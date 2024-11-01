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Alina Gorghiu: Un premier cu miniștrii tehnocrați nu are niciun fel de susținere

| 16 sep, 19:45

Un Guvern cu premier tehnocrat și miniștrii tehnocrați ar fi 'catastrofă' pentru România, a afirmat, miercuri, deputata PNL Alina Gorghiu, care a adăugat că un Cabinet politic cu prim-ministru tehnocrat ar putea fi o variantă 'pe care se poate negocia la un moment dat'.

 

'Mi-aș fi dorit să avem o desemnare de premier mult, mult mai devreme. A fost perioada de vară, înțeleg asta. Nimeni nu cred că are probleme la mansardă să nu-și dorească un Guvern funcțional. Chiar de dimineață vorbeam cu vreo doi directori de spitale din București și îmi spuneau că nu mai au bani pentru UPU. Problema asta e reală. Guvernul nu poate să facă rectificare, nu pot fi dați banii nici pentru salarii, nici pentru cheltuieli urgente, nici pentru sectorul sănătate. Vedeți tensiunea socială, violențele care sunt de nedorit și care trebuie sancționate în orice context. Deci, pe acest întreg de instabilitate, sigur că ne dorim o oază de stabilitate la Guvern. Sigur că îmi doresc un premier desemnat care să și treacă în Parlament. Dar, toate discuțiile astea le vom face așezat după desemnarea premierului', a declarat Gorghiu, la Parlament.
Potrivit acesteia, președintele are obligația să desemneze un premier, care are obligația să-și facă o majoritate.
'Nu am oferit voturile pentru posturi în Guvern, ci pentru un premier liberal și asta aș face de fiecare dată. Nu pentru posturi în Guvern, puteam să nu fim în Guvern și l-aș fi votat pe Adrian Veștea. (...) Presupun că n-a chemat președintele partidele la consultări oficiale de pomană. Le-a chemat ca să le asculte, să întrebe dacă își conservă propunerile, bănuiesc, să vadă dacă s-a schimbat ceva în negocierile dintre liderii de partide politice, dacă cineva și-a flexibilizat poziția. Eu îmi doresc ca ăia patru lideri de partide, care au fost în coaliția anterioară, să aibă înțelepciunea, m-aș mira, dar îmi doresc, să-și fi flexibilizat poziția, măcar unii dintre ei. Altfel, ne vom afla în acea situație fără sfârșit și anume nu vom avea un Guvern. (...) Nu știu ce vor propune. PNL-ul are o decizie a Biroului Politic Național că propunerea de premier este Siegfried Mureșan. (...) Nu știu să fi fost alte propuneri', a completat deputata.
Întrebată dacă îl susține pe Siegfried Mureșan, Alina Gorghiu a menționat că 'susține orice fel de premier care deblochează această situație'.
'Eu sunt un om foarte responsabil, când spun ceva, respect ceea ce spun. Adică am spus că aș vota un premier tehnocrat în persoana lui Tomac, l-aș fi votat. Din păcate, n-a mai venit Tomac la vot, că nu s-au înțeles liderii să găsească o majoritate pentru Tomac. A venit Veștea, l-am votat. Acum aștept propunerea și o voi vota. (...) Un Guvern politic, chiar și cu premier tehnocrat, ar fi oricum o variantă mai decentă decât un Guvern cu premier tehnocrat și miniștrii tehnocrați. Aia ar fi catastrofă pentru România. Am trecut prin asta. Eu sunt un om foarte asumat și vă răspund sincer și serios. Un premier cu miniștrii tehnocrați nu are niciun fel de susținere. Toate partidele politice ar fi în opoziție în secunda doi față de acel Guvern și cred că este o variantă de nedorit. Un Guvern politic cu premier tehnocrat bănuiesc că e o variantă pe care se poate negocia la un moment dat. O formulă care să se poată negocia', a transmis deputata PNL.

 

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