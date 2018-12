Curiozitati despre Egiptul Antic

Potrivit AFP, citata de HotNews.ro, in necropola regala de la Saqqara au fost descoperite sapte morminte, dintre care patru cu o vechime de peste 6000 de ani. Trei dintre aceste morminte erau necropole pentru pisici, iar patru apartin unor personalitati egiptene din Vechiul Regat. In interiorul lor au fost descoperite pisici si gandaci scarabeu mumificati.

Prin stradania multor arheologi si pasionati de istorie, Egiptul si-a dezvaluit in timp o mare parte dintre secrete. Cand spui Egipt, cei mai multi dintre oameni se gandesc la piramide, faraoni si mumii. Mare parte dintre piramide au fost construite ca monumente funerare pentru faraoni. Au fost catalogate ca piramide aproximativ 138 de constructii. Cele mai vechi dintre acestea au fost descoperite in complexul de la Saqqara, dar cele mai cunoscute sunt cele din Giza, unde se afla si cea mai mare dintre ele, Piramida lui Keops.

Egiptenii sunt foarte cunoscuti pentru obiceiurile lor funerare. Cei bogati isi ingropau mortii in monumente de piatra, ii mumificau indepartandu-le organele interne si ambalandu-i in bandaje cu rasina. In mormant erau depuse si bunurile personale ale acestora, considerandu-se ca acestea sunt utile in viata de apoi. In mormintele conducatorilor erau ascunse si renumitele Carti ale Mortilor, in care erau trecute faptele savarsite in viata de defuncti, dar si incantatii si vraji care sa faca posibila revenirea la viata. Existenta acestor carti a fost sursa de inspiratie pentru filmele din seria ,,Mumia”. Pentru ca subiectul prinde, dezvoltatorii de sloturi online au preluat mai multe dintre simbolurile Egiptului Antic si le-au transpus in jocuri foarte atractive. Unul dintre cele mai populare este Book of Dead de la VladCazino, una dintre cele mai noi aparitii in peisajul cazinourilor online din Romania.

Faraonii au aprins imaginatia contemporanilor prin viata opulenta pe care o duceau. Printre cei mai cunoscuti conducatori ai Egiptului se numara Ramses al II-lea, cunoscut prin victoria asupra hititilor si proiectele sale edilitare, Mausoleul Ramesseum, colosii de la Abu Simbel sau orasul Pi-Ramses. Desi nu se cunosc foarte multe lucruri despre el, Keops a ramas in istorie prin piramida care ii poarta numele si care este considerata una dintre cele sapte minuni ale lumii antice. Dar cel mai cunoscut conducator al Egiptului ramane frumoasa Cleopatra. Aceasta era de origine macedoneana, tragandu-se din Dinastia Ptolemaica, care a condus Egiptul dupa moartea lui Alexandru cel mare. Ea este considerata ultimul faraon al Egiptului.

Un lucru care ii definea pe vechii egipteni era machiajul elaborat. Pentru ca se credea ca machiajul are puteri vindecatoare, acesta era purtat atat de femei, cat si de barbati. Machiajul pentru ochi era in general verde (malachit) si, mai rar, negru (sulfit de plumb).

Egiptenii sunt considerati inventatorii calendarului. Ei au calculat ca anul avea 365 de zile, 12 luni a cate 30 de zile si 5 zile suplimentare (epagomenae). Tot ei sunt si cei care au pus bazele medicinei. Cunoscutul poet grec Homer spunea: ,,Rodnicul pamant al Egiptului este cel mai bogat in leacuri”. Ei foloseau ca medicamente uleiuri, aluaturi, opiu, samanta de in, minerale si saruri.

Faraonul Ramses al II-lea a negociat si semnat primul tratat de pace cunoscut. Batalia de la Kadesh, in care nici Egiptul si nici Imperiul Hitit nu au obtinut victoria, a fost urmata de negocieri pentru un tratat prin care cele doua puteri isi acordau sprijin reciproc in lupta cu celelalte popoare, care le amenintau granitele. O copie a acestui tratat se afla la sediul Natiunilor Unite din New York.

Interesul starnit de misterele Egiptului Antic a dus si la aparitia a numeroase documentare despre aceasta perioada: Mummies and the Wonders of Ancient Egypt(1996), Egypt's Golden Empire (2002), The pyramid code (2005), The silver pharaon mistery (2010) sau Ancient Egypt-Life and Death in the Valley of the Kings (2013).

