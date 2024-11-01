AUR își completează proiectul legislativ de limitare a mandatelor șefilor unor instituții cu ASF, ANR, ANCOM

În forma inițială proiectul prevede că directorii Serviciului Român de Informații, Serviciului de Informații Externe, Serviciului de Protecție și Pază, Direcției Generale de Protecție Internă, Direcției Generale de Informații a Apărării și Serviciului de Telecomunicații Speciale să poată exercita mandate de câte 5 ani, cu maximum două mandate de persoană.

Inițiativa vizează, de asemenea, limitarea mandatelor pentru conducerea unor instituții precum Banca Națională a României, Consiliul Național al Audiovizualului, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității și Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat.

Senatorul AUR Nicolae Vlahu, unul dintre inițiatorii proiectului de lege, susține că limitarea la două mandate a perioadei în care aceeași persoană poate conduce o instituție este necesară pentru a preveni concentrarea excesivă a puterii și formarea unor cercuri de influență, mai ales în cazul structurilor care au acces la informații sensibile și exercită atribuții importante pentru securitatea statului.

'În urma discuțiilor din spațiul public, vom extinde proiectul și la autoritățile de reglementare, respectiv ANRE, ASF, ANCOM și Consiliul Concurenței. Adică vom include aceste instituții în demersul nostru privind limitarea numărului de mandate a conducătorilor acestor instituții, urmărind același obiectiv: limitarea concentrării puterii și schimbarea periodică a conducerii. Susținem această modificare pentru că menținerea aceleiași persoane într-o funcție de conducere pentru o perioadă foarte mare de de timp poate favoriza formarea unor cercuri de influență. Riscul crește cu atât mai mult atunci când vorbim despre niște instituții sau persoane care au acces la informații sensibile sau exercită atribuții importante de reglementare, supraveghere și control și considerăm că două mandate oferă timpul necesar pentru a pune în practică o viziune proprie', a afirmat Vlahu, luni, la Parlament, într-o conferință de presă.

Potrivit proiectului, mandatele exercitate parțial sunt considerate mandate întregi și intră în calculul limitei stabilite, iar pentru funcțiile pentru care nu exista anterior o durată maximă, noua perioadă începe să curgă de la intrarea în vigoare a legii.