Parlament

Parlamentul se reunește miercuri în prima sesiune ordinară a acestui an Președintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, a convocat conducerea acestui for legislativ miercuri, de la ora 13,00, urmând ca ședința de plen din prima... 31 ian, 13:35 Citeşte mai departe

Guvern

Grindeanu: Ce facem, dacă la referendum românii spun că nu vor continuarea luptei anticorupţie? „O să vedem decizia Parlamentului. Eu pot să vă spun (…) ca prim-ministru, n-am nimic împotrivă în ceea ce se spune în acea întrebare. (…) dacă ne dorim... 30 ian, 09:06 Citeşte mai departe

Presedintie

Iohannis: PSD se gândeşte să mă suspende încă de la alegerea mea. Dragnea se comportă ca la grădiniţă Întrebat cum vede reacţiile lui Liviu Dragnea şi ale PSD pe tema graţierii şi a referendumului, Klaus Iohannis a răspuns că liderul social democrat s-a... 24 ian, 14:12 Citeşte mai departe

PSD

Mihai Tudose critică guvernul PNL: "Au manelizat economia. Soluţiile lor au generat alte probleme mai mari" Fostul premier Mihai Tudose a amintit că nu a fost găsită nicio cale de a rezolva accesul la internet în toată ţara, nu există un plan pentru achiziţia de... 13 aug, 14:50 Citeşte mai departe

PNL

Emil Boc candidează, din nou, pentru Primăria Clujului: "Ne dorim să avem un oraş ca afară" "Ne dorim să avem un oraș ca afară. Asta înseamnă locuri de muncă bine plătite, să avem o calitate a vieții în educație, în sănătate, în infrastructură și... 14 aug, 14:08 Citeşte mai departe

ALDE

Tăriceanu: Suspendarea este o acţiune posibilă. Dacă preşedintele o provoacă, să-şi asume consecinţele Preşedintele Senatului a avertizat că suspendarea este o acţiune posibilă, nedorită de PSD-ALDE, dar care va fi pusă în practică dacă Iohannis o provoacă.... 28 dec, 12:18 Citeşte mai departe

USR

Vlad Alexandrescu: USR strânge semnături pentru a ataca la CCR eliminarea taxei radio-tv "Am iniţiat procedurile pentru stângerea de semnături în numele grupului parlamentar USR, vom contesta la CCR articolul din lege care se referă la abolirea... 28 dec, 15:32 Citeşte mai departe

UDMR

Kelemen Hunor: Nu există motive de suspendare a preşedintelui Iohannis; PSD trebuie să facă altă propunere 'Eu nu cred în suspendare şi nu cred că există motive constituţionale pentru o suspendare. Nu văd care ar fi acel motiv pentru care se poate declanşa... 27 dec, 17:17 Citeşte mai departe

PMP

Traian Băsescu: Parlamentul şi Guvernul "să tragă o linie roşie groasă" între ele şi serviciile de informaţii plus DNA Traian Băsescu face apel la noul parlament şi viitorul guvern să se separe complet de servicii şi DNA. "Avem nevoie de un moment zero, iar acest moment... 29 dec, 09:39 Citeşte mai departe

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