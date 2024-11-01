Abrudean: Siegfried Mureșan și-a demonstrat eficiența la Bruxelles; acum, experiența sa trebuie pusă în slujba României
Președintele Senatului, liberalul Mircea Abrudean, a transmis joi că este nevoie de un Guvern cu puteri depline, subliniind că premierul desemnat, Siegfried Mureșan, și-a dovedit eficiența ca om politic la Bruxelles, experiență care acum trebuie pusă în slujba României.
'Siegfried Mureșan a acceptat nominalizarea sa ca premier de către președintele României. Avem nevoie rapid de un Guvern cu puteri depline. Siegfried Mureșan și-a demonstrat eficiența la Bruxelles: vicepreședinte PPE și al Grupului PPE din Parlamentul European și negociator pentru viitorul buget multianual al UE, de aproape 2.000 de miliarde de euro. Acum, această experiență trebuie pusă în slujba României', a scris Abrudean pe Facebook.
Joi, președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe europarlamentarul Siegfried Mureșan pentru funcția de premier, în urma consultărilor de la Palatul Cotroceni cu președinții și reprezentanții partidelor și formațiunilor politice din Parlament.
El a spus că l-a ales pe Mureșan, 'prima opțiune' a sa, deoarece a avut cele mai multe voturi din partea partidelor venite la consultări.
Tag-uri:
loading...
Ştirile orei
Sorin Grindeanu: Am luat act cu surprindere și dezamăgire de propunerea președintelui pentru funcția de premier
17 sep, 21:43
Abrudean: Siegfried Mureșan și-a demonstrat eficiența la Bruxelles; acum, experiența sa trebuie pusă în slujba României
17 sep, 21:41
17 sep, 21:39
ECONOMICA.NET
DAILYBUSINESS.RO
STIRIDESPORT.RO
ROMANIATV.NET
FEMINIS.RO
Comentarii
Adauga un comentariu nou
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ
x
25 sep, 10:27
Ultima "pomană electorală" a Guvernului: Tichete pentru masă caldă pentru pensionarii cu venituri mici
25 sep, 09:57