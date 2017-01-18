Marcel Boloş, în interiorul partidului: Guvernul Ciolacu, în ansamblu, să îşi asume găsirea banilor pentru pensii

marcel bolos
09 noi, 19:47
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Forţa Dreptei a hotărât să declanşeze demersurile pentru constituirea polului de centru-dreapta

orban
Consiliul Naţional al Forţa Dreptei anunţă marţi că a hotărât să declanşeze demersurile absolut necesare pentru constituirea polului de centru-dreapta, alternativa politică de care România are...
31 oct, 18:56
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Simion: Obiectivul principal al AUR este să devină prima forţă politică a ţării

George Simion
Obiectivul principal electoral al AUR pentru anul 2024 este să devină prima forţă politică a ţării, să obţină primul loc la alegerile europarlamentare şi la cele locale îşi propune să câştige cât...
26 oct, 18:12
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nica

Preşedintele PNL Timiş, Alin Nica, scapă de acuzaţiile ANI şi cere demisia deputatului Alfred Simonis

23 oct, 18:37
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gorghiu

Alina Gorghiu: Nu mai înregistrăm niciun caz de refuz al predării fugarilor

23 oct, 18:33
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ciolacu

Marcel Ciolacu, întrebat când va produce efecte pachetul de măsuri fiscale: În momentul în care legea este promulgată

19 oct, 10:04
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ciolacu

Ciolacu: Nu consider că în acest moment România are nevoie de două submarine

16 oct, 16:49
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Odobescu

Odobescu: Situaţia de securitate din Ucraina şi de la graniţele Ucrainei este gravă

02 oct, 18:44
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Alfred Simonis

Simonis: Începând de marţi, curge termenul de 3 zile în care poate fi depusă o moţiune de cenzură

26 sep, 20:06
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George Simion

George Simion cere AEP, INSP şi MAI lămuriri privind alegerile europarlamentare de anul viitor

21 sep, 19:38
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drona

MApN: Fragmentele găsite la Nufăru sunt dintr-o dronă similară celor folosite de armata rusă

13 sep, 22:12
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Iulian Bulai

Bulai: Ordonanţa cu măsuri de reducere a cheltuielilor va asasina cultura din oraşele mici şi din mediul rural

17 aug, 20:23
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iohannis

Iohannis: Atacurile Rusiei împotriva infrastructurii civile ucrainene de pe Dunăre sunt crime de război

02 aug, 18:02
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nicolae ciucă

Ciucă: Ordinul de protecţie, extins la orice situaţie în care există riscul unei agresiuni iminente

13 iul, 20:11
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Gorghiu

Alina Gorghiu: O sursă principală pentru multe rele din România este lipsa de educaţie juridică

10 iul, 19:06
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iohannis

Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat legea de eliminare a pensiilor parlamentarilor

28 iun, 18:43
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Nicusor Dan

Nicușor Dan: „Parlamentarii PSD au dat liber la betonarea spaţiilor verzi”

27 iun, 19:45
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romascanu

Lucian Romaşcanu (PSD): Există în acest moment discuţii privind lista alimentelor care vor face obiectul reducerii voluntare

26 iun, 20:02
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iohannis

Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat legea de aprobare a ordonanţei de urgenţă privind cloud-ul guvernamental

26 iun, 19:57
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Mircea Fechet

Mircea Fechet: Funcţia de ministru al Mediului, Apelor şi Pădurilor mă onorează, dar mă şi responsabilizează

15 iun, 20:10
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sorin grindeanu

Grindeanu: A fost desemnat astăzi constructorul pentru încă un tronson al Autostrăzii Sibiu - Făgăraş

15 iun, 20:02
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budai

Budăi: Am explicat CE şi Băncii Mondiale că dorim ca reforma pensiilor speciale să fie aprobată în această sesiune

08 iun, 20:06
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nicolae ciucă

Ciucă: Italia este un partener strategic şi un prieten apropiat al României

06 iun, 21:23
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Drula

Cătălin Drulă: Amânarea rotativei este încă o dovadă a eşecului acestei guvernări

26 mai, 22:04
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Parlament

Parlamentul se reunește miercuri în prima sesiune ordinară a acestui an

Parlament
Președintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, a convocat conducerea acestui for legislativ miercuri, de la ora 13,00, urmând ca ședința de plen din prima...
31 ian, 13:35
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pensie

Pensiile vor fi scutite de impozite şi contribuţii la fondul de asigurări de sănătate

05 ian, 16:22
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Parlament

Proiectul de abilitare a Guvernului de a emite ordonanţe pe durata vacanţei parlamentare, supus votului în Parlament

05 ian, 09:17
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Sorin Grindeanu

Guvernul Sorin Grindeanu a primit votul de încredere al Parlamentului, cu 295 de voturi pentru şi 133 împotrivă

04 ian, 15:46
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Viorel Stefan

Viorel Ștefan, validat în comisiile de specialitate ale Parlamentului pentru funcția de ministru al Finanțelor Publice

04 ian, 14:17
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Sevil Shhaideh

Sevil Shhaideh - aviz pozitiv pentru funcția de ministru al Dezvoltării, Administrației și Fondurilor Europene

04 ian, 12:54
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daniel constantin

Ministrul propus al Mediului, Daniel Constantin, avizat favorabil în comisiile de specialitate

04 ian, 11:56
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Gabriel Les

Gabriel Leş, aviz favorabil pentru funcţia de ministru al Apărării Naţionale

04 ian, 11:37
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Florin Jianu

Jianu: Legea prevenţiei va fi gata în primul trimestru din 2017. Statul aplică întâi măsuri de prevenţie şi apoi amenzi

04 ian, 11:32
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Alexandru Cuc

Răzvan Alexandru Cuc, aviz favorabil pentru postul de ministru al Transporturilor

04 ian, 11:02
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Guvern

Grindeanu: Ce facem, dacă la referendum românii spun că nu vor continuarea luptei anticorupţie?

Grindeanu
„O să vedem decizia Parlamentului. Eu pot să vă spun (…) ca prim-ministru, n-am nimic împotrivă în ceea ce se spune în acea întrebare. (…) dacă ne dorim...
30 ian, 09:06
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iordache

Florin Iordache: Graţierea nu e făcută pentru o persoană. E o soluţie alternativă

19 ian, 10:14
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Florin Iordache

Ministerul Justiției a elaborat un proiect de act normativ privind grațierea

18 ian, 11:51
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Iohannis Grindeanu

Klaus Iohannis a prezidat şedinţa de Guvern de miercuri. Ce s-a hotărât în privinţa ordonanţei graţierii

18 ian, 09:46
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florin iordache

Florin Iordache, la preluarea mandatului la Justiţie: Întărirea statului de drept, prioritară

05 ian, 10:04
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Carmen Dan

Carmen Daniela Dan, prima reacție după învestirea în funcția de ministru de Interne

05 ian, 09:42
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Olguta

Vasilescu, la preluarea mandatului de ministru: Dăm ordonanţe de creştere a pensiilor şi salariilor

05 ian, 09:38
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Mihai Busuioc

Prima decizie a lui Grindeanu: a numit şef la Secretariatul General al Guvernului

05 ian, 09:18
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Liviu Dragnea

Dragnea, către Grindeanu: PSD va fi primul partid care va interveni dacă nu respectaţi programul!

04 ian, 16:48
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Sorin Grindeanu

Guvernul Sorin Grindeanu a primit votul de încredere al Parlamentului, cu 295 de voturi pentru şi 133 împotrivă

04 ian, 15:46
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Presedintie

Iohannis: PSD se gândeşte să mă suspende încă de la alegerea mea. Dragnea se comportă ca la grădiniţă

Iohannis
Întrebat cum vede reacţiile lui Liviu Dragnea şi ale PSD pe tema graţierii şi a referendumului, Klaus Iohannis a răspuns că liderul social democrat s-a...
24 ian, 14:12
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Iohannis

Iohannis: Politica externă a României va rămâne pe aceleaşi coordonate

18 ian, 12:33
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Iohannis Grindeanu

Klaus Iohannis a prezidat şedinţa de Guvern de miercuri. Ce s-a hotărât în privinţa ordonanţei graţierii

18 ian, 09:46
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Iohannis

Iohannis, noi atacuri la Dragnea și Tăriceanu

06 ian, 14:15
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Iohannis

Klaus Iohannis, la şedinţa CSM: "O lege a amnistiei și grațierii ar fi o catastrofă pentru democrația românească"

06 ian, 11:42
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Sorin Grindeanu

IOHANNIS AMÂNĂ DESEMNAREA NOULUI PREMIER. Grindeanu a fost azi la Cotroceni

29 dec, 11:55
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Iohannis

Ce a scris Klaus Iohannis pe Facebook, după ce a respins-o pe Sevil Shhaideh pentru funcția de premier

27 dec, 12:36
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Iohannis

IOHANNIS NU O ACCEPTĂ PE SHHAIDEH PREMIER. „Cer coaliţiei PSD-ALDE să vină cu altă propunere”

27 dec, 10:57
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Iohannis Shhaideh

Discuţie telefonică între Klaus Iohannis şi Sevil Shhaideh. Cei doi se vor întâlni săptămâna viitoare

22 dec, 17:29
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Iohannis

Președintele Klaus Iohannis prelungește suspansul: Voi desemna premierul după Crăciun

22 dec, 11:41
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PSD

Mihai Tudose critică guvernul PNL: "Au manelizat economia. Soluţiile lor au generat alte probleme mai mari"

Europarlamentarul Mihai Tudose
Fostul premier Mihai Tudose a amintit că nu a fost găsită nicio cale de a rezolva accesul la internet în toată ţara, nu există un plan pentru achiziţia de...
13 aug, 14:50
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Dragnea

Ședința care poate schimba totul. Comitetului Executiv Naţional al PSD se reunește astăzi

02 feb, 09:02
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Liviu Dragnea

Dragnea: M-am întors din SUA şi l-am găsit pe Iohannis în fruntea unei noi mineriade

23 ian, 09:31
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Dragnea

Dragnea: Cel mai mare pericol pentru miniştri este să nu înţeleagă importanţa programului de guvernare

05 ian, 09:20
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Liviu Dragnea

Dragnea, către Grindeanu: PSD va fi primul partid care va interveni dacă nu respectaţi programul!

04 ian, 16:48
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Liviu Dragnea

Liviu Dragnea: PSD nu prorogă taxa pe stâlp, TVA-ul de 19% și supraacciza la combustibil

03 ian, 19:55
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Dragnea

Dragnea: OUG care creşte salariile înalţilor demnitari să fie "picată"; Am un salariu foarte mare

03 ian, 09:46
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Dragnea

Liviu Dragnea dezvăluie calendarul învestirii noului Executiv care va conduce România

02 ian, 23:46
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Dragnea

Dragnea: Realist vorbind nu mai putem avea un Guvern nou până la 1 ianuarie 2017

28 dec, 18:35
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Sorin Grindeanu

Prima declaraţie a premierului propus, Sorin Grindeanu

28 dec, 18:30
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PNL

Emil Boc candidează, din nou, pentru Primăria Clujului: "Ne dorim să avem un oraş ca afară"

Emil Boc candidează, din nou, pentru Primăria Clujului
"Ne dorim să avem un oraș ca afară. Asta înseamnă locuri de muncă bine plătite, să avem o calitate a vieții în educație, în sănătate, în infrastructură și...
14 aug, 14:08
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Turcan Predoiu

Aripa Blaga a cedat. Congresul PNL va avea loc la vară

30 ian, 10:13
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Antonescu

Antonescu: În campanie, PNL a oferit doar un fel de asistenţă pentru DNA, de care DNA nu are nevoie

22 dec, 10:05
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turcan

Preşedintele PNL, despre propunerea Shhaideh premier: ''Arată obsesia de control a lui Dragnea''

21 dec, 13:14
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Ludovic Orban

Ludovic Orban: Legitimarea liderilor PNL nu se face prin "ușa deschisă la Cotroceni "

15 dec, 14:00
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Ciolos Nicusor Dan

Nicuşor Dan: „Excludem varianta ca Dacian Cioloş să fie înscris politic, în PNL sau chiar în USR“

09 dec, 14:11
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Ciolos

Cioloș, întrebat dacă preia PNL după alegeri: Mi-am pus problema, dar nu am luat o hotărâre

09 dec, 10:00
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cristian busoi

Buşoi, despre alianţe după alegeri: De la UDMR avem aşteptări mari, cu PMP rămâne să vedem

07 dec, 17:33
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Alina Gorghiu

Alina Gorghiu, atac dur la adresa ministrului Justiţiei: „Doamna Prună egal PSD, egal Cazanciuc

06 dec, 15:36
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Dacian Ciolos

Premierul Cioloş pune capăt speculaţiilor: Nu exclud ca imediat după alegeri să intru într-un partid politic

06 dec, 15:27
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ALDE

Tăriceanu: Suspendarea este o acţiune posibilă. Dacă preşedintele o provoacă, să-şi asume consecinţele

Tariceanu
Preşedintele Senatului a avertizat că suspendarea este o acţiune posibilă, nedorită de PSD-ALDE, dar care va fi pusă în practică dacă Iohannis o provoacă....
28 dec, 12:18
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Dragnea

Liviu Dragnea: PSD şi ALDE merg împreună miercuri la Cotroceni

20 dec, 13:03
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Tariceanu Dragnea

Alianţa PSD-ALDE a intrat în linie drepată: Ce îşi propune Coaliţia de Guvernare pentru Dezvoltare şi Democraţie

19 dec, 15:39
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Tariceanu

Tăriceanu, despre viitorul premier: Între Constituţie şi Dumnezeu nu există nici măcar preşedintele

15 dec, 12:55
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Tariceanu

ALDE vrea majorarea deficitului bugetar

11 noi, 13:36
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ALDE

Tăriceanu despre intrarea în alegeri a persoanelor cu probleme în justiție: Prezumția de nevinovăție trebuie să funcționeze

27 oct, 15:14
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tariceanu

Tăriceanu face apel la parlamentari să nu mai voteze nicio cerere DNA până la finalul actualei legislaturi

17 oct, 08:46
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Tariceanu

Tăriceanu despre moțiunea PSD pe Justiție: Nu am discutat în detaliu, cred că majoritatea colegilor o vor susține

10 oct, 15:11
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Ciolos

Liderii PSD, UNPR și ALDE au decis să NU depună moțiune de cenzură

16 iun, 19:06
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boc

Boc, despre demisia Guvernului: Este un act de normalitate într-o societate democratică ceea ce s-a întâmplat astăzi

04 noi, 18:39
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USR

Vlad Alexandrescu: USR strânge semnături pentru a ataca la CCR eliminarea taxei radio-tv

vlad alexandrescu
"Am iniţiat procedurile pentru stângerea de semnături în numele grupului parlamentar USR, vom contesta la CCR articolul din lege care se referă la abolirea...
28 dec, 15:32
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Cristian Ghinea

Ghinea, deputat USR: Nu este sfârşitul lumii dacă protejata domnului Dragnea nu va fi prim-ministru

27 dec, 15:09
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Nicusor Dan

Nicuşor Dan: Am refuzat să semnez înţelegerea PSD-PNL, şi-au împărţit prieteneşte funcţiile

21 dec, 10:15
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Clotilde Armand

Anunțul lui Clotilde Armand după conflictul declanșat de soțul ei în USR

15 dec, 10:20
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Clotilde Armand

Scandal în USR - soțul lui Clotilde Armand îl acuză de sabotaj pe șeful de campanie, Matei Păun. Reacția lui Nicușor Dan

14 dec, 14:50
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Nicusor Dan

Nicuşor Dan: „Am convingerea că astăzi va fi o zi istorică pentru România”

11 dec, 10:17
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Ciolos Nicusor Dan

Nicuşor Dan: „Excludem varianta ca Dacian Cioloş să fie înscris politic, în PNL sau chiar în USR“

09 dec, 14:11
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Clotide Armand Nicusor Dan

Clotilde Armand transmite un semnal de alarmă: România are o mare problemă

08 dec, 14:48
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Nicusor Dan

Nicuşor Dan: Eu nu mai am niciun ban. Încă de la alegerile din 2012, mi-am curăţat toate economiile

11 noi, 12:24
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Basescu

Traian Băsescu: PMP fuzionează cu UNPR

12 iul, 18:08
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UDMR

Kelemen Hunor: Nu există motive de suspendare a preşedintelui Iohannis; PSD trebuie să facă altă propunere

kelemen hunor
'Eu nu cred în suspendare şi nu cred că există motive constituţionale pentru o suspendare. Nu văd care ar fi acel motiv pentru care se poate declanşa...
27 dec, 17:17
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kelemen hunor

Kelemen Hunor: „Sper că începând de mâine lucrurile se vor îndrepta”

11 dec, 10:24
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Liviu Dragnea

Dragnea: Sper să aud de la Kelemen Hunor să spună că Unirea de la 1918 a fost o victorie și pentru ei

07 noi, 15:15
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Klaus Iohannis

Consultări la Cotroceni pe tema legilor securității naționale. PSD, PNL și UDMR, de acord cu modificarea legislației

12 apr, 08:27
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hunor

Kelemen Hunor nu exclude posibilitatea ca UDMR să intre la guvernare după alegerile parlamentare

07 ian, 11:16
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Beke

UDMR cere probe solide în cazul maghiarului acuzat de terorism

02 dec, 18:38
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Kelemen Hunor

Kelemen Hunor: UDMR condamnă actele de violență de orice natură și se delimitează de manifestările extremiste

01 dec, 20:45
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kelemen hunor

Kelemen Hunor, despre noul program de guvernare

12 noi, 13:27
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Ciolos Basescu

UPDATE. TRAIAN BĂSESCU neagă o eventuală întâlnire cu DACIAN CIOLOŞ

12 noi, 10:06
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Klaus Iohannis și Dacian Cioloș

Klaus Iohannis: Îl desemnez pe dl Dacian Cioloş pentru funcţia de premier al României

10 noi, 10:59
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PMP

Traian Băsescu: Parlamentul şi Guvernul "să tragă o linie roşie groasă" între ele şi serviciile de informaţii plus DNA

Basescu
Traian Băsescu face apel la noul parlament şi viitorul guvern să se separe complet de servicii şi DNA. "Avem nevoie de un moment zero, iar acest moment...
29 dec, 09:39
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Basescu

BĂSESCU: Nu e momentul unui RĂZBOI politic inutil între DRAGNEA şi IOHANNIS

27 dec, 12:21
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BĂSESCU, despre propunerea PSD-ALDE de premier: ROMÂNIA nu trebuie să treacă la o CONDUCERE DE TIP ISLAMIST

22 dec, 13:30
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Tomac

Eugen Tomac, propunerea PMP pentru funcţia de premier

22 dec, 13:02
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Basescu

Băsescu către Sevil Shhaideh: Aveţi o reputaţie impecabilă. Nu fiţi parte a unui joc politic ce nu vă aparţine

22 dec, 10:02
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Basescu

Băsescu: Legile ar trebui dezbătute în plen, nu într-o comisie

19 dec, 15:42
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Basescu

Băsescu: Voi face o opoziție fără compromisuri la PSD

14 dec, 10:07
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Basescu

Declaraţia FĂRĂ PRECEDENT a lui Traian Băsescu: ”Devenim o naţiune de oameni bolnavi”

25 noi, 09:26
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Iohannis Basescu

Băsescu, despre primii ani de mandat ai lui Iohannis: E în perioada de stagiatură

23 noi, 10:39
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Basescu

Băsescu: Românii privesc cu fericire spectacolul cătușelor pentru că sunt ușor de manipulat

28 oct, 10:16
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Alte formațiuni

Victor Ponta despre candidatura lui Traian Băsescu pentru Primăria Capitalei: "E o manea politică"

Liderul Pro România, Victor Ponta
"Bucureștiul s-a gripat în ultimul timp. Sistemul te condamnă pentru viitor. Am pus un candidat fost manager, care să discute despre viitor. Prin intrarea...
13 aug, 15:16
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Nicusor Dan

Nicuşor Dan: PSD blochează accesul USR în alegeri

27 oct, 14:58
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Nicusor Dan

Nicușor Dan: ”Avem de ales între o teleormanizare a României și o țară europeană”

26 oct, 15:39
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Ponta Dragnea

Sebastian Ghiţă: Nu cred într-o împăcare între Liviu Dragnea şi Victor Ponta. PRU îl aşteaptă pe Ponta în rândurile sale

13 sep, 13:31
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Tariceanu

Tăriceanu: PSD și ALDE - abordări destul de apropiate în privința unei moțiuni de cenzură

15 iun, 14:18
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Daniel Barbu

Daniel Barbu (candidat ALDE la Primăria Capitalei): Am votat pentru un oraș liber

05 iun, 12:02
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Tariceanu

Călin Popescu Tăriceanu lansează scenariul pentru demiterea Guvernului Cioloș

31 mai, 15:29
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nicusor dan

Nicuşor Dan explică de ce nu acceptă oferta lui Predoiu, cu cinci zile înainte de alegeri

31 mai, 11:20
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Piedone

Piedone rămâne candidatul PPUSL la Sectorul 4. Grapini va decide dacă rămâne în partid, după locale

21 apr, 18:15
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Ciprian Ciucu

Partidul Monicăi Macovei își retrage susținerea pentru Ciprian Ciucu la Primăria Capitalei

20 apr, 16:27
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Administratie locala

Daniel Tudorache. Dat afară de peste tot, vrea să fie primar la Sectorul 1

Dan Tudorache
Daniel Tudorache și-a început cariera publică – așa cum spune și în scurtul CV publicat pe platforma sa de comunicare – la Ministerul Transporturilor. Dar...
26 mai, 17:08
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Sorin Frunzaverde

Eliberat din funcţie din cauza absenţelor

18 apr, 17:45
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Când are guvernul dreptul să dea ordonanţă de urgenţă pentru modificarea alegerilor locale

20 ian, 14:44
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ccr

CCR a decis: Legea pensiilor speciale pentru aleșii locali, NECONSTITUŢIONALĂ

20 ian, 12:03
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Impozite mai mari din 2016: Bucureștenii plătesc cu 25% în plus pentru locuințe

20 ian, 11:58
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Ciolos

Dacian Cioloş, despre alegerea primarilor: Nu cred că este democratic să modifice guvernul prin OUG o lege politică

19 ian, 14:53
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Ce spune Primăria Capitalei despre mutarea locuitorilor din zona Eroilor

22 dec, 21:17
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"Să întâmpinăm cum se cuvine, la Învierea Domnului Iisus Hristos, colindătorii".Șeful CJ Gorj a încurcat Paștele cu Crăciunul

22 dec, 17:20
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Consilierul general Mircea Raicu, desemnat viceprimar interimar al Capitalei

22 dec, 17:16
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Parlament

PNL anunță că nu va vota pensiile speciale pentru aleși locali

21 dec, 13:30
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Forțele armate iraniene, mesaj tranșant pentru SUA: 'Până la înfrângerea completă a duşmanilor din regiune, nu vom ceda'
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Se cere anchetă parlamentară pentru întâlnirea Tănăsescu-Bolojan: accesul în Parlament și camerele de supraveghere, verificate
StiriNebune.ro
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„La 7, am simțit o prezență lângă pat ...” » Ce a pățit Cătălin Zmărăndescu în vacanță
capital.ro
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feminis.ro
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Nicole Kidman, avertizată să nu se căsătorească cu Tom Cruise: „Eram gata să renunț la carieră pentru el”
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Cartonașe de colecție Pokemon în valoare de 80.000 de euro, furate dintr-un magazin de specialitate
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Ei sunt dansatorii în vârstă din Roma care au devenit virali cu "Beat It" al lui Michael Jackson
dailybusiness.ro
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