AUR cere răspunsuri de la CNAIR, Ministerul Transporturilor și ISCTR după prăbușirea podului de la Ciobănuș

'Podul avea probleme de degradare consemnate oficial înaintea incidentului. Centralizatorul CESTRIN din august 2025 menționa pentru DN12A, km 71+592, 'degradare pod' și o limitare de 7,5 tone. Această evidență nu stabilește singura cauză a prăbușirii, dar ridică o întrebare esențială: ce au făcut administratorii drumului după ce problema a fost semnalată? CNAIR, Ministerul Transporturilor și ISCTR trebuie să răspundă pentru modul în care au administrat și controlat situația unui pod despre care se știa că este degradat. CNAIR trebuie să explice ce a făcut pentru siguranța podului, Ministerul Transporturilor ce măsuri de control a dispus, iar ISCTR ce verificări a făcut asupra transporturilor care circulau pe acest sector. (...) Dacă se constată că autoritățile au cunoscut situația și nu și-au îndeplinit obligațiile, cei responsabili trebuie să răspundă', se arată într-un comunicat al AUR transmis, joi, AGERPRES.

AUR cere publicarea ultimei expertize tehnice și a istoricului inspecțiilor, restricțiilor și intervențiilor asupra podului, verificarea tuturor sesizărilor transmise de Primăria Asău către administratorul drumului și a răspunsurilor primite, verificarea transportului implicat (masa, încărcarea pe axe, gabaritul, autorizațiile și traseul) și vrea ca Ministerul Transporturilor să dispună o verificare administrativă distinctă, iar CNAIR să centralizeze documentele și să prezinte o cronologie clară a deciziilor și a intervențiilor.

Potrivit AUR, CJSU Bacău a aprobat amenajarea unui pod provizoriu și a unei variante locale pentru traficul ușor, dar solicită ca decizia 'să fie transformată rapid în lucrări concrete, cu amplasament stabilit, terenuri clarificate, finanțare, executant și calendar public'.

'Refacerea accesului trebuie să continue fără întârziere. În paralel, trebuie menținute rute ocolitoare sigure pentru traficul greu, iar transportul școlar, transportul public, accesul ambulanțelor, aprovizionarea și intervențiile serviciilor de urgență trebuie organizate astfel încât comunitatea să nu rămână izolată. Podul provizoriu nu poate înlocui investiția definitivă. CNAIR trebuie să prezinte public stadiul proiectului pentru noul pod, finanțarea, procedura de achiziție și termenele până la execuție. (...) AUR cere clarificarea tuturor responsabilităților în cazul podului de la Ciobănuș și propune o soluție rapidă pentru reluarea circulației în condiții de siguranță. (...) O infrastructură națională nu poate fi administrată prin intervenții de avarie. Podurile și drumurile trebuie verificate, întreținute și modernizate înainte să devină un pericol pentru oameni și pentru economie', a mai transmis AUR.

Structura de fier a podului din localitatea Ciobănuș, pe DN 12A, a fost avariată miercuri dimineață, după ce un trailer încărcat cu un utilaj a încercat să tranziteze zona. Traficul greu a fost deviat pe ruta Onești - DN 11 - Târgu Secuiesc.