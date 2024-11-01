Homepage » Actual

Siegfried Mureșan: România are nevoie de un Guvern cu puteri depline, dar nu vom accepta orice Guvern

| 16 sep, 19:53

Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan reiterează că România are nevoie de un Executiv cu puteri depline, însă subliniază că liberalii nu vor accepta orice Guvern, ci unul care să continue reformele Cabinetului Bolojan.

 

''România are nevoie de un Guvern cu puteri depline, dar nu vom accepta orice Guvern. Și Guvernul condus de PSD - Ciolacu a avut puteri depline, însă a dus deficitul la nivelul record de 9,3%, a împins România aproape de retrogradarea în categoria 'junk', a blocat PNRR-ul și a pus în pericol accesul țării la fondurile europene. Guvernul condus de Ilie Bolojan, deși a funcționat în regim de interimat în ultimele luni, a deblocat fondurile din PNRR, a redus deficitul, a accelerat absorbția fondurilor de coeziune și a îndepărtat riscul retrogradării României în categoria 'junk' '', a scris, miercuri, Mureșan, pe Facebook.
Potrivit acestuia, liberalii își doresc un Executiv care să continue reformele Guvernului Bolojan.
''Vrem un Guvern cu puteri depline, dar unul care să continue reformele Guvernului Bolojan, nu să revină la risipa guvernării Ciolacu'', a transmis el.
Siegfried Mureșan a fost propunerea PNL, USR și UDMR pentru a ocupa funcția de premier.

 

Tag-uri:
loading...
Feminis

Ştirile orei

gor

Alina Gorghiu: Un premier cu miniștrii tehnocrați nu are niciun fel de susținere

16 sep, 19:45
Citeşte mai departe
Radu Miruță

Radu Miruță (USR): PSD nu are căderea să pretindă o nouă perioadă de guvernare

15 sep, 18:58
Citeşte mai departe
gaz

Ministerul Energiei: Depozitele de gaze ale României sunt umplute în proporție de 76%, peste media europeană

15 sep, 18:52
Citeşte mai departe
ECONOMICA.NET

Citeşte mai departe
DAILYBUSINESS.RO

Citeşte mai departe
STIRIDESPORT.RO

Citeşte mai departe
ROMANIATV.NET

Citeşte mai departe
FEMINIS.RO
h

Mark Zuckerberg respinge apelurile de încetinire a dezvoltării Inteligenței Artificiale

Citeşte mai departe
Comentarii
Adauga un comentariu nou
COMENTARIU NOU
Login
Autorul este singurul responsabil pentru comentariile postate pe acest site si isi asuma in intregime consecintele legale, implicit eventualele prejudicii cauzate, in cazul unor actiuni legale impotriva celor afirmate.

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ

Cele mai citite
AUR
AUR își completează proiectul legislativ de limitare a mandatelor șefilor unor instituții cu ASF, ANR, ANCOM
oana
Oana Gheorghiu: Sorin Grindeanu ne minte în fiecare zi cum că PSD este 'în opoziție'
Irineu Darău
Ministrul Irineu Darău: Acum păstrăm ratingul de țară cu foarte multă rațiune și cu multă greutate
Siegfried Mureşan
Siegfried Mureşan: PSD trebuie să renunţe, în ultimul ceas, la jocul electoral pe tema Legii salarizării
seism
Cutremur cu magnitudinea 4,5, în zona seismică Vrancea
Opinii
Citu
Florin Cîţu: PSD nu pierde nicio situaţie să-i arate lui Putin că îi susţine agenda de aici de la Bucureşti
cfr
Consiliul Concurenţei: Doar 40% din calea ferată din România este electrificată
b365.ro
stiripesurse.ro
h
Băsescu cere să se afle cine a mobilizat „huliganii” de la protestul oierilor: Dacă Simion se află în spatele agresiunii, merită să dispară din viața politică românească
h
VIDEO | Rogobete: 'Criza din sănătate nu mai poate fi ascunsă sub declarații și explicații frumos ambalate în reformă'. Fostul ministru cere bani pentru spitale din Fondul de rezervă
h
Traian Băsescu pune degetul pe rană și denunță marea ipocrizie politică: Cordonul sanitar este făcut pulbere
economica.net
feminis.ro
h
Mark Zuckerberg respinge apelurile de încetinire a dezvoltării Inteligenței Artificiale
h
O adaptare teatrală după filmul clasic ''Thelma & Louise'' are premiera la Londra
h
Kim Kardashian a primit o despăgubire simbolică, în valoare de 1 euro, pentru jaful de la Paris
dailybusiness.ro
x
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ