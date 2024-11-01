Bogdan Ivan: Situația din Energie putea fi anticipată, un guvern cu puteri limitate acționează limitat

'Legat de închiderea reactorului 2 de la Cernavodă, nu pot să spun că sunt informațiile oficiale, cât cele apărute în presă, dar cu experiența de fost ministru al Energiei pot să vă spun că reprezintă un element foarte complicat pentru sistemul energetic național faptul că 700 de megawați ies din producție, la o producție de 3.500-4.000 de megawați, asta înseamnă aproximativ 20% din producția României. Ceea ce, în contextul în care ne aflăm acum, este extrem de complicat să faci față la acest val de nevoie suplimentară de energie, ceea ce reprezintă o provocare. Am încredere în cei de la Transelectrica și cei de la Dispeceratul Energetic Național că vor găsi o soluție de a manageria această situație. Dar, din punctul meu de vedere, nu aceasta este neapărat problema, ci faptul că trebuiau toate aceste lucruri anticipate, gândite, pregătite, pentru a nu ajunge în această formă de a nu închide reactorul 2 de la Cernavodă', a declarat Bogdan Ivan.

Întrebat cum va fi acoperit necesarul de energie în condițiile în care România pierde temporar 700 de megawați, Ivan a spus că una dintre soluții va fi creșterea importurilor, ceea ce va genera costuri suplimentare.

'După ce a fost închis și reactorul 1 cu încă 700 de megawați, e o situație complicată, pentru că va trebui adusă, pe de-o parte, mai multă energie de pe piețele externe, ceea ce reprezintă automat un cost suplimentar, pentru că noi, astăzi, cumpărăm energie la oră de vârf între ora 6:00 și 10:00 seara la costuri care depășesc 1.700-2.000-2.500 de lei per megawat și înseamnă automat prețuri mai mari pe care le plătesc oamenii. Doi, avem deja companii care m-au sunat să mă întrebe ce se întâmplă, companii foarte mari care cumpără energie electrică, care înainte aveau oferte la 500-550 de lei per megawat, acum au primit oferte, notificări de la furnizorii lor că o să le crească cu 200 de lei prețul megawatului, ceea ce reprezintă 40% în plus, și asta se va vedea în tot ceea ce înseamnă produse, în tot ceea ce înseamnă mâncare, logistică, transporturi', a declarat Ivan.

Deputatul PSD a criticat, totodată, decizia României de a elimina capacități de producție a energiei electrice pe bază de cărbune și gaz înainte de punerea unor capacități noi în funcțiune și a spus că reprezintă 'o decizie extrem de proastă pentru sistemul energetic național'.

'În momentul de față, ce pot să vă spun, că am luat datele de la foștii mei colegi de la Ministerul Energiei, la Complexul Energetic Oltenia există posibilitatea de a mai porni o turbină la Rovinari, care în momentul de față are cărbune pentru câteva zile, ceea ce ar da un plus de aproximativ 330 de megawați pe acea unitate, plus trei unități care sunt full operaționale, adică aproape 1.000 de megawați, dar, repet, ca soluție în momentul de față sunt importurile și gestionarea pieței în așa fel încât marii consumatori să schimbe profilul de consum în forma în care în intervalul 18:00-22:00 să poată să consume mai puțin și să poată să intre pe consumul din timpul zilei, din partea furnizorilor din fotovoltaic. Ceea ce cred că va provoca o perturbație e faptul că cei de la Nucleareletrica vor să invoce o situație de forță majoră și automat să nu mai livreze energia pe care o aveau contractată, ceea ce va naște nevoia de mai multă energie în piață și va fi o canibalizare pe energia existentă și automat va fi o creștere a prețului', a afirmat Ivan.

El a punctat că, în momentul de față, un Guvern cu puteri limitate acționează limitat, atât din punct de vedere 'al puterilor, dar și al viziunii'.

'Ceea ce am văzut de câteva zile, bâlbâiala asta cu 2 cm în plus, 2 cm în minus, mi se pare un amatorism maxim, iar faptul că toată lumea se pricepe la Energie, de la ministrul Apărării, la ministrul Mediului, (...) oamenii de acasă nu mai știu ce să înțeleagă', a afirmat Ivan.