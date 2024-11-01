Cutremur cu magnitudinea 4,5, în zona seismică Vrancea
Un cutremur cu magnitudinea 4,5 s-a produs, marţi seară, în zona seismică Vrancea, la 140 de kilometri adâncime, anunţă Institutul Naţional de Fizica Pământului (INFP).
Seismul a fost înregistrat, marţi, la ora 20:21, în zona seismică Vrancea, în judeţul Buzău.
Potrivit INFP, este vorba despre un cutremur mediu, cu magnitudinea de 4.5, produs la adâncimea de 140 de kilometri.
Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 52 de kilometri sud-est de Sfântu Gheorghe, 57 de kilometri est de Braşov, 62 de kilometri sud de Buzău, 66 de kilometri sud de Focşani, 76 de kilometri nord de Ploieşti.
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