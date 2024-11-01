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Fritz: USR nu va putea să susțină un guvern din care face parte PSD

| 23 iun, 20:17

USR nu va putea să susțină un guvern din care face parte PSD, a afirmat, marți, președintele USR, Dominic Fritz, după consultările de la Cotroceni cu președintele Nicușor Dan.

 

Potrivit acestuia, România nu are nevoie doar de un guvern care să întrunească susținerea majorității parlamentare, ci mai ales are nevoie de o direcție clară.
'Oamenii se așteaptă să tăiem din privilegii, să tăiem cheltuielile statului și deficitul, să debirocratizăm radical, ca să crească antreprenoriatul, să digitalizăm și să transparentizăm administrația publică, să facem reforme în toate instituțiile de control, inclusiv de mediu, și să rămânem pe o cale clar asumată, europeană. Toate aceste lucruri, credem noi, în acest moment, nu sunt posibile cu un PSD la guvernare care, evident, nu mai are încrederea românilor. De aceea, i-am spus președintelui că USR nu va putea să susțină un guvern din care face parte PSD', a transmis Fritz, la Palatul Cotroceni, după consultările cu șeful statului.
El a reiterat că Uniunea Salvați România este dispusă să facă parte dintr-un guvern minoritar, alături de PNL și UDMR, invocând în acest sens prestația miniștrilor USR.
'Suntem gata să discutăm în ce condiții un astfel de guvern minoritar ar putea să fie susținut și de PSD. Credem că Parlamentul actual cu greu mai poate fi descris ca un parlament care oglindește toate preferințele românilor. Tocmai de aceea nu ne este teamă de alegeri anticipate. Dimpotrivă, credem că un astfel de pas ar putea să relegitimeze procesul democratic în România. Dar evident că vedem și noi că acest lucru este puțin probabil și tocmai de aceea suntem gata să ne asumăm responsabilitatea într-un guvern minoritar', a adăugat liderul USR.

 

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