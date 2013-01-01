Virgil Popescu: Cifrele oficiale nu mint! Doar în interpretarea celor de la PSD, cifrele devin dezastruoase

”Cifrele oficiale nu mint! Doar în interpretarea celor de la PSD, cifrele devin dezastruoase. Ordonanţa de urgenţă de astăzi privind rectificarea prezintă realitatea: deficitul bugetar a scăzut, după primele 9 luni, la 3,81% din PIB, de la 5,31% în aceeaşi perioadă din 2025. Investiţiile publice au crescut cu peste 25 de miliarde de lei faţă de nivelul din anul trecut. Rezultatele vin în urma măsurilor luate de guvernul condus de preşedintele PNL Ilie Bolojan”, a scris, vineri, pe Facebook, europarlamentarul PNL Virgil Popescu.

Potrivit acestuia, cifrele reale arată ”că cei de la PSD nu au fost parteneri de încredere, iar atunci când a fost nevoie să îşi asume răspunderea au invocat repede «greaua moştenire», comportându-se de parcă ar fi străini de problemele la care au contribuit”.

”Aşa se întâmplă când încerci să ajungi la vârf, doar pe calcule politice şi electorale, fără să te gândeşti că e nevoie să pui umărul la îndeplinirea unor reforme reale, structurale, pentru a respecta angajamentele luate. A venit momentul să vă asumaţi întreaga responsabilitate politică. Dacă susţineţi că aveţi soluţii, puneţi-le în practică. Aveţi puterea de a decide, asumaţi-vă şi consecinţele deciziilor. Iar dacă faceţi parte din guvernare, guvernaţi!”, a mai gtransmis liberalul.

Virgil Popescu afirmă că românii nu mai au nevoie de explicaţii fără sfârşit, de vinovaţi desemnaţi selectiv şi de promisiuni electorale reciclate: ”Au nevoie de reforme, de responsabilitate şi de rezultate concrete. Ajunge cu scuzele. Ajunge cu jocurile politice. Facturile românilor nu se plătesc cu declaraţii populiste, iar economia nu se redresează prin socialism de faţadă. Demonstraţi că sunteţi la guvernare pentru români, pentru a le arăta partenerilor europeni că sunteţi un partid pro – european, nu un partid «vopsit», care se aliază cu extremiştii pentru a provoca permanent crize politice”.

Ministerul Finanţelor anunţă că Guvernul a aprobat setul de măsuri propus pentru sprijinirea pregătirii localităţilor pentru iarnă, finanţarea serviciilor esenţiale, continuarea investiţiilor şi menţinerea disciplinei bugetare la final de an.