Diana Buzoianu (USR): Dacă niciun guvern minoritar nu va fi votat, alegerea corectă sunt alegerile anticipate

'Eu sunt convinsă că soluția pe care noi am propus-o este o soluție corectă pentru România. Dacă nu va exista niciun guvern minoritar care să fie votat, dacă niciuna dintre propunerile de guvern minoritar - PNL-USR-UDMR sau PSD pe cealaltă parte - nu va avea majoritate, da, alegerea corectă pentru România este să avem alegeri anticipate', a declarat Diana Buzoianu într-o conferință de presă susținută la Cluj-Napoca.

PNL, USR și UDMR îl propun pentru funcția de prim-ministru pe Siegfried Mureșan, europarlamentar și vicepreședintele Partidului Popular European, în timp ce PSD îl propune pentru șefia Guvernului pe președintele partidului, Sorin Grindeanu.