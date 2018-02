Vlad Cosma, audiat la Parchetul General: Am depus noi dovezi, am fost citat şi de IJ

''Am depus documente, am făcut un proces verbal şi urmează să fiu audiat. (...) Documente scrise şi poze. (...) Înţeleg că IJ s-a sesizat în legătură cu dezvăluirile pe care le-am prezentat în spaţiul public. O să depun aceleaşi documente. Sunt foarte mulţi martori care au declarat în diverse instanţe despre abuzuri şi metode ilegale folosite. (...) Săptămâna viitoare am sa dau o declaraţie completă. (...) Vreau să se facă dreptate'', a spus Cosma la ieşirea de la PG, adăugând că a fost citat şi la Inspecţia Judiciară pentru ora 13,00.



Cosma acuză patru procurori de la DNA Ploieşti de compromiterea intereselor Justiţiei, cercetare abuzivă, represiune nedreaptă, abuz în serviciu şi constituire de grup infracţional organizat.



"O să aduc în săptămânile următoare cât mai multe documente pe măsură ce le strâng (...) referitor la aceiaşi patru procurori pe care i-am enumerat în plângerea penală depusă la Parchetul General. (...) Nu deţin decât înregistrări cu oamenii care au încercat să îmi facă rău mie şi familiei mele. Am adus înregistrări cu cei patru procurori care arată natura discuţiilor purtate în cadrul Biroului DNA Prahova (...) Toate înregistrările pe care le depun mă includ şi pe mine, nu există înregistrări în care eu să nu apar", a declarat Vlad Cosma la intrarea în PG.



Acesta a mai spus că în plângerea depusă la Parchetul General a enumerat dosarele penale în care poate prezenta dovezi şi în care erau vizaţi Sebastian Ghiţă, Victor Ponta, Daniel Savu, Andrei Volosevici, precum şi alţi oameni politici.



"În principal, eu am fost folosit de domnul Negulescu în dosarele cu oameni politici, în alte dosare aveau alţi martori pe care îi folosea cu diferite identităţi în funcţie de interesele pe care le avea. Nu era o situaţie în care mă lăsam folosit, era o situaţie în care eram obligat, constrâns, şantajat (...) Eu cred că doamna Kovesi a fost foarte mult minţită de aceşti patru procurori. Eu nici astăzi nu cred că s-au dus la şefa lor, cu toate că domnul Niculescu aşa susţinea (...), nu cred că s-au dus să îi spună că dublează martori, că inventează stick-uri, prejudicii, asta e părerea mea. Eu nu cred că s-au dus să informeze mai departe", a mai spus Vlad Cosma.



Potrivit acestuia, în anul 2013 el l-ar fi informat pe prim-ministrul de atunci, pe ministrul Justiţiei şi procurorul ierarhic superior în legătură cu aceste aspecte, iar sora sa le-ar fi prezentat în ianuarie 2017 în Parlament, la Comisia SRI.



Potrivit unor oficiali ai Parchetului General, Vlad Cosma a depus plângerea pe 9 februarie şi îi vizează pe procurorii Lucian Onea, Giluela Diaconu, Alfred Savu şi Mircea Negulescu (exclus recent din magistratură).



În urma acestei plângeri, pe 12 februarie a fost înregistrat un dosar pe rolul Secţiei de urmărire penală din cadrul Parchetului General. Postul Antena 3 a difuzat o înregistrare în care fostul deputat PSD Vlad Cosma susţine că procurorii Mircea Negulescu şi Lucian Onea au încercat să "inventeze dosare în baza unor probe fabricate" unor importanţi oameni politici şi de afaceri, printre care şi lui Sebastian Ghiţă.



În replică, DNA a difuzat un comunicat de presă în care spune că Vlad Cosma a prezentat denaturat situaţia, folosindu-se de colaje ale unor înregistrări pe care le-a realizat personal.



De asemenea, DNA susţine că persoane din anturajul lui Vlad Cosma s-au prezentat în mod repetat la DNA Ploieşti, cerându-le procurorilor să facă demersuri astfel încât să îi creeze o situaţie juridică favorabilă tatălui său, Mircea Cosma, trimis în judecată pentru corupţie. În acest sens, DNA a dat publicităţii două înregistrări în care persoane din anturajul familiei Cosma discută cu un poliţist şi un procuror de la DNA Ploieşti.



Persoanele respective, mai spune DNA, au atras atenţia procurorilor că, în caz contrar, vor fi difuzate la diverse posturi de televiziune înregistrări video din anchetele acestora, constând în montaje, colaje special realizate pentru compromiterea procurorilor şi ofiţerilor de poliţie care au instrumentat dosarele în care au fost trimişi în judecată Vlad Cosma, Mircea Cosma şi Sebastian Ghiţă.

