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Bogdan Ivan (PSD): Cer public premierului interimar să solicite activarea mecanismului de securitate energetică europeană

| 12 aug, 18:55

Deputatul PSD Bogdan Ivan le-a solicitat, miercuri, premierului Ilie Bolojan și ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, să ceară activarea mecanismului de securitate energetică europeană prin care România poate să beneficieze de anumite cantități de energie.

 

'Dată fiind situația de criză, e obligatoriu ca cei din Guvernul României să solicite către Comisia Europeană, și le cer public premierului interimar Ilie Bolojan și ministrului interimar al Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, să pornească acest demers față de Comisia Europeană, care până acum nu a primit formal nicio solicitare din partea României, care arată cât de important este să păstreze în continuare cel puțin încă un grup la Complexul Energetic Oltenia în rezervă tehnică, să reactiveze un alt grup, care e păstrat într-o formă de rezervă, să poată să injecteze energie în această perioadă de timp, până când va trece această criză, pentru ca România să nu fie pusă în fața unui risc și mai mare din punctul de vedere al aprovizionării cu energie electrică în această perioadă de vârf, mai ales în contextul în care de mâine, de la ora 07:00, va fi închis și reactorul 2 de la Cernavodă', a declarat Bogdan Ivan, la Parlament.
El a amintit că încă de acum o săptămână a venit cu o propunere pentru actualul executiv, și anume să activeze mecanismul de securitate energetică europeană prin care România poate să beneficieze de anumite cantități de energie care să ajungă în țara noastră, raportate inclusiv la companiile care vor fi despăgubite ca urmare a modului în care a fost schimbată funcționarea acestora pentru a păstra energie în perioada de vârf.
'E o discuție care trebuie ridicată de la nivel tehnic la nivel politic la cel mai înalt nivel și are o componentă extrem de importantă, odată activarea sa la nivel regional, în care și România, și Ungaria și statele vecine să arate că au o problemă reală. Ceea ce am văzut, declarația acelui purtător de cuvânt al Comisiei Europene care a spus că din partea României nu a primit până acum un studiu care să arate efectiv că România are o problemă, reprezintă o gravitate extraordinară din punctul meu de vedere, deoarece înseamnă că România nu și-a făcut treaba, iar în momentul de față, avem nevoie ca Guvernul interimar, ministrul Energiei, care e aceeași persoană cu premierul demis, să activeze de urgență, formal, la nivelul Comisiei Europene, acest mecanism de solidaritate europeană', a afirmat Ivan.
Potrivit acestuia, România trebuie să arate tehnic care este riscul de a rămâne fără grupurile de la CEO Oltenia, în condiții de criză energetică, cum este și cea actuală.
'Noi vom fi ținta unor importuri la prețuri extraordinar de mari în următoarele două săptămâni. Companiile din țara noastră au deja oferte de la furnizorii de electricitate, care au crescut tarifele și cu 25, cu 30% față de contractul semnat anterior, sub rezerva că nu vor mai avea energie să le furnizeze la acel preț', a spus Ivan.

 

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