Viorel Cataramă: Poziţia PNL ''pro justiţie'', percepută nesinceră. Care sunt cele 10 măsuri propuse

“Poziţia ''pro justitie'' a fost şi este percepută de opinia publică ca fiind nesinceră, motivate de procesul lui Ludovic Orban; în urma dezbaterii publice pe tema justiţiei, PNL este marele perdant!Consider că cel puţin pentru viitorul apropiat, partidul trebuie să se limiteze la discutarea şi dezbaterea articolelor de lege privind legile justiţiei şi să elimine orice atac la socialiştii grupaţi în PSD-ALDE pe tema subordonării politice a justiţiei. Cu alte cuvinte, să ne concentrăm pe fiecare articol al legii în parte. Ar fi mai benefic”, a declarat, pentru MEDIAFAX, Viorel Cataramă.

De altfel, este una dintre temele pe care le va pune în discuţie în şedinţa Consiliului Naţional al PNL de sâmbătă, Cataramă susţinând că problemele cu care se confruntă partidul trebuie să îşi găsească repede rezolvare.

“Deşi Congresul din vara anului 2017 a stabilit ca domnul Klaus Iohannis este candidatul partidului la viitoarele alegeri presidenţiale, opinia publică percepe lipsa unui parteneriat între partid şi actualul preşedinte. Consider ca este imperios necesar ca acest parteneriat să fie stabilit până în cele mai mici detalii”, spune Viorel Cataramă, care aminteşte de experienţa de la desemnarea premierului, atunci când PNL nu a mers cu vreo propunere.

Şi tot obiectiv pentru 2018, Cataramă susţine că liberalii ar trebui să stabilească un parteneriat strategic cu UDMR.

“Deşi partidul este de departe, ca reprezentare parlamentară, mod de comportare şi structuri teritoriale principalul (dacă nu singurul) partid serios de opoziţie, opinia publică nu are percepţia acestei realităţi! Consider că trebuie clarificată ideologia partidului; stabilit un parteneriat strategic cu UDMR, partid in PPE ca si noi; adoptarea unei hotărâri conform căreia partidul nu va face la nivel central, nicio alianţă preelectorală, colaborări putând avea loc numai cu partide care depăşesc pragul electoral; la nivel local, dacă se va menţine actualul sistem de vot (cu un singur tur), va trebuie adoptată o decizie care să dea dreptul organizaţilor locale la astfel de alianţe preelectorale", a mai spus, pentru MEDIAFAX, prim-vicepreşedinte al PNL sector 2.

Acesta remarcă faptul că, deşi coaliţia PSD-ALDE face greşeli pe bandă rulantă, partidul s-a limitat numai la critica greşelilor guvernării, fără să propună soluţii liberale.

Tocmai de aceea, Viorel Cataramă spune că va propune la Consiliul Naţional de sâmbătă mai multe puncte:

"1. Anularea tuturor ajutoarelor sociale pentru persoanele apte de munca, inclusiv pentru membrii Casei Regale.

2. Anularea pensiilor speciale.

3. Stabilirea pensiei minime la 70% din salariul minim, toţi cetăţenii urmând să primească pensii numai la vârsta legală de pensionare şi numai în raport cu contribuţia avută.

4. Stoparea oricăror creşteri salariale în sectorul bugetar; relocarea a cel puţin 25% din acest personal în sectorul privat.

5. Încurajarea şi susţinerea necondiţionată a sectorului privat, îndeosebi a exportului, inclusiv printr-un leu slab; drept consecinţă, prin negocieri între patronate şi sindicate veniturile celor care lucrează in sectorul privat vor deveni comparabile cu cele ale persoanelor care lucrează în sectorul public

Va dispărea astfel, pe cale naturală, actuala ''aristocraţie bugetară''!

Personalul angajat în sectorul public nu va mai putea lucra concomitent şi in sectorul privat.

6. Eliminarea ajutoarelor de stat precum şi a tuturor subvenţiilor acordate agentilor economici cu capital (majoritar) de stat.

7. Nicio instituţie publică nu va mai putea bloca activitatea sectorului privat până la o hotărâre definitivă a justitiei; va fi elaborată o legislaţie clară privind răspunderea persoanelor care lucrează în sectorul public, inclusiv sancţiuni clare pentru abuzuri dovedite.

8. Liberalizarea totală a pieţei asigurărilor de sănătate şi a sistemului de pensii; va fi incurajat sectorul privat în domeniul sănătăţii şi al învăţământului.

9. Eliminarea tuturor discriminărilor în domeniul taxării muncii şi a capitalului.

10. Taxarea capitalurilor (inclusiv a transferurilor catre offshoruri) si importurilor speculative"

Tag-uri:

loading...