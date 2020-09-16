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Cazul otrăvirii lui Aleksei Navalnîi: Au fost descoperit urme de noviciok în sticlele de apă din camera de hotel

| 17 sep, 14:42

Membrii din echipa lui Aleksei Navalnîi au postat joi un videoclip pe contul de Instagram al acestuia, în care spun că opozantul rus ar fi fost otrăvit cu noviciok în camera de hotel, nu la aeroport, cum se credea inițial, după ce au găsit urme ale agentului neurotoxic într-o sticlă de apă de acolo.

Clipul publicat joi pe Instagram a fost înregistrat în camera de la hotelul Xander, la o oră după ce Navalnîi a început să se simtă rău, în ideea în care vor fi găsite eventuale dovezi ale otrăvirii.

 

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Откуда взялась злосчастная бутылка? Давайте объясним, откуда взялось то, про что нам непрерывно задают вопросы. Так называемая “бутылка с «Новичком»”, ну, а точнее, обычная пластиковая бутылка из-под воды, на которой потом в немецкой лаборатории обнаружили следы боевого отравляющего вещества. Это бутылка из номера в томской гостинице, где останавливался сам Навальный и вся наша съемочная группа. Перенесемся обратно в 20 августа. В этот день часть нашей команды улетела в Москву, часть осталась в Томске доделывать видео. В полете Алексей потерял сознание и начал задыхаться, самолёт экстренно сел. Почти сразу сотрудники ФБК, которые остались в Томске, узнали о случившемся. В этот момент была сделана единственно возможная вещь. Они вызвали адвоката, поднялись в номер, из которого только что выехал Навальный, и начали фиксировать, описывать и упаковывать все, что там нашли. В том числе, и бутылки из-под гостиничной воды. Как это происходило, вы можете посмотреть на этом видео. Никакой особой надежды что-то такое обнаружить не было. Но поскольку нам было абсолютно ясно, что Навальный не “слегка заболел”, не “перегрелся” и Рафаэлкой здесь не поможешь, было решено забрать все, что может хоть как-то гипотетически пригодиться, и передать это врачам в Германии. То, что дело расследовать в России не будут, тоже было достаточно очевидно. Так и вышло: прошел почти месяц, Россия так и не признала отравление Алексея. Спустя две недели именно на бутылке из томского номера немецкая лаборатория обнаружила следы «Новичка». А потом еще две лаборатории, которые брали анализы у Алексея, подтвердили, что Навальный был отравлен именно им. Теперь мы понимаем: это было сделано до того, как он покинул свой номер, чтобы поехать в аэропорт. Сегодня в 20.00 в передаче «Россия Будущего» на ютюб-канале Навальный LIVE Георгий Албуров @alburov расскажет подробности.

A post shared by Алексей Навальный (@navalny) on Sep 16, 2020 at 11:59pm PDT

 

 

„S-a luat decizia de a aduna orice putea fi folosit ca dovadă și să ajungă la doctorii din Germania, faptul că incidentul nu putea fi anchetat în Rusia fiind destul de evident”, se arată în postarea de pe Instagram, notează Digi24.

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Incidentul a avut loc în data de 20 august, când criticul preşedintelui rus Vladimir Putin s-a simțit brusc rău, în timpul unui zbor intern din Siberia către Moscova. Două zile mai târziu, el a fost transportat în Germania pentru tratament, fiind în comă indusă.

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