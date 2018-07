Conferință comună de presă Donald Trump - Vladimir Putin: Discuțiile au fost reușite

Donald Trump

Am avut o discuție directă și productivă

Felicit Rusia și pe președintele Putin pentru găzduirea Cupei Mondiale, a fost una dintre cele mai bune vreodată

Am înțeles din prima zi că diplomația este mai productivă decât confruntarea

Neînțelegerile dintre țările noastre sunt binecunoscute

Vom rezolva multe dintre aceste probleme și vom găsi căi de cooperare

Am văzut consecințele când s-a renunțat la diplomație

Chiar și în Războiul Rece, SUA și Rusia au putut menține un dialog puternic

Relațiile noastre nu au fost niciodată mai rele ca acum

Ele s-au schimbat însă față de acum 4 ore

Dialogul constructiv a creat oportunitatea de a deschide un drum nou spre pace

Întotdeauna voi pune ce e mai bine pentru America și poporul american pe primul loc

Am discutat subiectul interferenței rusești în alegerile din SUA

Am discutat una dintre cele mai dificile provocări pentru umanitate, proliferarea umană

Am discutat despre radicalismul islamic. Vom menține canale deschise de comunicare între agențiile noastre

Subliniez importanța de a pune presiune asupra Iranului

Am discutat criza din Siria, una complexă

Cooperarea dintre țările noastre are potențialul de a salva sute de mii de vieți

Am eradicat Statul Islamic

Am convenit că reprezentanții din consiliile de securitate se vor întâlni pentru a continua progresele înregistrate acum

Am făcut primii pași spre un viitor mai luminos

Așteptările noastre sunt marcate de realism

Președinte Putin, vă mulțumesc pentru aceste discuții

A fost o zi foarte constructivă, e în interesul ambelor țări să continuăm conversația, sunt sigur că ne vom întâlni des în viitor și că vom rezolva problemele

Întrebări

Ziarist rus pentru Trump: În turneul european, ați menționat că implementarea Nord Stream 2 este dăunătoare și că Germania este prizoniera Rusiei. SUA cumpără gaz european. L-ați numit pe Putin un competitor.

Trump: L-am numit un competitor și este unul bun. Cred că este un compliment. Nu sunt sigur că acest gazoduct e în interesul Germaniei sau nu. SUA vor fi în curând cel mai mare producător de petrol și gaz. Le doresc noroc, am discutat cu Angela Merkel în termeni destul de puternici. Azi suntem numărul 1 în lume și vom concura destul de puternic

Vladimir Putin: Am discutat și acest subiect. Credem că noi, ca puteri majore petroliere, putem lucra împreună spre reglementarea pieței mondiale. Dincolo de un anumit preț, gazele de șist nu mai sunt profitabile. Avem spațiu pentru cooperare aici. Dl Trump și-a exprimat îngrijorările legate de dispariția Ucrainei din tranzit, l-am asigurat că nu urmărim asta.

Ziarist occidental pentru Trump: Ați spus că prostia SUA este vinovată pentru relațiile proaste cu Rusia. Are vreo vină Rusia?

Trump: Cred că ambele state au câte o vină. Amândoi am făcut greșeli. Nu a existat nicio coluziune legată de campanie. A fost o campanie curată, am bătut-o pe Hillary Clinton cu ușurință. Am discutat zero coluziune. E ridicol ce se întâmplă cu această anchetă. Nu a existat nicio coluziune, nu îl cunoșteam pe președintele Putin.

Vladimir Putin: Președintele Trump apără interesele SUA, eu le apăr pe ale Rusiei. Căutăm puncte de contact și modalități de reconciliere. Trebuie să fim conduși de fapte. Puteți numi un singur fapt dovedit legat de coluziune? Când a fost candidat, președintele Trump a vorbit despre restabilirea relațiilor cu Rusia. Nu e normal să vrem să lucrăm cu el? Nu există nicio dovadă când e vorba de fapte dovedite. Avem o înțelegere între Rusia și SUA din 1999 privind asistența reciprocă în dosarele criminale, procurorul Mueller poate trimite solicitări pe baza acestui acord