Homepage » Actual

Ministerul Energiei: Depozitele de gaze ale României sunt umplute în proporție de 76%, peste media europeană

| 15 sep, 18:52

Gradul de umplere a depozitelor de gaze naturale din România este, în prezent, de aproximativ 76,26%, echivalentul a circa 2,43 miliarde de metri cubi de gaze, peste media Uniunii Europene de 68,26%, informează Ministerul Energiei printr-un comunicat.

 

Potrivit sursei citate, ținta pentru România este atingerea unui grad de înmagazinare de 80% până la 1 octombrie.
Marți a avut loc Comandamentul Energetic dedicat sectorului gazelor naturale, coordonat de secretarul de stat în Ministerul Energiei Cristian Bușoi. La ședință au participat directorul general al Transgaz, domnul Ion Sterian, reprezentanți ai ANRE, ai producătorilor și furnizorilor de gaze naturale, operatorilor de distribuție, precum și ai instituțiilor cu atribuții în domeniul energetic.
În cadrul ședinței, operatorii care au obligații de constituire a stocurilor au confirmat că sunt în grafic pentru atingerea țintei de 80% până la 1 octombrie.
'Ministerul Energiei urmărește îndeaproape evoluția procesului de înmagazinare, astfel încât România să intre în sezonul rece cu un nivel adecvat al rezervelor și cu toate măsurile necesare pentru asigurarea continuității și siguranței în alimentarea cu gaze naturale. Pregătirea pentru iarna 2026-2027 are loc într-un context european dificil, marcat de creșterea puternică a prețului gazelor naturale și de niveluri ale stocurilor mai reduse decât în anii anteriori', se menționează în comunicat.
Conform datelor Ministerului Energiei subliniază că, în ultimele zile, cotațiile europene TTF au ajuns în zona de 83-84 euro/MWh, aproape de trei ori nivelul de la începutul anului și la cel mai ridicat nivel înregistrat din decembrie 2022. Evoluția este determinată, între altele, de tensiunile geopolitice, dificultățile de pe piața globală a GNL și nivelul redus al stocurilor europene.
'În acest context, prioritatea rămâne securitatea aprovizionării în sezonul rece, precum și menținerea unui ritm susținut de înmagazinare în următoarele săptămâni', subliniază sursa menționată.

 

Tag-uri:
loading...
Feminis

Ştirile orei

Radu Miruță

Radu Miruță (USR): PSD nu are căderea să pretindă o nouă perioadă de guvernare

15 sep, 18:58
Citeşte mai departe
gaz

Ministerul Energiei: Depozitele de gaze ale României sunt umplute în proporție de 76%, peste media europeană

15 sep, 18:52
Citeşte mai departe
ciucu

Ciprian Ciucu anunță lucrări de modernizare la Arena Națională, în vederea finalei Europa League

15 sep, 18:55
Citeşte mai departe
ECONOMICA.NET

Citeşte mai departe
DAILYBUSINESS.RO

Citeşte mai departe
STIRIDESPORT.RO

Citeşte mai departe
ROMANIATV.NET

Citeşte mai departe
FEMINIS.RO
h

Ce întrebări primesc cel mai des medicii Cosmedica înainte de o intervenție estetică?

Citeşte mai departe
Comentarii
Adauga un comentariu nou
COMENTARIU NOU
Login
Autorul este singurul responsabil pentru comentariile postate pe acest site si isi asuma in intregime consecintele legale, implicit eventualele prejudicii cauzate, in cazul unor actiuni legale impotriva celor afirmate.

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ

Cele mai citite
AUR
AUR își completează proiectul legislativ de limitare a mandatelor șefilor unor instituții cu ASF, ANR, ANCOM
oana
Oana Gheorghiu: Sorin Grindeanu ne minte în fiecare zi cum că PSD este 'în opoziție'
Irineu Darău
Ministrul Irineu Darău: Acum păstrăm ratingul de țară cu foarte multă rațiune și cu multă greutate
Siegfried Mureşan
Siegfried Mureşan: PSD trebuie să renunţe, în ultimul ceas, la jocul electoral pe tema Legii salarizării
seism
Cutremur cu magnitudinea 4,5, în zona seismică Vrancea
Opinii
Citu
Florin Cîţu: PSD nu pierde nicio situaţie să-i arate lui Putin că îi susţine agenda de aici de la Bucureşti
cfr
Consiliul Concurenţei: Doar 40% din calea ferată din România este electrificată
b365.ro
stiripesurse.ro
h
Mesajul oficial al Jandarmeriei, după protestele violente din Piața Victoriei: Se aruncă cu borduri, cu pietre, cu tot ce găsesc la îndemână
h
Moment inedit în Parlamnentul European: Poezie cu dedicație pentru Roxana Mînzatu, comisarul european din partea României
h
Ministrul Agriculturii, mesaj pentru ciobanii care protestează în Piața Victoriei: Planul deja a fost trimis Comisiei Europene
economica.net
feminis.ro
h
Ce întrebări primesc cel mai des medicii Cosmedica înainte de o intervenție estetică?
h
Comediantul Chris Rock revine în spatele camerei de filmat cu 'Misty Green'
h
O nouă ipoteză în cazul decesului lui Hayden Panettiere. De ce ar fi murit celebra actriță
dailybusiness.ro
x
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ