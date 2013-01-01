Grindeanu: Statul trebuie să își onoreze obligațiile pentru asigurarea serviciilor esențiale până la sfârșitul anului

'Statul trebuie să își onoreze obligațiile pentru asigurarea serviciilor esențiale până la sfârșitul anului. Acesta este sensul primei rectificări bugetare pe care Guvernul Niculescu a adoptat-o astăzi în regim de urgență. Asigurăm finanțarea pentru medicamente și spitale. Acoperim necesarul pentru plata pensiilor până la sfârșitul anului. Alocăm fondurile pentru asistenții sociali, persoanele cu dizabilități și protecția copilului. Și începem să readucem lichiditate în economie prin plata datoriilor către firmele românești. Dar nu este suficient să stingem incendiile de moment. Trebuie să știm și care este, cu adevărat, situația financiară a țării. De aceea, este necesară și a doua rectificare, la jumătatea lunii noiembrie, după publicarea prognozei oficiale a Comisiei Europene și a rapoartelor INS', a scris Grindeanu pe Facebook.

Grindeanu a cerut o analiză comparativă a deficitului bugetar calculat în sistem cash și a celui calculat potrivit metodologiei europene ESA. Primul reflectă diferența dintre încasările și plățile efectiv realizate de stat, în timp ce al doilea include și obligațiile de plată și cheltuielile recunoscute contabil, chiar dacă acestea nu au fost încă achitate.

'Vreau să explic foarte simplu, inclusiv pentru propaganda de dreapta, de ce este important acest lucru. Dacă o familie nu își plătește ratele timp de șase luni, poate părea că are mai mulți bani în buzunar. Dar asta nu înseamnă că a scăpat de datorii. Înseamnă doar că a amânat plata unor obligații. La fel se întâmplă și cu bugetul statului: un deficit cash mai mic nu înseamnă automat că statul are mai puține datorii sau că situația sa financiară s-a îmbunătățit. Sper că acum este suficient de clar și pentru domnul Bolojan: facturile neplătite nu înseamnă economii! De aceea, a doua rectificare trebuie să arate transparent ce s-a plătit, ce obligații au rămas neachitate, ce cheltuieli sunt deja recunoscute în contabilitatea europeană și care este situația reală a finanțelor publice. Toate datoriile statului trebuie plătite la zi', a afirmat liderul PSD.

El a precizat că 'nu este vorba despre un conflict' cu ministrul Finanțelor, iar acesta 'trebuie să scoată la suprafață' toate facturile restante, de la concedii medicale, la rambursări de TVA, compensări la energie sau lucrări de investiții.

'Astfel, toți românii vor ști de unde plecăm și pe ce baze se va construi bugetul pe anul viitor. Trebuie să facem acest lucru pentru că datele publicate de Comisia Națională de Strategie și Prognoză confirmă efectele economice ale politicilor din ultima perioadă: economia este estimată să scadă cu 0,4% în 2026, producția industrială cu 3,3%, iar puterea de cumpărare a salariului mediu net cu 3,3% - cea mai mare scădere de după criza financiară. Avem o economie în contracție, inflație mai mare și un leu mai slab. Românii și companiile au suportat costul austerității, dar reformele promise și relansarea economică nu s-au materializat. Am spus că România are nevoie de o schimbare de direcție', a afirmat Grindeanu.

El a susținut că PSD a intrat la guvernare pentru a găsi soluții economice, pentru a proteja veniturile populației și pentru a relansa economia.

'Trebuie să știm exact de unde plecăm, să ne plătim obligațiile și să trecem apoi de la austeritatea de dreapta la relansare economică. Obiectivul nostru este simplu: o economie care produce mai mult, companii care pot investi și locuri de muncă mai bine plătite', a conchis liderul PSD.