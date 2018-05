Viorica Dăncilă, replică pentru Klaus Iohannis: "Nu-mi voi da demisia"

”Am văzut cifrele publicate de Institutul Național de Statistică. România are creștere economică, suntem pe un drum bun (...) Îmi voi duce mandatul până la capăt și îmi doresc să respectăm programul de guvernare. De aceea, nu îmi voi da demisia, atâta timp cât am sprijinul președintelui partidului, atâta timp cât am sprijinul coaliției și atâta timp cât am sprijinul dumneavoastră. Am fost 9 ani la Bruxelles, sunt un om responsabil și nu doresc să creez dezechilibre în țara mea (...) Vreau să duc mai departe mandatul care mi-a fost încredințat”, a declarat Viorica Dăncilă.

Președintele Klaus Iohannis i-a cerut publicacesteia de mai multe ori să plece de la Palatul Victoria, precizând că Dăncilă nu face față funcției și că ar trebui să le facă loc „unor oameni responsabili şi competenţi".

