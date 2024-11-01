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PSD: Asistăm la o încleștare pe funcții; Mureșan să își depună cât mai rapid mandatul

| 24 sep, 22:31

Partidul Social Democrat i-a solicitat, joi, premierului desemnat Siegfried Mureșan să își depună mandatul, susținând că, în timp ce 'România este în criză' și oamenii suferă, PNL, USR și UMDR, 'trei partide mici, rupte complet de realitate', se bat pe funcții.

 

'România este în criză, oamenii suferă, iar ei se bat pe funcții! PSD denunță mascarada 'Guvernului Mureșan' care trebuie să înceteze cât mai repede! Asistăm la o încleștare pe funcții între trei partide mici, rupte complet de realitate, de oameni și problemele presante ale țării. Românii sunt captivi în spectacolul unor amatori. Amatori, dar aroganți! O piesă în care marii apostoli ai 'reformelor' și ai 'responsabilității' se bat, fără rușine, în văzul tuturor, pe ministerele unui guvern mort înainte de a se fi născut. Un condamnat se luptă pe Ministerul Justiției și toți pe Ministerul Afacerilor Interne și pe scaunele de vicepremieri în timp ce flutură drapelul fals al austerității', a transmis PSD pe Facebook.
Social-democrații menționează că, 'în mod iresponsabil', Siegfried Vasile Mureșan anunță că nu-și depune mandatul, deși știe bine că n-are nicio șansă să obțină votul unei majorități parlamentare.
'Matematica nu este de partea lui. De aceea, PSD îi solicită prim-ministrului desemnat să își depună cât mai rapid mandatul. România are nevoie de un guvern cu puteri depline! Un guvern care să guverneze pentru oameni, nu pentru funcții', precizează PSD.

 

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