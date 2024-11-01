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Țuțuianu: AEP nu a rămas pasivă la semnalele privind materialele de propagandă ale candidatului ce declarase zero cheltuieli

| 16 sep, 19:49

Președintele Autorității Electorale Permanente, Adrian Țuțuianu, a declarat, miercuri, că instituția nu a rămas pasivă în legătură cu semnalele privind materialele de propagandă ale candidatului care declarase venituri și cheltuieli zero, ci a sesizat organele competente cu privire la aspecte care depășeau limitele de atribuții prevăzute în lege.

 

'O primă chestiune care circulă și, din păcate, este promovată de oameni cu expertiză este aceea că anularea alegerilor din anul 2024 a fost făcută de Curtea Constituțională pentru că Autoritatea Electorală Permanentă nu a sesizat Curtea în legătură cu faptul că unul dintre candidați a declarat zero bani cheltuieli electorale. Am citat dintr-un distins comentator politolog. Este o afirmație fără niciun fel de suport și asta arată fie rea-credință, fie necunoașterea în profunzime a reglementării legale', a afirmat Adrian Țuțuianu, într-o conferință de presă.
El a amintit că decizia de anulare a alegerilor luată de CCR a fost motivată prin faptul că declarațiile privind bugetul de campanie al candidatului care a declarat zero cheltuieli depuse la AEP au fost în contradicție cu notele de informare ale unor instituții precum MAI și SRI, referindu-se la Călin Georgescu.
'Răspunsul este următorul și rezultă din hotărârea Curții Constituționale a României numărul 32/2024, care motivează decizia de anulare a alegerilor prin faptul că declarațiile depuse la Autoritatea Electorală Permanentă ale unuia dintre candidați, referitoare la bugetul său de campanie, pe care l-a raportat ca fiind zero lei, sunt în contradicție cu datele prezentate în notele de informare ale unor instituții ale statului, respectiv Ministerul Afacerilor Interne, Direcția Generală de Protecție Internă și Serviciul Român de Informații', a explicat președintele AEP.
Țuțuianu a precizat că AEP are competență de control financiar, și nu de investigare a unor cheltuieli nedeclarate.
'Competența Autorității Electorale Permanente este una de control financiar asupra sumelor și cheltuielilor declarate de mandatarii financiari, iar nu o competență de investigație asupra unor cheltuieli nedeclarate, disimulate în activități online finanțate prin canale netransparente, element pe care Curtea îl leagă expres de informații din zona de securitate națională, obținute și declasificate ulterior alegerilor. Ca urmare, AEP nu controlează decât post-alegeri modul în care au fost finanțate cheltuielile electorale. Evident că Regulamentul 900/2024 asigură astăzi și niște pârghii intermediare de verificare a publicității politice', a adăugat acesta.
Președintele AEP a subliniat că Autoritatea luat măsuri, sancționându-l prin amendă pe candidatul independent care a declarat zero cheltuieli în campania electorală.
'Este public faptul că am aplicat sancțiuni candidatului independent care a declarat cheltuieli zero, 200.000 de lei, au și fost achitate în cuantumul redus prevăzut de lege. Au fost sancționați contravențional 13 coordonatori de campanie ai aceluiași candidat independent. A fost sancționat mandatarul financiar și au fost transmise sesizări către Parchetul General, cu documente justificative referitoare la desfășurarea campaniei electorale și au fost solicitate informații de la ANAF referitoare la finanțare. Neregulile constatate sunt publice și, ca urmare, concluzia este aceea că AEP nu a rămas pasivă în legătură cu semnalele privind materialele de propagandă ale candidatului care declarase venituri și cheltuieli zero, ci a sesizat organele competente cu privire la aspecte care depășeau limitele de atribuții prevăzute în lege', a mai spus Țuțuianu.

 

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