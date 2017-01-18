Marcel Boloş, în interiorul partidului: Guvernul Ciolacu, în ansamblu, să îşi asume găsirea banilor pentru pensii
09 noi, 19:47
Forţa Dreptei a hotărât să declanşeze demersurile pentru constituirea polului de centru-dreapta
Consiliul Naţional al Forţa Dreptei anunţă marţi că a hotărât să declanşeze demersurile absolut necesare pentru constituirea polului de centru-dreapta, alternativa politică de care România are...
31 oct, 18:56
Simion: Obiectivul principal al AUR este să devină prima forţă politică a ţării
Obiectivul principal electoral al AUR pentru anul 2024 este să devină prima forţă politică a ţării, să obţină primul loc la alegerile europarlamentare şi la cele locale îşi propune să câştige cât...
26 oct, 18:12
Preşedintele PNL Timiş, Alin Nica, scapă de acuzaţiile ANI şi cere demisia deputatului Alfred Simonis
23 oct, 18:37
23 oct, 18:33
Marcel Ciolacu, întrebat când va produce efecte pachetul de măsuri fiscale: În momentul în care legea este promulgată
19 oct, 10:04
16 oct, 16:49
02 oct, 18:44
26 sep, 20:06
21 sep, 19:38
13 sep, 22:12
Bulai: Ordonanţa cu măsuri de reducere a cheltuielilor va asasina cultura din oraşele mici şi din mediul rural
17 aug, 20:23
Iohannis: Atacurile Rusiei împotriva infrastructurii civile ucrainene de pe Dunăre sunt crime de război
02 aug, 18:02
13 iul, 20:11
10 iul, 19:06
28 iun, 18:43
27 iun, 19:45
Lucian Romaşcanu (PSD): Există în acest moment discuţii privind lista alimentelor care vor face obiectul reducerii voluntare
26 iun, 20:02
Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat legea de aprobare a ordonanţei de urgenţă privind cloud-ul guvernamental
26 iun, 19:57
Mircea Fechet: Funcţia de ministru al Mediului, Apelor şi Pădurilor mă onorează, dar mă şi responsabilizează
15 iun, 20:10
Grindeanu: A fost desemnat astăzi constructorul pentru încă un tronson al Autostrăzii Sibiu - Făgăraş
15 iun, 20:02
Budăi: Am explicat CE şi Băncii Mondiale că dorim ca reforma pensiilor speciale să fie aprobată în această sesiune
08 iun, 20:06
06 iun, 21:23
26 mai, 22:04
Parlament
Președintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, a convocat conducerea acestui for legislativ miercuri, de la ora 13,00, urmând ca ședința de plen din prima...
31 ian, 13:35
05 ian, 16:22
Proiectul de abilitare a Guvernului de a emite ordonanţe pe durata vacanţei parlamentare, supus votului în Parlament
05 ian, 09:17
Guvernul Sorin Grindeanu a primit votul de încredere al Parlamentului, cu 295 de voturi pentru şi 133 împotrivă
04 ian, 15:46
Viorel Ștefan, validat în comisiile de specialitate ale Parlamentului pentru funcția de ministru al Finanțelor Publice
04 ian, 14:17
Sevil Shhaideh - aviz pozitiv pentru funcția de ministru al Dezvoltării, Administrației și Fondurilor Europene
04 ian, 12:54
04 ian, 11:56
04 ian, 11:37
Jianu: Legea prevenţiei va fi gata în primul trimestru din 2017. Statul aplică întâi măsuri de prevenţie şi apoi amenzi
04 ian, 11:32
„O să vedem decizia Parlamentului. Eu pot să vă spun (…) ca prim-ministru, n-am nimic împotrivă în ceea ce se spune în acea întrebare. (…) dacă ne dorim...
30 ian, 09:06
19 ian, 10:14
18 ian, 11:51
Klaus Iohannis a prezidat şedinţa de Guvern de miercuri. Ce s-a hotărât în privinţa ordonanţei graţierii
18 ian, 09:46
05 ian, 10:04
05 ian, 09:42
05 ian, 09:38
05 ian, 09:18
04 ian, 16:48
Iohannis: PSD se gândeşte să mă suspende încă de la alegerea mea. Dragnea se comportă ca la grădiniţă
Întrebat cum vede reacţiile lui Liviu Dragnea şi ale PSD pe tema graţierii şi a referendumului, Klaus Iohannis a răspuns că liderul social democrat s-a...
24 ian, 14:12
18 ian, 12:33
Klaus Iohannis a prezidat şedinţa de Guvern de miercuri. Ce s-a hotărât în privinţa ordonanţei graţierii
18 ian, 09:46
Klaus Iohannis, la şedinţa CSM: "O lege a amnistiei și grațierii ar fi o catastrofă pentru democrația românească"
06 ian, 11:42
29 dec, 11:55
Ce a scris Klaus Iohannis pe Facebook, după ce a respins-o pe Sevil Shhaideh pentru funcția de premier
27 dec, 12:36
27 dec, 10:57
Discuţie telefonică între Klaus Iohannis şi Sevil Shhaideh. Cei doi se vor întâlni săptămâna viitoare
22 dec, 17:29
Mihai Tudose critică guvernul PNL: "Au manelizat economia. Soluţiile lor au generat alte probleme mai mari"
Fostul premier Mihai Tudose a amintit că nu a fost găsită nicio cale de a rezolva accesul la internet în toată ţara, nu există un plan pentru achiziţia de...
13 aug, 14:50
02 feb, 09:02
23 ian, 09:31
Dragnea: Cel mai mare pericol pentru miniştri este să nu înţeleagă importanţa programului de guvernare
05 ian, 09:20
04 ian, 16:48
03 ian, 19:55
03 ian, 09:46
02 ian, 23:46
28 dec, 18:35
"Ne dorim să avem un oraș ca afară. Asta înseamnă locuri de muncă bine plătite, să avem o calitate a vieții în educație, în sănătate, în infrastructură și...
14 aug, 14:08
22 dec, 10:05
21 dec, 13:14
15 dec, 14:00
09 dec, 14:11
09 dec, 10:00
07 dec, 17:33
06 dec, 15:36
Tăriceanu: Suspendarea este o acţiune posibilă. Dacă preşedintele o provoacă, să-şi asume consecinţele
Preşedintele Senatului a avertizat că suspendarea este o acţiune posibilă, nedorită de PSD-ALDE, dar care va fi pusă în practică dacă Iohannis o provoacă....
28 dec, 12:18
Alianţa PSD-ALDE a intrat în linie drepată: Ce îşi propune Coaliţia de Guvernare pentru Dezvoltare şi Democraţie
19 dec, 15:39
15 dec, 12:55
11 noi, 13:36
Tăriceanu despre intrarea în alegeri a persoanelor cu probleme în justiție: Prezumția de nevinovăție trebuie să funcționeze
27 oct, 15:14
Tăriceanu face apel la parlamentari să nu mai voteze nicio cerere DNA până la finalul actualei legislaturi
17 oct, 08:46
Tăriceanu despre moțiunea PSD pe Justiție: Nu am discutat în detaliu, cred că majoritatea colegilor o vor susține
10 oct, 15:11
16 iun, 19:06
"Am iniţiat procedurile pentru stângerea de semnături în numele grupului parlamentar USR, vom contesta la CCR articolul din lege care se referă la abolirea...
28 dec, 15:32
27 dec, 15:09
21 dec, 10:15
15 dec, 10:20
Scandal în USR - soțul lui Clotilde Armand îl acuză de sabotaj pe șeful de campanie, Matei Păun. Reacția lui Nicușor Dan
14 dec, 14:50
11 dec, 10:17
09 dec, 14:11
08 dec, 14:48
11 noi, 12:24
12 iul, 18:08
Kelemen Hunor: Nu există motive de suspendare a preşedintelui Iohannis; PSD trebuie să facă altă propunere
'Eu nu cred în suspendare şi nu cred că există motive constituţionale pentru o suspendare. Nu văd care ar fi acel motiv pentru care se poate declanşa...
27 dec, 17:17
11 dec, 10:24
Dragnea: Sper să aud de la Kelemen Hunor să spună că Unirea de la 1918 a fost o victorie și pentru ei
07 noi, 15:15
Consultări la Cotroceni pe tema legilor securității naționale. PSD, PNL și UDMR, de acord cu modificarea legislației
12 apr, 08:27
07 ian, 11:16
Kelemen Hunor: UDMR condamnă actele de violență de orice natură și se delimitează de manifestările extremiste
01 dec, 20:45
12 noi, 10:06
PMP
Traian Băsescu: Parlamentul şi Guvernul "să tragă o linie roşie groasă" între ele şi serviciile de informaţii plus DNA
Traian Băsescu face apel la noul parlament şi viitorul guvern să se separe complet de servicii şi DNA. "Avem nevoie de un moment zero, iar acest moment...
29 dec, 09:39
27 dec, 12:21
BĂSESCU, despre propunerea PSD-ALDE de premier: ROMÂNIA nu trebuie să treacă la o CONDUCERE DE TIP ISLAMIST
22 dec, 13:30
Băsescu către Sevil Shhaideh: Aveţi o reputaţie impecabilă. Nu fiţi parte a unui joc politic ce nu vă aparţine
22 dec, 10:02
25 noi, 09:26
23 noi, 10:39
Alte formațiuni
"Bucureștiul s-a gripat în ultimul timp. Sistemul te condamnă pentru viitor. Am pus un candidat fost manager, care să discute despre viitor. Prin intrarea...
13 aug, 15:16
26 oct, 15:39
Sebastian Ghiţă: Nu cred într-o împăcare între Liviu Dragnea şi Victor Ponta. PRU îl aşteaptă pe Ponta în rândurile sale
13 sep, 13:31
15 iun, 14:18
05 iun, 12:02
31 mai, 15:29
31 mai, 11:20
21 apr, 18:15
Daniel Tudorache și-a început cariera publică – așa cum spune și în scurtul CV publicat pe platforma sa de comunicare – la Ministerul Transporturilor. Dar...
26 mai, 17:08
18 apr, 17:45
20 ian, 14:44
20 ian, 12:03
20 ian, 11:58
Dacian Cioloş, despre alegerea primarilor: Nu cred că este democratic să modifice guvernul prin OUG o lege politică
19 ian, 14:53
22 dec, 21:17
"Să întâmpinăm cum se cuvine, la Învierea Domnului Iisus Hristos, colindătorii".Șeful CJ Gorj a încurcat Paștele cu Crăciunul
22 dec, 17:20
22 dec, 17:16