Moscova cere explicații Washingtonului despre informațiile oferite de SUA ce ar ajuta Ucraina să lovească obiective rusești
14 aug, 17:55
Fritz prezintă bilanţul miniştrilor USR de când PSD nu mai e la guvernare: Miniştrii USR au livrat chiar şi cu mâini legate”
Ministrul Mediului Diana Buzoianu şi echipa sa au reuşit împădurirea a peste 20.000 de ha, ministrul de Externe Oana Ţoiu reformează serviciile consulare pentru diaspora, iar miniştrii Apărării şi...
14 aug, 17:50
Alexandru Muraru (PNL): Liderii PSD încearcă să amâne revolta propriului partid
Vicepreşedintele PNL, deputatul Alexandru Muraru, susţine că liderii PSD întreţin în partid speranţa că o majoritate în jurul PSD este ”aproape”, dar că realitatea este alta şi că totul a fost...
14 aug, 17:48
Darău: Ministerul Economiei se reorganizează, dar nu vor fi dați afară oameni; posturile de conducere se reduc
14 aug, 17:45
Bolojan: Trebuie intervenit cu modificări legislative pentru a genera comportamente sănătoase în rândul prosumatorilor
14 aug, 17:43
14 aug, 17:41
14 aug, 17:39
Bolojan: Finalizarea şi recepţia proiectelor finanţate prin PNRR reprezintă o prioritate în următoarele două săptămâni
13 aug, 19:05
Petrişor Peiu (AUR) face o radiografie a modului în care ”arată un stat nefuncţional în plină criză energetică”
13 aug, 19:03
13 aug, 19:00
13 aug, 18:52
Grindeanu: De la câștigarea prezidențialelor de către Nicușor Dan, relațiile cu Președinția au fost nici calde, nici reci
13 aug, 18:50
13 aug, 18:45
Şeful Statului Major al Forţelor Navale, despre dronele distruse în zona Neptun Deep: Au fost drone ruseşti
12 aug, 19:15
12 aug, 19:07
12 aug, 19:05
Mircea Abrudean: Scăderea inflației la 8,2%, semnal important că măsurile de stabilizare economică încep să producă efecte
12 aug, 19:02
12 aug, 19:00
12 aug, 18:58
Bogdan Ivan (PSD): Cer public premierului interimar să solicite activarea mecanismului de securitate energetică europeană
12 aug, 18:55
Ambasadorii țărilor NATO discută despre recentele încălcări ale spațiului aerian în Polonia și România
12 aug, 18:52
Siegfried Mureşan: PSD trebuie să renunţe, în ultimul ceas, la jocul electoral pe tema Legii salarizării
11 aug, 20:49
11 aug, 20:42
Florin Cîţu: PSD nu pierde nicio situaţie să-i arate lui Putin că îi susţine agenda de aici de la Bucureşti
”PSD nu pierde nicio situaţie să-i arate luii Putin că îi susţine agenda de aici de la Bucureşti. Câteoadată, ca ieri de exemplu, această susţinere a...
21 feb, 17:28
Toader propune o nouă soluție pentru Inspecția Judiciară: instituție autonomă fără subordonare față de CSM sau Minister
25 oct, 15:27
09 mai, 15:23
26 mai, 17:08
Descoperirea care ar putea schimba ISTORIA ORTODOXIEI: Ce se întâmplă, de fapt, cu sufletul păcătoşilor
26 ian, 16:47
Iulian Fota: O eventuală unire a României cu R. Moldova poate angrena ţara noastră într-o confruntare militară cu Rusia
26 ian, 15:08
Întrebat miercuri, în contextul informaţiilor privind închisoarea făcută în SUA de premierul Florin Cîţu pentru conducere sub influenţa alcoolului, dacă...
18 aug, 19:35
Deputatul Bodea (USR-PLUS) : Alegerile PNL au devenit o sărbătoare a ruşinii naţionale, riscă să arunce în aer guvernarea
05 iul, 18:33
16 mar, 16:42
Victor Ponta, negocieri cu Călin Popescu Tăriceanu: ”Dacă va fi problema să fim împreună, va fi o fuziune!”
05 oct, 20:29
25 sep, 13:38
Ultima "pomană electorală" a Guvernului: Tichete pentru masă caldă pentru pensionarii cu venituri mici
25 sep, 09:57
Tudor Chirilă îndeamnă tinerii să meargă la vot: Un oraș nu se construiește doar cu speranță. Viitorul e mult mai aproape
24 sep, 15:00
23 sep, 10:06
02 sep, 09:55
Potrivit proiectului, voucherele vor putea fi folosite pentru cumpărarea de mașini de spălat rufe, aparate de aer condiționat, inclusiv cele portabile,...
22 sep, 10:33
21 sep, 16:56
18 sep, 12:46
17 sep, 22:40
Metrorex trimite trenurile vechi de la restul magistralelor la Metroul Drumul Taberei: Aşteptarea pe peron nu va fi mai lungă
17 sep, 22:24
16 sep, 21:42
ELCEN: Pierderile din reţeaua de termoficare s-a dublat în ultimul an. Se periclitează şi producerea de energie electrică
16 sep, 14:10
Pe noul traseu Gara de Nord-Aeroportul Otopeni pot circula mai mulţi operatori, nu doar CFR Călători. Când va fi gata
15 sep, 20:07
11 sep, 21:27
Procurorii militari din cadrul DNA - Serviciul pentru efectuarea urmăririi penale în cauze privind infracţiunile de corupţie săvârşite de militari au dispus...
25 sep, 09:40
24 sep, 15:40
Şeful Jandarmeriei Române, la DNA pentru decontarea ilegală a sute de ore suplimentare: "Sunt nevinovat"
24 sep, 10:36
Elena Udrea, audiată la Curtea de Apel în dosarul campaniei de referendum din 2009: "Beneficiarul a fost poporul român"
22 sep, 09:27
Manuscrise şi cărţi în valoare de este 2,5 mil. lire sterline, furate în 2017, au fost descoprite în Neamţ
18 sep, 13:04
Procesul în care CNAS cere recunoaşterea calităţii de colaborator al Securităţii a lui Mugur Isărescu a început
18 sep, 12:57
17 sep, 20:26
15 sep, 14:15
14 sep, 15:36
"Starea pacientului s-a îmbunătățit suficient pentru ca el să poată fi externat. Pe baza progresului pacientului și a stării sale actuale, medicii care l-au...
23 sep, 11:58
22 sep, 13:53
OMS: Vrem să avem două miliarde doze de vaccin împotriva coronavirusului valabile până la sfârşitul lui 2021
22 sep, 13:22
18 sep, 21:33
Cazul otrăvirii lui Aleksei Navalnîi: Au fost descoperit urme de noviciok în sticlele de apă din camera de hotel
17 sep, 14:42
16 sep, 13:39
15 sep, 22:12
15 sep, 15:11
Printre modificări se numără şi faptul că preşcolarii de grădiniţă nu vor putea accesa aceste tichete, precum şi înjumătăţirea valorii acestui ajutor pentru...
25 sep, 16:25
24 sep, 14:30
Salariile cadrelor didactice vor creşte. Parlamentul a aprobat creşterea amânată de Guvern luna trecută
23 sep, 15:24
23 sep, 11:07
23 sep, 08:52
22 sep, 14:59
Propunerile părinţilor pentru modificarea ordinului ministerelor Sănătăţii şi Educaţiei privind desfăşurarea orelor de curs
22 sep, 12:03
21 sep, 16:45
21 sep, 15:49
Studiul clinic de fază 3, efectuat pe „10.000 de persoane cu vârsta peste 16 ani”, arată „o eficacitate relativă de 95,6%” și „un profil de siguranță...
21 oct, 17:07
25 sep, 15:26
25 sep, 12:25
25 sep, 10:27
24 sep, 12:23
Tătaru, despre copilul de 10 ani bolnav cu COVID internat la ATI: "Beneficiază de tratament de specialitate"
23 sep, 14:41
BILANŢ CORONAVIRUS 23 SEPTEMBRIE: Record de îmbolnăviri zilnice, cele mai multe au fost în Bucureşti
23 sep, 12:28
Ministrul Sănătăţii: Carantina la intrarea în ţară ar putea fi eliminată prin prezentarea unui test COVID negativ
23 sep, 11:43
BILANŢ CORONAVIRUS 22 SEPTEMBRIE: Puţin peste 1.000 de noi cazuri anunţate. La ATI sunt aproape 500 de pacienţi
22 sep, 12:47
"O misiune spre Venus ar trebui să coste în jur de 30 de milioane de dolari. Pe Venus, căutăm urme ale unor forme de viaţă actuale. Când se vorbeşte despre...
25 sep, 16:36
03 sep, 16:03
01 sep, 16:50
Compania care construieşte primul autovehicul "alimentat" de soare a primit o finanţare de 53 milioane euro
24 aug, 18:38
18 iul, 11:07
17 iul, 17:41
ByteDance a solicitat licenţă pentru exportul de tehnologie din China pentru finalizarea acordului cu Oracle şi Walmart
Compania din Beijing a depus cererea la comisia municipală pentru comerț din capitala chineză și așteaptă decizia, a anunțat ByteDance pe platforma sa de...
25 sep, 15:45
22 sep, 14:49
21 sep, 16:06
Facebook lansează un tool nou pentru gestionarea mai uşoară a conturilor de social media pentru companii
18 sep, 18:59
17 sep, 21:52
15 sep, 22:24
14 sep, 21:30
14 sep, 21:23
TikTok se alătură giganţilor informatici şi semnează un act important valabil pentru Uniunea Europeană
08 sep, 19:32
NOAPTEA MUZEELOR 2020: Elevii pot trimite proiecte pentru experienţe virtuale ale colecţiilor muzeale
Proiectul de parteneriat propus de Rețeaua Națională a Muzeelor din România se numește Animații, puzzle, investigații… vino și joacă-te cu colecțiile la...
25 sep, 11:18
08 sep, 16:49
02 sep, 14:59
ZIUA LIMBII ROMÂNE. Mesajele transmise de Iohannis şi Orban. Palatul Cotroceni va fi iluminat în culorile drapelului naţional
31 aug, 10:40
27 aug, 20:05
25 aug, 20:06
NOAPTEA MUZEELOR 2020. Evenimentul se întâmplă şi în acest an cu respectarea măsurilor împotriva coronavirusului
21 aug, 13:34
04 oct, 11:16
25 apr, 08:56
11 dec, 10:18
Temperatura medie a suprafeței Pământului a crescut deja cu un grad de la sfârșitul secolului al XIX-lea, suficient pentru a duce la apariția unor fenomene...
24 sep, 15:16
22 sep, 11:00
03 sep, 15:45
01 sep, 15:52
RABLA PLUS 2020. Întregul buget pentru persoane fizice a fost epuizat. Se suplimentează cu 60 mil. lei
27 aug, 21:29
Programul Rabla Plus 2020: Maşinile electrice folosite la drive-test vor fi considerate noi şi pot fi cumpărate
24 aug, 20:26
21 aug, 11:48
Produsele de tip mezel de pe rafturile din România au aproape jumătate grăsimi, dintre care un sfert acizi graşi
Conform unui studiu realizat de InfoCons, cantitatea maxima de grasimi variaza intre 50 si 22 grame pentru 100 grame de produs din care 20 grame si...
27 aug, 19:37
07 oct, 10:15
27 oct, 10:51
05 sep, 09:36
E prima iubită pe care o ţine de mână după divorţ! Cu ea a înlocuit-o oficial milionarul pe OANA CUZINO!
19 aug, 10:18
Vedeta PROTV își ascunde soțul și la un an de la nuntă ”Fata de la meteo” are o relație specială cu… verigheta ei
19 aug, 10:13
17 aug, 10:16
17 aug, 10:12