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Manda: România nu are nevoie de un 'armistițiu', are nevoie de un Guvern cu legitimitate

| 14 sep, 18:25

Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a transmis că România nu are nevoie de un 'armistițiu', are nevoie de un Guvern, unul cu legitimitate, susținere parlamentară și responsabilitate politică, exact de ceea ce avea nevoie și acum patru luni, când a fost demis Guvernul Bolojan.

 

'După mai bine de patru luni, domnul Bolojan a descoperit că România are nevoie de un Guvern cu puteri depline. Corect, domnule Bolojan. Doar că toate aceste lucruri erau valabile și acum patru luni, atunci când Parlamentul v-a demis prin moțiune de cenzură, după o guvernare în care ați numit 'reformă' aproape fiecare măsură de austeritate pusă pe umerii românilor. Ați tăiat, ați blocat, ați pus taxe și ați cerut de fiecare dată oamenilor să plătească mai mult. Ați cerut sacrificii de la toată lumea pentru o guvernare fără viziune, care a dus România dintr-o criză în alta.
Iar acum suntem în pragul unei noi crize în sănătate și sunt loviți, încă o dată, tocmai cei care au cea mai mare nevoie ca statul să funcționeze: oamenii bolnavi, cei pentru care accesul la servicii medicale nu este o cifră într-un buget, ci poate face diferența într-un moment critic', a scris Claudiu Manda, luni, într-o postare pe Facebook.
El îi reamintește premierului interimar că și în urmă cu patru luni susținea, ca și în prezent, soluția unui Guvern tehnocrat.
'Dar, după toate acestea, ne spuneți senin că România are nevoie urgentă de un Guvern cu puteri depline. Iar soluția pe care o propuneți acum este un Guvern de tranziție format din tehnocrați. Despre aceeași soluție vorbeați și acum patru luni, domnule Bolojan. Atunci ne mințeați că stabilitatea României este mai importantă decât calculele politice și vă declarați gata să susțineți un Guvern tehnocrat. Întrebarea este: ce s-a schimbat între timp? Pentru români nu v-ați grăbit. Acum, când oamenii au avut patru luni să vadă rezultatele guvernării dumneavoastră, iar continuarea acestui interimat nu vă mai ajută politic, ați descoperit brusc că România are nevoie de un Guvern? Numai că partenerul dumneavoastră de guvernare vă contrazice. Așa că întrebarea devine și mai simplă: pe cine să creadă românii? Cineva minte din nou', a susținut Manda.
Secretarul general al PSD punctează că România nu are nevoie de un 'armistițiu'.
'România are nevoie de un Guvern. Unul cu legitimitate, susținere parlamentară și responsabilitate politică. Exact de ceea ce avea nevoie și acum patru luni', a adăugat Manda.

 

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