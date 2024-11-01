Radu Miruță (USR): PSD nu are căderea să pretindă o nouă perioadă de guvernare

'Nu poți face Guvern cu niște oameni care nu doar că pierd niște sume de bani, ci nu au nicio demnitate de a se ține nu de promisiuni făcute, ci de documente semnate', a declarat Miruță, într-o conferință de presă susținută la Parlament.

El a reamintit că poziția USR este una 'extraordinar de clară': 'Într-un Guvern din care va face parte PSD, în aceeași încăpere noi nu mai stăm'.

'Am propus o variantă la nivel de conducere de partid în care măsurăm de mâine (...) câte zile mai sunt până la următoarele alegeri, împărțim acel interval la procentele pe care le are PSD și la procentele pe care PNL, cu USR și cu UDMR le au și rămâne la guvernare echipa PNL-USR-UDMR, perioada asociată, și echipa PSD în perioada rest rămasă. (...) De unde, în România, referința de a respinge o variantă din partea Partidului Social Democrat devine o obligație? PSD nu este în zona în care să manifeste mofturi. PSD a fost într-un Guvern, după ce în Guvernul trecut a făcut praf bugetul și vedem cu ce deficit ne luptăm generat de acele decizii. (...) PSD, când a văzut că la Ministerul Mediului, la Ministerul Economiei începem să ajungem, să ducem cuțitul la osul membrilor de partid care n-au habar de criterii de integritate, care n-au habar de cheltuirea banilor publici în interesul oamenilor, a răsturnat masa și a plecat de la guvernare, într-un Guvern în care decidea', a susținut Miruță.

Potrivit acestuia, 'nicio decizie a Guvernului PSD-USR-PNL-UDMR și minorități n-a fost luată fără ca PSD să fie de acord cu ea'.

'Eu știu că unora le place teatrul, dar nu merge ca în Guvern să avizezi, să coinițiezi, să semnezi hotărâri de guvern, ordonanțe de urgențe cu ștampila PSD pe ele, după care să spui că decizia nu e bună. Conflictul ăsta este inițiat de cei care n-au căderea să ceară. PSD a plecat de la guvernare, nu s-a ținut de o înțelegere, nu are căderea să pretindă că ei trebuie să înceapă. Mai mult decât atât, celelalte partide au mai multe voturi decât ele', a transmis reprezentantul USR.

În opinia senatorului USR Cristian Ghinea, scenariul alegerilor anticipate este tot mai clar.

'Mi se pare că tot mai clar este acest scenariu, iar președintele USR a spus explicit, săptămâna trecută, că este o variantă pe care noi o dorim și care eu, personal, și asta chiar este o părere personală, o consider că este inevitabilă în acest moment', a punctat Ghinea în conferințad e presă.

Referitor la un guvern tehnocrat, ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a arătat că nu au existat niciun fel de discuții momentan pe acest subiect, dar a ținut să spun ce înseamnă, în opinia sa, un guvern tehnocrat.

'Un guvern tehnocrat înseamnă câțiva zeci de secretari de stat fără culoare politică, poate fără culoare politică, dar de fapt în spate care răspund la telefon la un anumit partid politic. Miniștri care, sigur, nu au culoare politică până când se apucă să răspundă la telefon la diverse partide politice. Și toate structurile din teritoriu pe care le știm absolut cu toții, acaparate complet de numiri politice. (...) Eu, personal, nu am cum să susțin un guvern tehnocrat, pentru că de fapt nu va exista un guvern tehnocrat, va exista un guvern condus din umbră', a afirmat Buzoianu.