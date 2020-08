Produsele de tip mezel de pe rafturile din România au aproape jumătate grăsimi, dintre care un sfert acizi graşi

Conform unui studiu realizat de InfoCons, cantitatea maxima de grasimi variaza intre 50 si 22 grame pentru 100 grame de produs din care 20 grame si respectiv 8.1 grame il reprezinta acizii grasi saturati.

Cantitatea minima de grasimi variaza intre 34.5 si 6.76 grame pentru 100 grame de produs din care 13.1 si respectiv 3.4 grame il reprezinta acizii grasi saturati.

Incepand cu data de 1 aprilie 2021 vor intra in vigoare prevederile Legii nr. 182/19.08.2020 pentru stabilirea de acizi grasi trans in produsele alimentare destinate consumului uman, Lege publicata in Monitorul Oficial nr. 758/19.08.2020.

Acizii grasi trans sunt acizii grasi cu cel putin o legatura dubla neconjugata carbon-carbon, in configuratie trans (AGT).

Operatorii economici din sectorul alimentar au obligatia de a introduce pe piata alimente cu un continut de AGT de maxim 2g/100 g de grasime din continut.

Acizii trans sunt cele mai nocive grăsimi din alimente, considerate responsabile pentru declanșarea unor afecțiuni (boli cardiovasculare, accident vascular cerebral, diabet, cancer, Alzheimer) ce provoacă anual 50.000 de decese în Europa.

