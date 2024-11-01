Diana Buzoianu (USR): Dacă niciun guvern minoritar nu va fi votat, alegerea corectă sunt alegerile anticipate
Ministrul interimar al Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu (USR), a afirmat vineri că soluția alegerilor anticipate ar fi una corectă pentru România, dacă niciuna dintre variantele de guvern minoritar nu va reuși să adune voturile necesare în Parlament.
'Eu sunt convinsă că soluția pe care noi am propus-o este o soluție corectă pentru România. Dacă nu va exista niciun guvern minoritar care să fie votat, dacă niciuna dintre propunerile de guvern minoritar - PNL-USR-UDMR sau PSD pe cealaltă parte - nu va avea majoritate, da, alegerea corectă pentru România este să avem alegeri anticipate', a declarat Diana Buzoianu într-o conferință de presă susținută la Cluj-Napoca.
PNL, USR și UDMR îl propun pentru funcția de prim-ministru pe Siegfried Mureșan, europarlamentar și vicepreședintele Partidului Popular European, în timp ce PSD îl propune pentru șefia Guvernului pe președintele partidului, Sorin Grindeanu.
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