Alex Dima, veşti proaste după ce Dăncilă a zis că-şi dă demisia dacă nu intră în turul 2

Viorica Dăncilă este candidatul PSD la alegerile prezidenţiale din luna noiembrie. Alex Dima i-a reproşat premierului că este dispusă să demisioneze pentru acest lucru, dar nu şi pentru celelalte proiecte sociale nerealizate.

"Doamna V. Dancila promite candid ca isi da demisia daca nu intra in turul 2 la alegerile prezidentiale. Asa curaj si barbatie politica, mai rar. Am intrebat-o acum ceva vreme, pe cand promitea ca o sa faca, pana la sfarsitul lui 2019, 170 de km de autostrada, daca e dispusa sa faca acelasi gest, sa ne paraseasca. S-a uitat stramb la mine si m-a intrebat: da, de ce eu? Am intrebat-o zilele trecute, ce a facut pentru Teleorman, locul unde a fost aleasa si trimisa omenirii si istoriei. I-a sarit tandara si a plecat nervoasa.

Deci, nu isi da demisia pentru ca nu avem autostrazile, spitalele, scolile promise cand a pus mana pe putere, nu-si da demisia pentru ca pe sosele si prin spitale mor prea multi oameni nevinovati. Nu. Astea pentru doamna V. Dancila si pentru cei care ii pupau mainile fericiti ca le e lider si ca raman la putere, nu conteaza. Pentru ca ei se gandesc doar la ei. Conteaza sa ramana acolo sus, in lumina reflectoarelor, imbatati de aerul puterii. Noi, pentru ei, nu contam", a scris Alex Dima pe Facebook.

Ce a spus Dăncilă despre eventuala ei demisie: "Este normal să ne asumăm fiecare rezultatele. Așa cum în teritoriu fiecare județ, fiecare comunitate din județul respectiv își asumă un anumit target și eu trebuie să îmi asum anumite lucruri. Bineînțeles că este o demisie de onoare care trebuie să o aibă în vederre toți cei care nu vor atinge acel scor. Trebuie să fim foarte corecți și am foarte mare încredere în colegele și colegii mei din organizații. Știm că vor lupta pentru scorul pe care și-l asumă. Obiectivul este să câștigăm alegerile prezidențențiale".

