infracţiuni de dare de mită, cumpărare de influenţă, spălare de bani, şantaj, două infracţiuni de folosire, în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii şi conducerea unui vehicul fără permis.



De asemenea, în dosar mai sunt judecaţi Liviu Mihail Tudose - fost procuror general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti, Viorel Dosaru - fost şef al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Prahova, Constantin Ispas - ofiţer de poliţie, Aurelian Constantin Mihăilă - fost procuror general adjunct al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti.



Conform DNA, în perioada iunie 2013 - primăvara anului 2014, în timp ce pe rolul PCA Ploieşti se afla, în curs de urmărire penală, o cauză complexă în care se efectuau cercetări cu privire la săvârşirea unor infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani, mai multe persoane vizate de anchetă au obţinut informaţii confidenţiale pe diverse căi, printre beneficiarii acestor date nedestinate publicităţii fiind şi Sebastian Ghiţă. Informaţiile confidenţiale priveau obiectul cercetărilor, persoanele fizice şi juridice cercetate, măsurile de supraveghere tehnică dispuse, măsurile preventive ce urmau a fi luate, numele procurorului de caz şi ale ofiţerilor de poliţie delegaţi să efectueze urmărirea penală.



"Concret, folosindu-se de influenţa pe care o avea şi pe care o exercita efectiv pentru menţinerea şi promovarea în funcţii publice a anumitor persoane, Sebastian Ghiţă i-a capacitat pe inculpaţii Tudose şi Dosaru să îi furnizeze informaţii confidenţiale din dosarul aflat în curs de urmărire penală pe rolul PCA Ploieşti. Faptele respective au fost comise în contextul în care, pe de o parte, deputatul Ghiţă avea interesul să protejeze două persoane implicate în activitatea infracţională ce făcea obiectul anchetei, iar, pe de altă parte, avea personal interese de natură financiară la mai mulţi agenţi economici supuşi anchetei", susţin procurorii.



Anchetatorii au reţinut că, în schimbul acestor informaţii, Sebastian Ghiţă i-a promis, pe de o parte, lui Viorel Dosaru că îl va sprijini să îşi menţină poziţia, dar şi să obţină alte funcţii de conducere. Pe de altă parte, i-a acordat procurorului Liviu Tudose sprijin în vederea obţinerii unor funcţii de conducere sau execuţie în cadrul unor instituţii publice centrale.

