Fritz prezintă bilanţul miniştrilor USR de când PSD nu mai e la guvernare: Miniştrii USR au livrat chiar şi cu mâini legate”

Ministrul Mediului Diana Buzoianu şi echipa sa au reuşit împădurirea a peste 20.000 de ha, ministrul de Externe Oana Ţoiu reformează serviciile consulare pentru diaspora, iar miniştrii Apărării şi...