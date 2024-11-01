Kelemen Hunor: Premierul desemnat să construiască o majoritate; vom fi parteneri în acest demers
Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a comentat, joi, decizia șefului statului de a-l desemna premier pe Siegfried Mureșan, arătând că acesta trebuie să construiască o majoritate parlamentară, Uniunea va fi partener într-un astfel de demers, dar nu va accepta o majoritate bazată pe voturile AUR.
'Președintele a decis: l-a desemnat pe Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru. Misiunea premierului desemnat este să construiască o majoritate parlamentară, iar noi vom fi parteneri în acest demers. Într-un singur lucru nu facem compromisuri: nu acceptăm o majoritate bazată pe voturile AUR și ale partidelor extremiste', a scris Kelemen Hunor pe Facebook.
Președintele Nicușor Dan l-a desemnat joi pe europarlamentarul Siegfried Mureșan pentru funcția de premier, în urma consultărilor de la Palatul Cotroceni cu președinții și reprezentanții partidelor și formațiunilor politice din Parlament.
El a spus că l-a ales pe Mureșan, 'prima opțiune' a sa, deoarece a avut cele mai multe voturi din partea partidelor venite la consultări.
Accept propunerea făcută de președintele României, a anunțat Siegfried Mureșan într-o postare pe Facebook.
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