Kelemen Hunor: Premierul desemnat să construiască o majoritate; vom fi parteneri în acest demers

'Președintele a decis: l-a desemnat pe Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru. Misiunea premierului desemnat este să construiască o majoritate parlamentară, iar noi vom fi parteneri în acest demers. Într-un singur lucru nu facem compromisuri: nu acceptăm o majoritate bazată pe voturile AUR și ale partidelor extremiste', a scris Kelemen Hunor pe Facebook.

Președintele Nicușor Dan l-a desemnat joi pe europarlamentarul Siegfried Mureșan pentru funcția de premier, în urma consultărilor de la Palatul Cotroceni cu președinții și reprezentanții partidelor și formațiunilor politice din Parlament.

El a spus că l-a ales pe Mureșan, 'prima opțiune' a sa, deoarece a avut cele mai multe voturi din partea partidelor venite la consultări.

Accept propunerea făcută de președintele României, a anunțat Siegfried Mureșan într-o postare pe Facebook.