Homepage » Actual

Nicușor Dan: Alegerile anticipate nu înseamnă că peste o săptămână avem Guvern

| 14 sep, 18:08

Varianta alegerilor anticipate nu înseamnă formarea unui nou Guvern în scurt timp, ci implică un calendar electoral care s-ar putea încheia inclusiv anul viitor, a subliniat, luni, președintele Nicușor Dan într-un interviu acordat Euronews România.

 

El a declarat că, în acest moment, nu poate exclude varianta anticipatelor.
'Oamenii s-au săturat deja de incertitudine, de certuri între partide, dar alegerile anticipate nu înseamnă că peste o săptămână avem Guvern. Alegerile anticipate înseamnă un calendar electoral care probabil că se duce sau puțin înainte, sau puțin după Anul Nou. Înseamnă o concentrare și mai mare de atacuri între partide până atunci și o stagnare sau chiar o deteriorare din perspectivă economică. De-aia nu-mi doresc în niciun chip să ajungem la alegeri anticipate, deși, așa cum stau lucrurile acum, nu mai putem spune că excludem. Deci, haideți să încercăm să avem o variantă de Guvern care să treacă de votul Parlamentului. Cred că asta își doresc românii (...) Trebuie să alegem varianta (de premier - n.r.) care are cele mai multe șanse să treacă', a punctat președintele.

 

Tag-uri:
loading...
Feminis

Ştirile orei

Nicusor Dan

Nicușor Dan: Alegerile anticipate nu înseamnă că peste o săptămână avem Guvern

14 sep, 18:08
Citeşte mai departe
Manda

Manda: România nu are nevoie de un 'armistițiu', are nevoie de un Guvern cu legitimitate

14 sep, 18:25
Citeşte mai departe
Vasile Blaga

Blaga, despre suspendarea președintelui: Doamne ferește! Nu s-a discutat în PNL, sunt șopârle

14 sep, 18:21
Citeşte mai departe
ECONOMICA.NET

Citeşte mai departe
DAILYBUSINESS.RO

Citeşte mai departe
STIRIDESPORT.RO

Citeşte mai departe
ROMANIATV.NET

Citeşte mai departe
FEMINIS.RO
h

Comediantul Chris Rock revine în spatele camerei de filmat cu 'Misty Green'

Citeşte mai departe
Comentarii
Adauga un comentariu nou
COMENTARIU NOU
Login
Autorul este singurul responsabil pentru comentariile postate pe acest site si isi asuma in intregime consecintele legale, implicit eventualele prejudicii cauzate, in cazul unor actiuni legale impotriva celor afirmate.

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ

Cele mai citite
oana
Oana Gheorghiu: Sorin Grindeanu ne minte în fiecare zi cum că PSD este 'în opoziție'
Siegfried Mureşan
Siegfried Mureşan: PSD trebuie să renunţe, în ultimul ceas, la jocul electoral pe tema Legii salarizării
Irineu Darău
Ministrul Irineu Darău: Acum păstrăm ratingul de țară cu foarte multă rațiune și cu multă greutate
seism
Cutremur cu magnitudinea 4,5, în zona seismică Vrancea
Bogdan Ivan
Bogdan Ivan (PSD): Cer public premierului interimar să solicite activarea mecanismului de securitate energetică europeană
Opinii
Citu
Florin Cîţu: PSD nu pierde nicio situaţie să-i arate lui Putin că îi susţine agenda de aici de la Bucureşti
cfr
Consiliul Concurenţei: Doar 40% din calea ferată din România este electrificată
b365.ro
stiripesurse.ro
h
Banii pentru ultimele luni din 2026, sub presiune. Șeful Consiliului Fiscal cere o rectificare bugetară de urgență: „Sunt probleme mari”
h
Ultimul drum al generalului care a coordonat parada de 1 Decembrie: Dorin Ioniță va fi înmormântat în uniformă, dar fără onoruri militare și fără slujbă. Fiul său este preot
h
Disciplină fiscală pe 10 ani, angajament refuzat în Senat: PNL și USR au vrut să apese pedala pentru trecerea României la moneda euro
economica.net
feminis.ro
h
Comediantul Chris Rock revine în spatele camerei de filmat cu 'Misty Green'
h
O nouă ipoteză în cazul decesului lui Hayden Panettiere. De ce ar fi murit celebra actriță
h
Mama lui Elon Musk, dezvăluiri despre fiul ei. Prin ce coșmar a trecut acesta în copilărie
dailybusiness.ro
x
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ