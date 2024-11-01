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Ministrul Irineu Darău: Acum păstrăm ratingul de țară cu foarte multă rațiune și cu multă greutate

| 11 aug, 20:42

Ministrul interimar al Economiei, senatorul USR Irineu Darău, a afirmat, marți, că păstrarea ratingului de țară în categoria recomandată investițiilor s-a reușit cu dificultate, având în vedere inclusiv contextul internațional actual.

 

'În calitate de ministru al Economiei (...) mă bucur că am trecut de acest hop al celor două agenții de rating care confirmă practic (...) că România este în zona recomandată pentru investiții și chiar mă uitam și pe cifre și pe tot istoricul acestor ratinguri de țară. Noi acum, cu greu, în perioadă de crize economice suprapuse și criză energetică și conflicte la scară internațională, cu greu păstrăm acest rating. Dar acest rating, din păcate, a fost ratingul țării și când aveam creștere economică de multe procente, când PSD aflat (...) la guvernare alegea să facă deficite de 8-9 % și să cheltuiască banii pe lucruri inutile. (...) Acum păstrăm ratingul de țară cu foarte multă rațiune și cu multă greutate, și datorită eforturilor pe care le suportă cetățenii', a declarat Darău, la Râmnicu Vâlcea.
El consideră că nu trebuie să se mai ajungă la situația în care deficitul bugetar să scape de sub control.
'Am făcut niște eforturi pentru a chivernisi bugetul național. Cred că să încheiem acest an cu bine, atingând ținta de deficit promisă și pregătind bugetul pentru anul viitor, sunt elemente foarte importante pentru ca țara să rămână pe traiectoria corectă. Acum, dacă în 2028, în an electoral, se va exagera un pic, până la urmă suntem obișnuiți cu asta, dar (...) dacă peste o lună se schimbă guvernul și cineva sparge iar pușculița, tot efortul din ultimii doi ani va fi fost în zadar', a mai spus ministrul interimar al Economiei.
Moody's a menținut, vineri, ratingul atribuit României la 'Baa3', cu perspectivă negativă, se arată într-un comunicat al agenției de evaluare financiară.
'Moody's Ratings a confirmat astăzi ratingurile pe termen lung ale Guvernului României, precum și ratingurile pentru datoriile senior negarantate, la nivelul Baa3. (...) Perspectiva (outlook) rămâne negativă', se arată în comunicat.
Decizia a venit la o săptămână după ce agenția Fitch a decis să mențină țara noastră pe ultima treaptă recomandată investițiilor.
Toate cele trei mari agenții de agenții de evaluare financiară (S&P Global Ratings, Moody's și Fitch) au o perspectivă 'negativă' asociată ratingului suveran al României, ceea ce plasează țara la un pas de un calificativ din categoria 'junk' (nerecomandat pentru investiții).

 

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