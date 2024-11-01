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Oana Gheorghiu: 130 primării s-au înrolat deja în platforma Ghiseul.ro în doar 5 zile

| 12 aug, 19:07

 

Vicepremierul interimar Oana Gheorghiu anunţă că, în doar cinci zile de când a transmis un mesaj public, 130 primării s-au înrolat deja în platforma Ghiseul.ro. Termenul legal este de 25 august.

 

 

"130 primării s-au înrolat deja în platforma Ghiseul.ro în doar 5 zile. Vicepremierul interimar Oana Gheorghiu anunţă că, în doar cinci zile de când a transmis un mesaj public, 130 primării s-au înrolat deja în platforma Ghiseul.ro. Termenul legal este de 25 august. de când am transmis mesajul public. Mai sunt 789 primării care trebuie să se înroleze până la termenul legal de 25 august. Au mai rămas două săptămâni", a anunţat, pe pagina de Facebook, premierul interimar Oana Gheorghiu.
În 5 august, aceasta anunţa că peste un sfert din primăriile din ţară nu sunt înrolate în platforma Ghiseul.ro, deşi toate au obligaţia să facă acest lucru până în 25 august.
"Peste 2,5 milioane de români nu pot beneficia astăzi de avantajele digitalizării şi sunt nevoiţi să meargă fizic la primărie", arată Gheorghiu.
"În consecinţă, le-am transmis astăzi un mesaj de reamintire celor 919 primari în cauză, prin care le-am amintit faptul că mai au la dispoziţie 20 de zile pentru ca instituţia pe care o conduc să se înroleze în sistem. În cazul nerespectării termenului, legea prevede sistarea alimentării bugetelor locale, atât cu cote defalcate din impozitul pe venit, cât şi cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, destinate echilibrării bugetelor locale, cu câteva excepţii", a menţionat Gheorghiu.
Vicepremierul interimar a subliniat că digitalizarea aduce eficienţă, transparenţă şi încredere în instituţiile publice, adăugând că România are nevoie urgentă de reforma administrativă şi reducerea numărului de primării.

 

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