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Oana Gheorghiu: Este pentru prima oară în istorie când sindicatele protestează pentru că li se vor mări salariile

| 10 aug, 19:28

Vicepremierul interimar Oana Gheorghiu a afirmat, duminică seară, că Legea salarizării ”vine să traseze o coloană vertebrală, astfel încât toată lumea, la muncă egală, să primească un salariu egal” şi afirmă că nu se pierd din venituri. ”Este pentru prima oară în istorie când sindicatele protestează pentru că li se vor mări salariile”, susţine Gheorghiu.

 

Întrebată despre opoziţia PSD la această lege, dar şi la alte măsuri, Oana Gheorghiu a afirmat: ”PSD se comportă precum copiii din curtea şcolii care fac bullying”.
Oana Gheorghiu a vorbit, duminică seara, la Digi 24, despre Legea salarizării.
"Legea asta vine să traseze o coloană vertebrală, astfel încât toată lumea, la muncă egală, să primească un salariu egal şi, evident, se acordă nişte sporuri în acele meserii care sunt mai complicate. Nu există reducere de venituri. (...) Nimeni nu va pierde niciun ban", a declarat Oana Gheorghiu.
Vicepremierul interimar a adăugat: "Este pentru prima oară în istorie când sindicatele protestează pentru că li se vor mări salariile. Pentru mine este de neînţeles".
Întrebată despre opoziţia PSD faţă de legea salarizării şi faţă de alte măsuri legislative, Oana Gheorghiu a afirmat: "PSD se comportă precum copiii din curtea şcolii care fac bullying. Eu asta este o percepţie pe care o am. Facem ceva ca să le arătăm ăstora cine suntem noi".
Vicepremierul interimar consideră că "poţi să faci politică, să joci politic anumite lucruri, dar sunt linii roşii pe care n-ar trebui să le treci pentru că ai tu un interes sau vrei tu să scapi de Dominic Fritz sau vrei să-i plăteşti lui Ilie Bolojan nu ştiu ce poliţe".
Oana Gheorghiu spune că proiectul de lege ar putea fi dezbătut în Parlament săptămâna viitoare.
"Înţeleg că săptămâna viitoare e posibil ca Parlamentul să se reunească din nou şi să supună dezbaterii această lege", a declarat ea, apreciind că, în caz contrar se pierd foarte mulţi bani.
"Pierdem foarte mulţi bani, iar în calculul deficitului pe anul acesta, reducerea deficitului, s-a ţinut cont şi de aceşti bani pe care îi aducem de la Uniunea Europeană. Deci avem nevoie absolută de aceşti bani", a explicat Gheorghiu.
Premierul demis Ilie Bolojan a afirmat, vineri, că proiectul legii salarizării unitare a personalului plătit din fonduri publice are forma în care să poată fi depus la Parlament pentru a intra la vot, însă acest demers nu a fost făcut pentru că nu există un acord privind votul.
"S-a întârziat depunerea ei tocmai din cauza acestor discuţii care nu s-au finalizat şi pe fondul unor discursuri iresponsabile din spaţiul public", a explicat premierul.

 

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