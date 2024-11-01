Siegfried Mureșan: România are nevoie de un Guvern cu puteri depline, dar nu vom accepta orice Guvern
Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan reiterează că România are nevoie de un Executiv cu puteri depline, însă subliniază că liberalii nu vor accepta orice Guvern, ci unul care să continue reformele Cabinetului Bolojan.
''România are nevoie de un Guvern cu puteri depline, dar nu vom accepta orice Guvern. Și Guvernul condus de PSD - Ciolacu a avut puteri depline, însă a dus deficitul la nivelul record de 9,3%, a împins România aproape de retrogradarea în categoria 'junk', a blocat PNRR-ul și a pus în pericol accesul țării la fondurile europene. Guvernul condus de Ilie Bolojan, deși a funcționat în regim de interimat în ultimele luni, a deblocat fondurile din PNRR, a redus deficitul, a accelerat absorbția fondurilor de coeziune și a îndepărtat riscul retrogradării României în categoria 'junk' '', a scris, miercuri, Mureșan, pe Facebook.
Potrivit acestuia, liberalii își doresc un Executiv care să continue reformele Guvernului Bolojan.
''Vrem un Guvern cu puteri depline, dar unul care să continue reformele Guvernului Bolojan, nu să revină la risipa guvernării Ciolacu'', a transmis el.
Siegfried Mureșan a fost propunerea PNL, USR și UDMR pentru a ocupa funcția de premier.
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