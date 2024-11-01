Grindeanu: Dacă aș fi nominalizat de președinte aș avea discuții cu toți; trebuie să fie o majoritate transparentă

'V-am anunțat că dacă aș fi nominalizat de președinte, aș avea discuții cu toți. Și le-am spus și colegilor mei în sală. Pentru că dincolo de etichete pe care le pun unii mai ușor sau mai greu asupra unor partide, cei care sunt în Parlament au în spate voturi. Și sunt votați de români. Și sigur că nu pot să fiu de acord în multe situații cu alte partide politice care sunt catalogate ca fiind partide extremiste, asta nu înseamnă că nu poți să să ai un dialog pe chestiuni mari care țin de România', a spus Grindeanu.

Liderul PSD a afirmat că de la începutul acestei sesiuni parlamentare legile fie au fost adoptate pentru că 'a votat toată lumea' fie prin voturile parlamentarilor PSD și AUR sau ai parlamentarilor PNL și AUR.

'De la începutul sesiunii parlamentare, de la 1 septembrie și până acum, în Parlament, și ăsta este un lucru verificabil, în Parlament am avut zeci, sute de voturi. Să știți că majoritatea, când a trecut câte o lege, a fost asigurată ori de... ori a votat toată lumea, ca să fiu corect ori au fost legi care au trecut prin votul PSD - AUR sau PNL - AUR. Și dacă unii care cataloghează într-o formă sau alta pe alții, uită să spună ce înțelegeri fac în Parlament', a declarat Grindeanu.

Președintele PSD a adăugat că pentru un guvern puternic este nevoie de o majoritate transparentă, nu de una 'ascunsă'.

'Și ca să fiu și mai direct, da, voi discuta cu toată lumea. Vom vedea după aceea, după acele discuții, ceea ce iese ca și propunere de majoritate. Dar trebuie să fie o majoritate transparentă. Nu poate să fie o majoritate așa ascunsă și voturi ascunse, fiindcă dacă există o majoritate de acest tip, nu avem un guvern puternic. Deci majoritatea trebuie să fie una transparentă, astfel încât să fie un guvern puternic care să aibă o majoritate în Parlament, care să-l susțină. Despre asta e vorba', a susținut Grindeanu.

Liderul PSD a susținut joi o conferință de presă la Craiova, unde a participat la o întâlnire regională a Birourilor Permanente Județene ale organizațiilor Partidului Social Democrat din Oltenia.