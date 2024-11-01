Blaga, despre suspendarea președintelui: Doamne ferește! Nu s-a discutat în PNL, sunt șopârle

Blaga a spus că sunt nemulțumiri în partid pentru că șeful statului nu face o nominalizare pentru funcția de premier și că i s-a solicitat președintelui să facă această desemnare până pleacă la New York, la Adunarea Generală a ONU.

Senatorul PNL a arătat că partidul susține în continuare un Guvern de tranziție și partidele ar fi putut să cadă de acord asupra acestei variante.

'Este o variantă pe care noi am mai spus-o și domnul Bolojan nu a făcut decât să o reitereze, asta a fost declarația domniei sale de sâmbătă. Domnia sa a propus un Guvern tehnocrat, un Guvern de tranziție și cred că partidele ar fi putut să cadă de acord asupra unei variante. De altfel, eu cred că și n-are rost să o mai moșmondim: domnul președinte trebuie să hotărască, să nominalizeze cât mai repede un candidat pentru funcția de premier. Partidele cam își știu poziția. Eu nu pot să trag concluzii până când nu este nominalizat candidatul pentru funcția de premier. Deci, îl rugăm, îl rog și eu pe domnul președinte, să o facă', a spus Vasile Blaga, la Senat, întrebat dacă poziția PNL este în continuare de a susține un Guvern tehnocrat.

În opinia sa, întârzierea unei nominalizări este un lucru 'deloc productiv': 'Nu pot să răspund în locul domnului președinte Nicușor Dan, nu sunt nici măcar consilier la Cotroceni, așa că nu mă puneți pe mine să răspund în locul său'.

Legat de continuarea interimatului lui Bolojan până în luna octombrie, Blaga a precizat că 'pentru nimeni nu este bine'.

'Din nou, se apropie o decizie importantă, a unei agenții de rating. Deci, în primul rând, pentru țară nu este bine. Și dacă nu este bine pentru țară, nu este bine nici pentru PNL. De aceea, noi avem și acea reținere în a da necondiționat puterea PSD, tocmai pentru că toate eforturile care s-au făcut de un an de zile și cât a plătit poporul ăsta de un an de zile vor merge pe apa sâmbetei în două săptămâni. Nu este bine și pentru PNL, pentru că și noi vedem că lucrurile se degradează și opinia publică până la urmă are și ea limita ei', a menționat senatorul liberal.

El a arătat că toată lumea scade în sondaje, 'în afară de un partid din Parlament care și-a atins și el limitele'.

Întrebat dacă are loc o discuție în partid despre suspendarea președintelui, Blaga a răspuns: 'Doamne ferește, nu! Nu a avut loc nicio astfel de discuție în Partidul Național Liberal'.

'Cred că sunt șopârle, ca să folosesc un termen. Dar că sunt nemulțumiri și la noi, da. Păi și eu am spus că aș vrea ca azi, mâine, poimâine, până nu pleacă (președintele Nicușor Dan - n.r.) la New York, să facă o desemnare', a adăugat liberalul.

Potrivit acestuia, președintele nu are 'încălcări constituționale'.

Întrebat dacă există posibilitatea ca PSD să voteze, la un moment dat, alături de partidele suveraniste, suspendarea președintelui Nicușor Dan, Blaga a replicat că nu crede acest lucru.

'Sigur, suntem adversari. Eu nu cred că PSD, chiar dacă suntem adversari politici, nu cred că merge până acolo', a afirmat el.

Legat de pactul de neagresiune pe care PSD l-ar fi propus PNL pentru a nu cădea în 'plasa' AUR, Blaga a menționat: 'Alea 15 puncte? Alea sunt copilării'.

'Eu nu înțeleg PSD. Noi am schimbat conducerile la televiziune și la radio cu voturile AUR? Noi facem jocurile în Senat numai cu voturile AUR? E incredibil ce fac', a mai arătat Vasile Blaga.

Deputatul PNL Alina Gorghiu, contestatară a lui Ilie Bolojan, a afirmat luni, într-o postare pe Facebook, că o parte din liderii PNL ar lua în calcul să voteze suspendarea președintelui, acest lucru apărând 'pe surse' în presă.

'De ce credeți că ar da pe surse asta? Pentru că își imaginează că ar forța mâna președintelui în privința desemnării premierului. Credeți? Sincer, dacă cineva chiar gândește așa, e o dovadă de micime și inconștiență politică. Nu ameninți cu suspendarea președintelui României doar pentru că nu îți convine o posibilă de desemnare și nici nu te joci cu stabilitatea țării ca să poți să câștigi o negociere', a afirmat Alina Gorghiu.