Moscova cere explicații Washingtonului despre informațiile oferite de SUA ce ar ajuta Ucraina să lovească obiective rusești

serg
14 aug, 17:55
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Fritz prezintă bilanţul miniştrilor USR de când PSD nu mai e la guvernare: Miniştrii USR au livrat chiar şi cu mâini legate”

Fritz
Ministrul Mediului Diana Buzoianu şi echipa sa au reuşit împădurirea a peste 20.000 de ha, ministrul de Externe Oana Ţoiu reformează serviciile consulare pentru diaspora, iar miniştrii Apărării şi...
14 aug, 17:50
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Alexandru Muraru (PNL): Liderii PSD încearcă să amâne revolta propriului partid

Alexandru Muraru
  Vicepreşedintele PNL, deputatul Alexandru Muraru, susţine că liderii PSD întreţin în partid speranţa că o majoritate în jurul PSD este ”aproape”, dar că realitatea este alta şi că totul a fost...
14 aug, 17:48
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Darău

Darău: Ministerul Economiei se reorganizează, dar nu vor fi dați afară oameni; posturile de conducere se reduc

14 aug, 17:45
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Bolojan

Bolojan: Trebuie intervenit cu modificări legislative pentru a genera comportamente sănătoase în rândul prosumatorilor

14 aug, 17:43
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Pîslaru

Pîslaru: Suntem într-un scenariu de lucru în care putem ajunge la 97,22% din PNRR

14 aug, 17:41
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Cseke Attila

Cseke Attila: Mai trebuie lăsat din orgolii pentru a se putea forma un guvern

14 aug, 17:39
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Bolojan

Bolojan: Finalizarea şi recepţia proiectelor finanţate prin PNRR reprezintă o prioritate în următoarele două săptămâni

13 aug, 19:05
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petrisor peiu

Petrişor Peiu (AUR) face o radiografie a modului în care ”arată un stat nefuncţional în plină criză energetică”

13 aug, 19:03
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Mugur Isărescu

Mugur Isărescu: România nu îndeplineşte niciun criteriu în momentul actual pentru trecerea la euro

13 aug, 19:00
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carburanti

Ministrul Finanțelor: Din 16 august reducem temporar cu 20% acciza la motorină

13 aug, 18:52
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sorin grindeanu

Grindeanu: De la câștigarea prezidențialelor de către Nicușor Dan, relațiile cu Președinția au fost nici calde, nici reci

13 aug, 18:50
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oana

Oana Gheorghiu: Sorin Grindeanu ne minte în fiecare zi cum că PSD este 'în opoziție'

13 aug, 18:45
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Mihai Panait

Şeful Statului Major al Forţelor Navale, despre dronele distruse în zona Neptun Deep: Au fost drone ruseşti

12 aug, 19:15
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oana

Oana Gheorghiu: 130 primării s-au înrolat deja în platforma Ghiseul.ro în doar 5 zile

12 aug, 19:07
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Mihai Tudose

Mihai Tudose: Perioada de interimat a unui ministru este de maxim 45 de zile

12 aug, 19:05
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Mircea Abrudean

Mircea Abrudean: Scăderea inflației la 8,2%, semnal important că măsurile de stabilizare economică încep să producă efecte

12 aug, 19:02
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miru

Radu Miruță: Exploatarea de grafit de la Baia de Fier va fi redeschisă

12 aug, 19:00
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Nicusor Dan

Nicușor Dan: Românii din diaspora reprezintă o oportunitate extraordinară pentru România

12 aug, 18:58
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Bogdan Ivan

Bogdan Ivan (PSD): Cer public premierului interimar să solicite activarea mecanismului de securitate energetică europeană

12 aug, 18:55
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nato

Ambasadorii țărilor NATO discută despre recentele încălcări ale spațiului aerian în Polonia și România

12 aug, 18:52
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Siegfried Mureşan

Siegfried Mureşan: PSD trebuie să renunţe, în ultimul ceas, la jocul electoral pe tema Legii salarizării

11 aug, 20:49
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seism

Cutremur cu magnitudinea 4,5, în zona seismică Vrancea

11 aug, 20:44
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Irineu Darău

Ministrul Irineu Darău: Acum păstrăm ratingul de țară cu foarte multă rațiune și cu multă greutate

11 aug, 20:42
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Opinii

Florin Cîţu: PSD nu pierde nicio situaţie să-i arate lui Putin că îi susţine agenda de aici de la Bucureşti

Citu
  ”PSD nu pierde nicio situaţie să-i arate luii Putin că îi susţine agenda de aici de la Bucureşti. Câteoadată, ca ieri de exemplu, această susţinere a...
21 feb, 17:28
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Klemm

Apel către ambasadorul SUA la București, Hans Klemm

29 noi, 15:25
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Tudorel Toader

Toader propune o nouă soluție pentru Inspecția Judiciară: instituție autonomă fără subordonare față de CSM sau Minister

25 oct, 15:27
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cfr

Consiliul Concurenţei: Doar 40% din calea ferată din România este electrificată

09 mai, 15:23
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Dan Tudorache

Daniel Tudorache. Dat afară de peste tot, vrea să fie primar la Sectorul 1

26 mai, 17:08
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dragnea

Liviu Dragnea, despre boicotarea alegerilor locale

27 ian, 19:46
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claudia ana costea

Ministrul Muncii, anunţ IMPORTANT despre cea de-a 13-a PENSIE

26 ian, 21:04
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ortodoxie

Descoperirea care ar putea schimba ISTORIA ORTODOXIEI: Ce se întâmplă, de fapt, cu sufletul păcătoşilor

26 ian, 16:47
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iulian fota

Iulian Fota: O eventuală unire a României cu R. Moldova poate angrena ţara noastră într-o confruntare militară cu Rusia

26 ian, 15:08
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cnppp

Numărul UNIC care ne URMĂREȘTE pe tot parcursul VIEȚII! Ce spune CODUL NUMERIC PERSONAL despre tine!

26 ian, 11:51
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Politica

Orban: Niciodată nu am condus sub influenţa băuturilor alcoolice

Premierul Ludovic Orban
  Întrebat miercuri, în contextul informaţiilor privind închisoarea făcută în SUA de premierul Florin Cîţu pentru conducere sub influenţa alcoolului, dacă...
18 aug, 19:35
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bodea

Deputatul Bodea (USR-PLUS) : Alegerile PNL au devenit o sărbătoare a ruşinii naţionale, riscă să arunce în aer guvernarea

05 iul, 18:33
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Traian Berbeceanu

Traian Berbeceanu s-a întors în PNL după ce a fost eliberat din funcția de prefect al Capitalei

16 mar, 16:42
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Liderul Pro România, Victor Ponta

Victor Ponta, negocieri cu Călin Popescu Tăriceanu: ”Dacă va fi problema să fim împreună, va fi o fuziune!”

05 oct, 20:29
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Părinţii vor avea voie cu copiii în cabina de vot

ALEGERI LOCALE 2020: Părinţii vor avea voie cu copiii în cabina de vot

25 sep, 13:38
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Tichete pentru masă caldă pentru pensionarii cu venituri mici

Ultima "pomană electorală" a Guvernului: Tichete pentru masă caldă pentru pensionarii cu venituri mici

25 sep, 09:57
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Tudor Chirilă îndeamnă tinerii să meargă la vot la alegerile locale din 27 septembrie 2020

Tudor Chirilă îndeamnă tinerii să meargă la vot: Un oraș nu se construiește doar cu speranță. Viitorul e mult mai aproape

24 sep, 15:00
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Sorin Ovidiu Vîntu

Sorin Ovidiu Vîntu a fost externat. Medicii: "Evoluţia şi recuperarea au fost incredibile"

23 sep, 10:06
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Noi imagini de la accidentul ministrului Tranposturilor, Lucian Bode

Noi imagini de la accidentul în care a fost implicat ministrul Transporturilor, Lucian Bode

02 sep, 09:55
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Guvernul va decide prelungirea stării de alertă pe 15 septembrie

Starea de alertă se va prelungi la o zi după deschiderea şcolilor

31 aug, 10:21
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Economie

Rabla pentru electrocasnice 2020. Câţi bani poţi lua pentru televizorul sau frigiderul vechi

Ce schimbări apar în programul Rabla pentru electrocasnice în 2020
Potrivit proiectului, voucherele vor putea fi folosite pentru cumpărarea de mașini de spălat rufe, aparate de aer condiționat, inclusiv cele portabile,...
22 sep, 10:33
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Noua staţie de metrou de pe Şoseaua Berceni intră în linie dreaptă

Noua staţie de metrou de pe Şoseaua Berceni intră în linie dreaptă

21 sep, 16:56
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Parcările libere din clădirile de birouri ar putea aduce profituri de zeci de mii de euro

Parcările libere din clădirile de birouri ar putea aduce profituri de zeci de mii de euro

18 sep, 12:46
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Podul Ciurel se deschide circulaţiei din 19 septembrie 2020

Podul Ciurel a fost finalizat după 14 ani. De sâmbătă se poate circula pe el

17 sep, 22:40
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Magistrala M5

Metrorex trimite trenurile vechi de la restul magistralelor la Metroul Drumul Taberei: Aşteptarea pe peron nu va fi mai lungă

17 sep, 22:24
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Poţi cumpăra bilete loto de pe site-ul Loteriei Române

În curând vom putea cumpăra bilete loto online. Guvernul a aprobat proiectul

16 sep, 21:42
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Pierderile din reţeaua de termoficare s-a dublat în ultimul an

ELCEN: Pierderile din reţeaua de termoficare s-a dublat în ultimul an. Se periclitează şi producerea de energie electrică

16 sep, 14:10
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Calea ferată Gara de Nord - Aeroportul Otopeni

Pe noul traseu Gara de Nord-Aeroportul Otopeni pot circula mai mulţi operatori, nu doar CFR Călători. Când va fi gata

15 sep, 20:07
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Muncitorii de la calea ferată de Otopeni au fost atacaţi cu pietre şi înjuraţi

Muncitorii de la calea ferată Gara de Nord-Aeroportul Otopeni au fost atacaţi cu pietre şi înjuraţi

11 sep, 21:27
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Recepţia metroului din Drumul Taberei va mai dura doar câteva zile

Metroul Drumul Taberei: Deschiderea ar putea avea loc în câteva zile, anunţă Ludovic Orban

11 sep, 18:49
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Justitie

Şeful Jandarmeriei Române şi doi foşti şefi, urmăriţi penali de DNA

Şeful Jandarmeriei Române, Bogdan Enescu
Procurorii militari din cadrul DNA - Serviciul pentru efectuarea urmăririi penale în cauze privind infracţiunile de corupţie săvârşite de militari au dispus...
25 sep, 09:40
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Dan Hosu, soţul şefei DIICOT, condamnat la 3 ani de închisoare cu suspendare

Dan Hosu, soţul şefei DIICOT, condamnat la 3 ani de închisoare cu suspendare

24 sep, 15:40
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Şeful Jandarmeriei Române, Bogdan Enescu

Şeful Jandarmeriei Române, la DNA pentru decontarea ilegală a sute de ore suplimentare: "Sunt nevinovat"

24 sep, 10:36
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Elena Udrea, audiată la Curtea de Apel Bucureşti

Elena Udrea, audiată la Curtea de Apel în dosarul campaniei de referendum din 2009: "Beneficiarul a fost poporul român"

22 sep, 09:27
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Manuscrise şi cărţi în valoare de este 2,5 mil. lire sterline, furate în 2017, au fost descoprite în Neamţ

Manuscrise şi cărţi în valoare de este 2,5 mil. lire sterline, furate în 2017, au fost descoprite în Neamţ

18 sep, 13:04
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Procesul în care CNAS cere recunoaşterea calităţii de colaborator al Securităţii a lui Mugur Isărescu a început

Procesul în care CNAS cere recunoaşterea calităţii de colaborator al Securităţii a lui Mugur Isărescu a început

18 sep, 12:57
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Laura Codruţa Kovesi

Kovesi, despre noul post: O să avem de-a face cu anchetarea oamenilor puternici şi bogaţi

17 sep, 20:26
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Liviu Dragnea are dreptul de a se întoarce la muncă în atelierul închisorii Rahova

Liviu Dragnea se poate întoarce la muncă în atelierul Penitenciarului Rahova

15 sep, 14:15
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Darius Vâlcov a scăpat de dosarul de mită datorită lipsei de probe

Motivarea instanţei: Darius Vâlcov a scăpat de dosarul de mită datorită lipsei de probe

14 sep, 15:36
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Liviu Dragnea şio logodnica lui, Irina Tănase

Irina Tănase: "Liviu Dragnea şi-a tăiat două degete cu flexul, în puşcărie"

12 sep, 12:40
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Externe

Aleksei Navalnîi a fost externat. Medicii spun că este posibilă recuperarea lui completă

Aleksei Navalnîi a fost externat
"Starea pacientului s-a îmbunătățit suficient pentru ca el să poată fi externat. Pe baza progresului pacientului și a stării sale actuale, medicii care l-au...
23 sep, 11:58
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Rachetele Patriot vor deveni o ţintă dacă Rusia ar ataca România

Rachetele Patriot vor deveni o ţintă dacă Rusia ar ataca România, scrie presă rusă

22 sep, 13:53
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OMS vrea să aibă 2 mld. doze de vaccin împotriva coronavirusului înainte de finalul anului viitor

OMS: Vrem să avem două miliarde doze de vaccin împotriva coronavirusului valabile până la sfârşitul lui 2021

22 sep, 13:22
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Uniunea Europeană a rezervat 300 milioane doze dintr-un vaccin anti-COVID

Uniunea Europeană a rezervat 300 milioane doze dintr-un vaccin anti-COVID

18 sep, 21:33
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David Nabarro, emisar special al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii pentur COVID-19

Expert OMS: Este mult mai rău decât orice film SF despre pandemii

17 sep, 19:57
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Opozantul rus Aleksei Navalnîi

Cazul otrăvirii lui Aleksei Navalnîi: Au fost descoperit urme de noviciok în sticlele de apă din camera de hotel

17 sep, 14:42
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Organizaţia Mondială a Sănătăţii NU mai recomandă salutul cu cotul

Organizaţia Mondială a Sănătăţii NU mai recomandă salutul cu cotul

16 sep, 13:39
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Bill Gates despre vaccinul împotriva coronavirusului

Bill Gates: În 2021 vom putea depăşi coronavirusul, însă doar în ţările bogate

15 sep, 22:12
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Aleksei Navalnîi, opozant rus

A apărut prima fotografie cu Aleksei Navalnîi după ieşirea din comă

15 sep, 15:11
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Opozantul rus Aleksei Navalnîi

Aleksei Navalnîi se simte din ce în ce mai bine: Se poate ridica din pat

14 sep, 21:43
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Educatie

Tichete de after school doar pentru elevii din clase primare. Copii de grădiniţă vor fi excluşi

Tichete de after school doar pentru elevii din clase primare
Printre modificări se numără şi faptul că preşcolarii de grădiniţă nu vor putea accesa aceste tichete, precum şi înjumătăţirea valorii acestui ajutor pentru...
25 sep, 16:25
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110 şcoli au trecut în scenariu galben şi roşu

Ministerul Educaţiei: 110 şcoli au trecut în scenariu galben şi roşu

24 sep, 14:30
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Salariile cadrelor didactice vor creşte

Salariile cadrelor didactice vor creşte. Parlamentul a aprobat creşterea amânată de Guvern luna trecută

23 sep, 15:24
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Şcolile în care vor fi secţii de votare în 27 septembrie vor face cursuri online timp de 4 zile

Şcolile în care vor fi secţii de votare în 27 septembrie vor face cursuri online timp de 3 zile

23 sep, 11:07
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De ce se feresc profesorii de lecţiile online

Şcoala în sistem hibrid: De ce se feresc profesorii de lecţiile online

23 sep, 08:52
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Două şcoli au ieşit din scenariul roşu şi au trecut în cel hibrid

Ministerul Educaţiei: Două şcoli au ieşit din scenariul roşu şi au trecut în cel hibrid

22 sep, 14:59
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Propunerile părinţilor pentru modificarea ordinului ministerelor Sănătăţii şi Educaţiei privind desfăşurarea orelor de curs

Propunerile părinţilor pentru modificarea ordinului ministerelor Sănătăţii şi Educaţiei privind desfăşurarea orelor de curs

22 sep, 12:03
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Expert în educaţie: Acest an şcolar va fi anul schimbării paradigmei din România

Expert în educaţie: Acest an şcolar va fi anul schimbării paradigmei din România

21 sep, 16:45
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Stimulentul de 2.000 lei pentru profesori pe durata stării de alertă, votat de senatori

Stimulentul de 2.000 lei pentru profesori pe durata stării de alertă, votat de senatori

21 sep, 15:49
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Scenariu roşu se aplică în 305 şcoli

Ministerul Educaţiei: Alte 15 şcoli au intrat în sistemul hibrid de predare

21 sep, 15:23
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Sanatate

Doza a treia a vaccinului Pfizer are o eficiență de 95,6% împotriva formelor simptomatice ale bolii

vaccin
Studiul clinic de fază 3, efectuat pe „10.000 de persoane cu vârsta peste 16 ani”, arată „o eficacitate relativă de 95,6%” și „un profil de siguranță...
21 oct, 17:07
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Medic infecţionist român: Ne aşteaptă zile cu peste 500 pacienţi în ATI

Medic infecţionist român: Ne aşteaptă zile cu peste 500 pacienţi în ATI

25 sep, 15:26
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Bilanţul zilei de 25 septembrie 2020 arată că 508 pacienţi se află la ATI

BILANŢ CORONAVIRUS 25 SEPTEMBRIE: S-au raportat 1.629 de cazuri noi, 508 pacienţi sunt la ATI

25 sep, 12:25
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Pacienţii decedaţi de COVID aveau apă la plămâni şi cheaguri de sânge

Medic legist: Pacienţii decedaţi de COVID aveau apă la plămâni şi cheaguri de sânge

25 sep, 10:27
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Bilanţul zilei de 24 septembrie 2020 arată că 506 pacienţi bolnavi de coronavirus se află la ATI

BILANŢ CORONAVIRUS 24 SEPTEMBRIE: Peste 500 de pacienţi se află la Terapie Intensivă

24 sep, 12:23
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Noi informaţii despre starea de sănătate a copilului bolnav de coronavirus internat la ATI

Tătaru, despre copilul de 10 ani bolnav cu COVID internat la ATI: "Beneficiază de tratament de specialitate"

23 sep, 14:41
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Record de cazuri noi de coronavirus înregistrate în 23 septembrie 2020

BILANŢ CORONAVIRUS 23 SEPTEMBRIE: Record de îmbolnăviri zilnice, cele mai multe au fost în Bucureşti

23 sep, 12:28
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Test obligatoriu pentru depistarea COVID pentru persoanele care intră în ţară

Ministrul Sănătăţii: Carantina la intrarea în ţară ar putea fi eliminată prin prezentarea unui test COVID negativ

23 sep, 11:43
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Bilanţul zilei de 22 septembrie privind cazurile noi de coronavirus

BILANŢ CORONAVIRUS 22 SEPTEMBRIE: Puţin peste 1.000 de noi cazuri anunţate. La ATI sunt aproape 500 de pacienţi

22 sep, 12:47
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Zeci de pacienţi vindecaţi de COVID sunt încă internaţi cu afectare pulmonară severă

Managerul Institutului Marius Nasta: "Zeci de pacienţi vindecaţi de COVID sunt încă internaţi cu afectare pulmonară severă"

22 sep, 12:39
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Stiinta

Planeta Venus ar putea fi explorată în 2023 de o companie privată

Planeta Venus ar putea fi explorată în 2023 de o companie privată
"O misiune spre Venus ar trebui să coste în jur de 30 de milioane de dolari. Pe Venus, căutăm urme ale unor forme de viaţă actuale. Când se vorbeşte despre...
25 sep, 16:36
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Datele digitale vor reprezenta jumătate din greutatea Terrei peste 200 de ani

Datele digitale vor reprezenta jumătate din greutatea Terrei peste 200 de ani

03 sep, 16:03
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Apariţia norului Oort ar putea fi explicată de existenţa unui frate geamăn al Soarelui

O nouă ipoteză: Soarele a făcut parte dintr-un sistem stelar binar

01 sep, 16:50
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Planeta Pământ

A apărut o nouă teorie legată de originea apei pe Terra

28 aug, 22:07
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Elon Musk va dezvălui prima interfaţă dintre creier şi computer

Elon Musk va dezvălui prima interfaţă dintre creier şi computer

26 aug, 22:02
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Sono Motors dezvoltă prima maşină electrică solară

Compania care construieşte primul autovehicul "alimentat" de soare a primit o finanţare de 53 milioane euro

24 aug, 18:38
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Cimpanzei

Maimuțele au învățat să se descurce la un joc la care doar oamenii se pricepeau

18 iul, 11:07
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Maimuțele au învățat să se descurce la un joc la care doar oamenii se pricepeau

17 iul, 17:41
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Himalaya

Sateliții dezvăluie dezastrul din Himalaya

21 iun, 21:04
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Miros floare

De ce simțul tău olfactiv e diferit de cel al strămoșilor tăi

20 iun, 08:46
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Tehnologie

ByteDance a solicitat licenţă pentru exportul de tehnologie din China pentru finalizarea acordului cu Oracle şi Walmart

ByteDance a solicitat licenţă pentru exportul de tehnologie din China pentru finalizarea acordului cu Oracle şi Walmart
Compania din Beijing a depus cererea la comisia municipală pentru comerț din capitala chineză și așteaptă decizia, a anunțat ByteDance pe platforma sa de...
25 sep, 15:45
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TikTok în SUA

TikTok în SUA: Oracle şi compania-mamă ByteDance au emis comunicate contradictorii

22 sep, 14:49
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Vânzările de laptopuri, tablete şi camere web au crescut cu 50% de la începutul şcolii

Redeschiderea şcolilor a crescut cu 50% vântzările de laptopuri, tablete şi camere web

21 sep, 16:06
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Facebook Business Suite

Facebook lansează un tool nou pentru gestionarea mai uşoară a conturilor de social media pentru companii

18 sep, 18:59
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Telekom România deschide un centru de date în al doilea pol IT din România

Telekom România deschide un centru de date în al doilea pol IT din România

17 sep, 21:52
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Apple Watch Series 6 va fi succesorul Apple Watch Series 5 care a fost lansat anul trecut

Noile lansări ale Apple pentru 2020: Ce produse s-au lansat în locul mult aşteptatului iPhone 12

15 sep, 22:24
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Zoom introduce autentificarea cu doi factori

Zoom schimbă modalitatea de autentificare pe aplicaţia online şi varianta desktop

14 sep, 21:30
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Operaţiunile din SUA ale TikTok vor fi preluate de Oracle

TikTok din SUA va fi preluat de Oracle

14 sep, 21:23
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PLatforma de socializare TikTOk este deţinută de compania ByteDance

TikTok se alătură giganţilor informatici şi semnează un act important valabil pentru Uniunea Europeană

08 sep, 19:32
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Facebook Watch urmează să se schimbe

Facebook îmbunătăţeşte secţiunea Watch cu topic-uri în funcţie de preferinţele personale

03 sep, 15:07
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Cultura

NOAPTEA MUZEELOR 2020: Elevii pot trimite proiecte pentru experienţe virtuale ale colecţiilor muzeale

Noaptea Muzeelor 2020
Proiectul de parteneriat propus de Rețeaua Națională a Muzeelor din România se numește Animații, puzzle, investigații… vino și joacă-te cu colecțiile la...
25 sep, 11:18
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Noaptea Albă a Filmului Românesc are loc pe 18 septembrie

Noaptea Albă a Filmului Românesc are loc pe 18 septembrie în Bucureşti şi Cluj-Napoca

08 sep, 16:49
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Spectatorii nu vor putea să mai stea unul lângă celalalt în sala de cinema

Ce reguli trebuie respectate pentru intrarea la cinema, teatru sau concerte

02 sep, 14:59
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Ziua Limbii Române este celebrată pe 31 august

ZIUA LIMBII ROMÂNE. Mesajele transmise de Iohannis şi Orban. Palatul Cotroceni va fi iluminat în culorile drapelului naţional

31 aug, 10:40
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Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu

Ministrul Culturii, anunţ despre condiţiile redeschiderii cinematografelor şi sălilor de spectacol

27 aug, 20:05
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Hotelul Melody din Cluj a fost cumpărat de Fundaţia maghiară Sapienţia

O clădire istorică din Cluj a fost cumpărată de guvernul de la Budapesta

25 aug, 20:06
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Noaptea Muzeelor se ţine şi în 2020

NOAPTEA MUZEELOR 2020. Evenimentul se întâmplă şi în acest an cu respectarea măsurilor împotriva coronavirusului

21 aug, 13:34
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Placido Domingo

Acuzat de hărţuire, Placido Domingo a demisionat de la conducerea Operei din Los Angeles

04 oct, 11:16
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Biblioraft

Cine a inventat biblioraftul?

25 apr, 08:56
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Egipt

Curiozitati despre Egiptul Antic

11 dec, 10:18
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Mediu

Oceanele vor "înghiţi" New York, Tokyo sau Londra dacă temperatura Pământului creşte cu un grad

Oceanele vor înghiţi New York, Tokyo sau Londra dacă temperatura Pământului creşte cu un grad
Temperatura medie a suprafeței Pământului a crescut deja cu un grad de la sfârșitul secolului al XIX-lea, suficient pentru a duce la apariția unor fenomene...
24 sep, 15:16
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Terra a pierdut aproape 100 milioane de hectare de pădure în ultimii 20 de ani

Terra a pierdut aproape 100 milioane de hectare de pădure în ultimii 20 de ani

22 sep, 11:00
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Uber vrea ca în 20 de ani să aibă doar vehicule cu emisii zero

Uber vrea ca în 20 de ani să aibă doar vehicule cu emisii zero

08 sep, 19:21
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Întinderea gheţii din Marea Bering a atins cel mai scăzut nivel din ultimele cinci milenii

Întinderea gheţii din Marea Bering a atins cel mai scăzut nivel din ultimele cinci milenii

03 sep, 15:45
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Parcul Naţional Văcăreşti

Se solicită protecţia Parcului Naţional Văcăreşti: Vizitatorii parcului sunt în pericol

01 sep, 15:52
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Directorul ANM: 2020 ar putea fi cel mai călduros an din istorie

Directorul ANM: 2020 ar putea fi cel mai călduros an din istorie

31 aug, 13:10
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Încă 3.000 de ecovouchere vor fi lansate prin programul Rabla PLus 2020

RABLA PLUS 2020. Întregul buget pentru persoane fizice a fost epuizat. Se suplimentează cu 60 mil. lei

27 aug, 21:29
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Programul Rabla Plus 2020 vine cu o serie de schimbări

Programul Rabla Plus 2020: Maşinile electrice folosite la drive-test vor fi considerate noi şi pot fi cumpărate

24 aug, 20:26
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Calota glaciară din Groenlanda s-a topit într-un ritm nemaiîntâlnit, în anul 2019

Topirea gheţii din Groenlanda a ajuns într-un punct în care nu mai poate fi oprită

21 aug, 11:48
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Noul Cod Silvic prevede ca furtul de arbori intră direct sub incidenţă penală

Noul Cod Silvic prevede ca furtul de arbori intră direct sub incidenţă penală

20 aug, 15:13
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Life

Produsele de tip mezel de pe rafturile din România au aproape jumătate grăsimi, dintre care un sfert acizi graşi

Produsele de tip mezel de pe rafturile din România au aproape jumătate grăsimi, dintre care un sfert acizi graşi
Conform unui studiu realizat de InfoCons, cantitatea maxima de grasimi variaza intre 50 si 22 grame pentru 100 grame de produs din care 20 grame si...
27 aug, 19:37
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matt damon

Matt Damon a refuzat un rol uriaș care i-ar fi adus 250 de milioane de dolari

07 oct, 10:15
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zacuscî

ZACUSCĂ DE GHEBE. Cea mai bună reţetă. Va ieşi delicioasă!

04 oct, 20:13
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Andreea Marin Tuncay

Andreea Marin divorţează de Tuncay Ozturk. Vedeta a anunţat decizia pe Facebook

27 oct, 10:51
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Salam

N-a putut să... Ce a făcut Florin Salam la cinci zile de la decesul tatălui său

05 sep, 09:36
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milionar

E prima iubită pe care o ţine de mână după divorţ! Cu ea a înlocuit-o oficial milionarul pe OANA CUZINO!

19 aug, 10:18
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Magda

Vedeta PROTV își ascunde soțul și la un an de la nuntă ”Fata de la meteo” are o relație specială cu… verigheta ei

19 aug, 10:13
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Savuica

Nimeni nu a ghicit cine e frumusețea din imagine. Mama ei e un fost manechin celebru de la noi!

17 aug, 10:16
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iulia vantur

S-a întâmplat în India, departe de ochii curioşilor! Părinţii IULIEI VÂNTUR...

17 aug, 10:12
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Dorian Popa

Dorian Popa a făcut senzație pe litoral, dar iubita lui l-a întrecut. Cum a apărut Claudia

15 aug, 10:38
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