Victor Ponta este audiat, la DNA, în dosarul Tel Drum

Victor Ponta este audiat, vineri, la DNA, in dosarul Tel Drum, spun surse judiciare. Audierea are loc dupa ce fostul premier a publicat joi, pe contul lui de Facebook, o ordonanta a DNA in care se precizeaza ca a avut calitatea de martor intr-un dosar in care a fost acuzat de Liviu Dragnea ca este denuntator.