Homepage » Actual

Mihai Tudose: Perioada de interimat a unui ministru este de maxim 45 de zile

| 12 aug, 19:05

Preşedintele Consiliului Naţional al PSD, Mihai Tudose, afirmă, miercuri, că, potrivit legislaţiei, perioada de interimat a unui ministru este de maxim 45 de zile: ”Este ca şi cum ai un abonament la tren/autobuz cu valabilitate 45 de zile de la data emiterii. Din ziua 46 nu mai e valabil”. Acesta avertizează şi că actele emise după cele 45 de zile pot fi lovite de nulitate.

 

"Atât Constituţia, cât şi Codul Administrativ prevăd foarte clar că perioada de interimat a unui ministru este de maxim 45 de zile. O fi bine, o fi rău…. aşa zice legea! Este ca şi cum ai un abonament la tren/autobuz etc cu valabilitate 45 de zile de la data emiterii. Din ziua 46 nu mai e valabil. (...) Avem miniştri interimari cărora le-a expirat mandatul de 45 de zile. Apoi avem secretarii de stat din acele ministere conduse de «interimari expiraţi»/ blatişti…. Aceştia au atribuţii date de către ministru. Când acesta nu mai este (e expirat), ei nu mai au atribuţii/competenţe pe domenii. Adică pot să vină la serviciu. Şi cam atât….", a scris, miercuri, pe Facebook, preşedintele Consiliului Naţional al PSD, Mihai Tudose.
Acesta afirmă că Guvernul nu mai are competenţe legale.
"Începând cu ministrul interimar al Energiei: Bolojan Ilie….. Blatistu' şef dat jos din tren acu' 90 de zile şi care are şi biletul de intrare/de Şef la Energie expirat de 45 de zile. Nu cumva toate, dar toooaate, actele semnate de miniştrii interimari şi de către secretarii de stat din acele ministere sunt semnate de 45 de zile de nişte oameni care «nu prea» mai aveau dreptul/competenţa să o facă… deci nule de drept?", afirmă Tudose.
Ironic, acesta adaugă: "O trecem şi pe asta la «reforme»?!? Dacă vă pica fisa la timp o treceaţi şi în PNRR! Găseaţi voi şi o firmă de consultanţă, că nu dădeaţi de la voi, o făceaţi jalon şi azi eraţi blatişti cu acte! Şi apoi ţipaţi că are Justiţia ceva cu voi… că voi eraţi plini de bune intenţii când uzurpaţi calităţi oficiale".
PSD a atacat în instanţă mai multe dintre HG-urile emise de Guvernul interimar şi, în prima instanţă, a câştigat.

 

Tag-uri:
loading...
Feminis

Ştirile orei

Bogdan Ivan

Bogdan Ivan (PSD): Cer public premierului interimar să solicite activarea mecanismului de securitate energetică europeană

12 aug, 18:55
Citeşte mai departe
oana

Oana Gheorghiu: 130 primării s-au înrolat deja în platforma Ghiseul.ro în doar 5 zile

12 aug, 19:07
Citeşte mai departe
Mihai Tudose

Mihai Tudose: Perioada de interimat a unui ministru este de maxim 45 de zile

12 aug, 19:05
Citeşte mai departe
ECONOMICA.NET

Citeşte mai departe
DAILYBUSINESS.RO

Citeşte mai departe
STIRIDESPORT.RO

Citeşte mai departe
ROMANIATV.NET

Citeşte mai departe
FEMINIS.RO
h

Două minute de noapte în plină zi: o parte a Europei se pregătește de un fenomen de eclipsă solară totală

Citeşte mai departe
Comentarii
Adauga un comentariu nou
COMENTARIU NOU
Login
Autorul este singurul responsabil pentru comentariile postate pe acest site si isi asuma in intregime consecintele legale, implicit eventualele prejudicii cauzate, in cazul unor actiuni legale impotriva celor afirmate.

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ

Cele mai citite
Bolojan
Bolojan, după acuzațiile lui Alexandru Rogobete: În ședința de guvern nu a ajuns un material de deblocare a posturilor
MApN:
MApN: România, Bulgaria și Turcia extind misiunile de combatere a minelor marine din Marea Neagră
sorin grindeanu
Sorin Grindeanu, despre alegerile anticipate: E un scenariu pe care nu pot să-l exclud niciodată
Kelemen Hunor
Kelemen Hunor, despre consultările de la Cotroceni: A fost o atmosferă bună, zen, dacă se poate spune așa
Cătălin Predoiu
Cătălin Predoiu: Ne preocupăm de achiziționarea unor platforme maritime autonome care au o mare capacitate de supraveghere
Opinii
Citu
Florin Cîţu: PSD nu pierde nicio situaţie să-i arate lui Putin că îi susţine agenda de aici de la Bucureşti
cfr
Consiliul Concurenţei: Doar 40% din calea ferată din România este electrificată
b365.ro
stiripesurse.ro
h
Pericolul băuturilor energizante: Ce se întâmplă în organism
h
VIDEO Spectacol total. David Popovici a câștigat al treilea titlu european consecutiv la 100 m liber și a stabilit un nou record
h
„Înfrângerea epică” a Guvernului pe Dunăre. Fostul ministru al Justiției: După explozii și barje, i-a oprit un dâmb aluvionar
economica.net
feminis.ro
h
Două minute de noapte în plină zi: o parte a Europei se pregătește de un fenomen de eclipsă solară totală
h
Cristiano Ronaldo s-a căsătorit cu partenera sa de lungă durată, Georgina Rodríguez
h
Rod Stewart şi-a anulat următoarele concerte din turneul său de adio după ce a suferit o intervenţie cardiacă
dailybusiness.ro
x
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ