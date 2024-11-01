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Sorin Grindeanu: Am luat act cu surprindere și dezamăgire de propunerea președintelui pentru funcția de premier

| 17 sep, 21:43

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, anunță că a luat act cu 'surprindere și dezamăgire' de propunerea președintelui Nicușor Dan în ceea ce privește funcția de prim-ministru al României.

 

Președintele Nicușor Dan l-a desemnat joi pe europarlamentarul Siegfried Mureșan pentru funcția de premier, care a acceptat propunerea.
'Este greu de înțeles ce argumente a avut șeful statului pentru a alege pe cineva ca Siegfried Vasile Mureșan care, cu doar câteva zile înainte de această desemnare, făcea campanie feroce la Bruxelles împotriva propriei țări pentru tăierea fondurilor europene. Trădarea nu poate face niciodată casă bună cu apărarea intereselor naționale', scrie liderul social-democrat, joi, pe pagina sa de Facebook.
Grindeanu adaugă că România se află într-o situație 'extrem de dificilă', iar 'încăpățânarea' lui Ilie Bolojan de 'a se ține de scaun cu orice preț și a bloca orice soluție rațională' a crescut și mai mult nesiguranța în rândul oamenilor și a firmelor românești.
'Sunt peste 30 de miliarde lipsă în buget - adică aproximativ 1,5% din PIB. După un an în care românilor li s-au cerut sacrificiu după sacrificiu în numele reducerii deficitului, cifrele arată câtă reformă mesianică a fost în realitate și cât marketing politic', susține Grindeanu.
Liderul PSD precizează că a convocat o ședință a Biroului Permanent Național al Partidului Social Democrat pentru luni, în care va fi analizată această propunere.
'Spre deosebire de PNL-USR, noi înțelegem că lupta politică trebuie să se oprească acolo unde încep interesele legitime ale țării. Ale țării noastre, Siegfried', mai scrie Sorin Grindeanu.

 

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