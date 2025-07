Grindeanu: Nu vom accepta niciodată să fim scoşi ţapi ispăşitori de nişte amatori care nu au construit nimic

Potrivit lui Grindeanu, statul trebuie să-şi facă mai întâi curăţenie în propria ogradă. El a mai spus că nu mai era nevoie de creşterea TVA dacă impuneau o alternativă raţională, impozitul progresiv.

”AUR NU vrea să pice Guvernul. Pentru că ştiu foarte bine că nu au nicio alternativă şi nici un plan coerent pentru România. Vor doar să marcheze electoral acest moment, vânzând cinic iluzii românilor. Aşa cum au făcut-o mereu! Acesta este adevărul de la care pornim! Azi, România nu are nevoie de lozinci sau scenete estivale ieftine, ci de consistenţă şi luciditate!”, a declarat preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, în plenul comun al Parlamentului. El a precizat că este ferm convins că românii, în marea lor majoritate, înţeleg momentul greu prin care trecem astăzi şi sunt extrem de îngrijoraţi de ceea ce se întâmplă. ”De aceea, ei vor soluţii clare, asumate cu mult curaj, soluţii care să corecteze nedreptăţile existente, nu să le adâncească!”, a subliniat preşedintele interimar al PSD.

Grindeanu a arătat că ”PSD nu va fi niciodată parte dintr-un scenariu iresponsabil, dar, pentru a restabili încrederea românilor în instituţiile statului, trebuie cu toţii să înţelegem că instituţiile democratice nu sunt jucării”. ”Da, angajarea răspunderii Guvernului este procedură legală şi constituţională. Dar trebuie să rămână excepţia, nu regula! Parlamentul nu este anexa Guvernului. Ca preşedinte al Camerei Deputaţilor, cred că toate deciziile majore trebuie discutate în Coaliţie, dar şi în Parlament, transparent, în faţa oamenilor”, subliniat Sorin Grindeanu. Preşedintele interimar al PSD a mai spus că ”PSD şi-a asumat pe deplin responsabilitatea guvernării”.

”Aşa am făcut în pandemie, când mulţi dintre cei care astăzi se dau mari experţi au aruncat bugetul ţării în aer, fără ca banii să se regăsească în investiţii sau în buzunarele oamenilor. Nici atunci, şi nici acum, PSD nu a căutat vinovaţi. Am început să reparăm şi să restabilim un echilibru care a vizat creşterea nivelului de trai al românilor simpli! Da, am protejat şi am crescut puterea de cumpărare a populaţiei. Da, am făcut dreptate pensionarilor. Da, am dat drumul la investiţii şi am început să unim ţara prin autostrăzi şi drumuri rapide astfel încât nicio regiune să nu mai rămână în urmă din lipsa infrastructurii. Da, am început să construim spitale după 30 de ani. Şi, mai ales, DA, am susţinut mediul de afaceri românesc”, a menţionat Grindeanu.

”Nu vom accepta niciodată să fim scoşi ţapi ispăşitori de nişte amatori care nu au construit nimic în viaţa lor. Nici atunci, şi nici acum, noi, PSD, nu ne-am asumat şi nu ne vom asuma să girăm transformarea unei crize bugetare într-o criză economică profundă. Nu putem repeta greşelile guvernării din 2010-2011, când austeritatea a distrus economia şi a aruncat milioane de români în sărăcie!”, a subliniat liderul social-democrat. Sorin Grindeanu a mai spus: PSD nu poate înghiţi pe nemestecate această reţetă. Primul pachet de măsuri a pus povara exclusiv pe românii cu venituri mici. Fuga după recuperarea deficitului nu trebuie să transforme România într-un stat fanariot. Statul trebuie să-şi facă mai întâi curăţenie în propria ogradă, în propriile sisteme publice şi nu invers”, a menţionat Grindeanu.

El a mai afirmat că a propus în Coaliţie, şi partenerii pot confirma acest lucru o alternativă raţională la această avalanşă de taxe, o alternativă pe care toată Europa civilizată o aplică, o alternativă care a fost validată de Banca Mondială, Comisia Europeană şi OECD.

”Această alternativă simplă şi corectă era impozitul progresiv. Nu mai era nevoie de creşterea TVA dacă acest principiu era corect aplicat. Cei cu venituri mici plăteau mai puţin, iar cei cu venituri mari plăteau mai mult, dar aveau posibilitatea de a-şi deduce cheltuielile cu sănătatea, educaţia copiilor sau investiţiile în propria dezvoltare. Aceasta era soluţia corectă şi echitabilă, cu care puteam depăşi această criză cu costuri mult mai reduse”, a menţionat Grindeanu.