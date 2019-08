Ponta, despre atacurile lui Băsescu la adresa lui Mircea Diaconu: Acum sunt sigur că intră în turul al doilea

"Basescu & Co il ataca non stop pe Mircea Diaconu - ( exact cum il atacau pe Sorin Oprescu in 2008 cand a stricat blatul dintre PSD si PDL la Primaria Capitalei) = acum sunt sigur ca Mircea Diaconu intra in turul al doilea!



In fiecare zi un numar impresionant de oameni obisnuiti dar si de votanti si membri PSD imi spun “ce bine ca a aparut Diaconu - acum sigur mergem la vot ca avem cu cine sa votam”! Ca si in 2008 votantii de stanga vor vota dupa mintea si inima lor - NU dupa cum le spun liderii Partidului ! Poate intelege si Doamna Dancila ca are datoria sa fie alaturi de “poporul pesedist” si nu alaturi de Basescu si de Gusa”, scrie Ponta pe Facebook.

Tag-uri:

loading...