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Nicuşor Dan: Violenţele din Piaţa Victoriei sunt extrem de grave

| 15 sep, 19:08

Preşedintele Nicuşor Dan transmite, marţi, că violenţele pe care le vedem în Piaţa Victoriei sunt extrem de grave şi condamnă cu toată fermitatea încercarea de a transforma un protest legitim în lupte de stradă. El mai spune că la fel de gravă este încercarea unor politicieni iresponsabili de a amplifica artificial tensiunea socială.

 

”Violenţele pe care le vedem astăzi în Piaţa Victoriei sunt extrem de grave. Condamn cu toată fermitatea astfel de acţiuni şi orice încercare de a transforma un protest legitim în lupte de stradă. Atacurile şi agresiunile, actele de vandalism, sunt inacceptabile şi trebuie sancţionate drastic, conform legii. Nicio nemulţumire nu poate justifica un astfel de comportament şi punerea în pericol a celorlalţi cetăţeni aflaţi în stradă”, este mesajul preşedintelui Nicuşor Dan.
El mai spune că ”la fel de gravă şi condamnabilă este instigarea la violenţă şi încercarea unor politicieni iresponsabili de a amplifica artificial tensiunea socială pentru a deturna un miting legitim pornit din nemulţumiri legitime”.
”Într-o societate democratică, protestul este o formă de libertate, nu de intimidare. Demonstraţiile fac parte din drepturile civice garantate şi respectate în toate democraţiile. Exprimarea publică, inclusiv a nemulţumirii faţă de anumite decizii ale autorităţilor publice, este garantată prin Constituţie, cu condiţia organizării şi desfăşurării de manifestări paşnice. Contextul social, economic şi politic dificil este real şi a generat în societatea noastră multe frustrări justificate. Cu toate acestea, violenţa nu a fost şi nu va fi niciodată o soluţie”. subliniază şeful statului.
Nicuşor Dan arată că, din păcate, vedem cum limbajul urii, promovat tot mai des în spaţiul public, inclusiv în mediul online, produce efecte dramatice şi se transformă în acţiuni regretabile.
”Fac un apel la raţiune şi la responsabilitate. Calea dialogului rămâne singura care poate oferi soluţii”, mai transmite preşedintele.
Câteva sute de fermieri veniţi din toată ţara s-au adunat, marţi, înainte de ora 10.00, în zona Pieţei Victoriei, din Capitală, unde au fost mobilizate impresionante forţe ale jandarmeriei, comasate atât în jurul sediului guvernului, cât şi pe străzile adiacente.
În jurul orei 11.30, mai mulţi participanţi au început să se îmbrâncească şi s-au luat la bătaie cu jandarmii. Manifestanţii strigă "Fără violenţă" şi au aruncat cu sticle de apă şi cu alte obiecte contondente înspre jandarmi.

Printre protestatari sunt şi cetăţeni din alte categorii sociale, printre aceştia fiind inclusiv oameni cu tricouri cu poza lui Călin Georgescu.

Violenţele au reizbucnit în Piaţa Victoriei, în jurul orei 15.00, când un grup extrem de violent a rupt cordoanele de jandarmi şi aruncă înspre aceştia cu tot felul de obiecte.

 

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