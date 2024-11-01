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Ciprian Ciucu anunță lucrări de modernizare la Arena Națională, în vederea finalei Europa League

| 15 sep, 18:55

 

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat, marți, că vor fi efectuate lucrări de reabilitare și modernizare a Arenei Naționale, care va găzdui finala Europa League în 2028.

 

 

 

El a menționat, într-o postare pe Facebook, că, în primăvară, Primăria Capitalei a lucrat alături de FRF la dosarul de candidatură, asumându-și amenajarea spațiilor de interes pentru suporteri, zone care urmează să fie stabilite de comun acord cu Federația Română de Fotbal.
În plus, PMB va asigura un plan de mobilitate și management urban, în special pe traseul de la Aeroportul Internațional Henri Coandă până la stadion și zonele amenajate pentru suporteri în oraș. Până atunci vor fi închise majoritatea șantierelor din Capitală, a completat primarul general.
Conform acestuia, la Arena Națională vor avea loc reparații la structură și acoperiș, lucrări pentru care s-a semnat contractul de achiziție publică în această lună.
Urmează să fie înlocuite, totodată, ecranele LED ale tabelei de marcaj (videocub), iar procedura de achiziție publică va fi inițiată în perioada imediat următoare.
Vor fi efectuate și lucrări de modernizare a echipamentelor și sistemelor pentru broadcasting, transmisie TV și media, dar și pentru zona vestiarelor și a staff-urilor, zona băncilor de rezervă.
'Deja am vorbit cu domnul Răzvan Burleanu și l-am felicitat pentru această inițiativă și reușită. Ne vom vedea în perioada următoare pentru a discuta în detaliu tot ceea ce avem de făcut pentru a folosi această oportunitate în beneficiul fotbalului și al orașului nostru', a precizat Ciucu.
Federația Română de Fotbal a informat că finala Europa League urmează să se dispute în 2028 la București, pe Arena Națională, conform unei decizii luate marți de Comitetul Executiv al UEFA.

 

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