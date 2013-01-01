Miruţă, după anunţul lui Oprea privind controlul pe SAFE: Să trimită concluziile în toată reţeaua PSD

„Înţeleg moda PSD de a căuta scuze. (...) Am două rugăminţi: prima, când va observa cât de profesionişti sunt oamenii de la DGArm, să aibă tăria să-i felicite. A doua, să trimită concluziile în toată reţeaua PSD. Să afle şi ei că în ţara asta se poate. Cel mai mare program de înzestrare al Armatei Române, fără firme de casă, fără consultanţi, fără comisioane. Rapid şi cu fiecare decizie la vedere. Domnule Grindeanu, e simplu: puneţi-i la treabă, nu la filmuleţe. Scuzele nu ţin loc de rezultate”, mai spune Miruţă.

"Înţeleg că domnul ministru de la Apărare trimite corpul de control la Direcţia Generală de Armament pentru a verifica desfăşurarea programului SAFE la MApN. Sigur, se putea uita pe website-ul ministerului, unde e o secţiune specială, ori îi putea întreba şi pe colegii dumnealui din Parlament, care au primit înainte să voteze toate detaliile. Dar înţeleg moda PSD de a căuta scuze când nu le vine să creadă că miniştrii USR au reuşit în câteva luni ce ei nu au putut în zeci de ani", afirmă, vineri, fostul ministru al Apărării Radu Miruţă.

Joi seară, actualul ministru al Apărării, Radu Oprea, a anunţat, la Antena 3, că a trimis Corpul de Control la DGArm, structura specializată din cadrul Ministerului Apărării care se ocupă cu achiziţiile echipamentelor, pentru a verifica contractele din SAFE, el precizând că una este contractul de achiziţie şi alta este acordul de cooperare industrială, care "vine din partea Ministerului Economiei".

"Ele sunt unite între ele prin condiţia în care nu poţi să semnezi recepţia mărfii, echipamentului despre care vorbim, dacă nu ai un certificat că acel procent de cooperare industrială impus a fost realizat în România. Aceasta este legătura între ele. Însă toate deciziile s-au luat la Cancelaria prim-ministrului, domnul Jurcă, care a avut un comitet de lucru unde au participat şi MApN, şi MAI, şi alte structuri şi instituţii din statul român, iar decizia s-a luat acolo", a adăugat ministrul Apărării.

Fostul ministru Radu Miruţă îi răspunde lui Radu Oprea şi spune că are "două rugăminţi".

"Prima: când va observa cât de profesionişti sunt oamenii de la DGArm, să aibă tăria să-i felicite. Parte dintre ei sunt cei din poză şi cred că dintre toate instituţiile guvernamentale sunt singurii care lucrează la un asemenea nivel fără consultanţă externă, împotriva caselor internaţionale de avocatură şi consiliere de la mamuţi industriali. Şi au câştigat de fiecare dată. A doua: să trimită concluziile în toată reţeaua PSD. Să afle şi ei că în ţara asta se poate. Cel mai mare program de înzestrare al Armatei Române, fără firme de casă, fără consultanţi, fără comisioane. Rapid şi cu fiecare decizie la vedere. Domnule Grindeanu, e simplu: puneţi-i la treabă, nu la filmuleţe. Scuzele nu ţin loc de rezultate", mai spune Radu Miruţă.

Joi seară, ministrul Apărării Naţionale, Ştefan Radu Oprea, anunţa că a trimis Corpul de Control ca să facă verificări la DGArm.

"Caracteristicile care au fost solicitate de către Arme se regăsesc în specificaţia tehnică a fiecăruia dintre echipamentele pe care Armata Română urmează să le primească şi care vor fi finanţate prin SAFE. Am trimis să văd dacă sumele care au fost în spaţiul public sunt corecte din perspectiva comparării potenţialelor oferte ale celorlalţi competitori. Felul în care a fost decisă compania unu, doi sau trei, aceasta este o chestiune care, din discuţiile pe care le-am avut până acum cu cei din MApN, a fost decisă la Cancelaria prim-ministrului", susţinea Ştefan Radu Oprea.

El afirma că, din punctul său de vedere, ar fi trebuit să fie implicaţi şi miniştrii de la Apărare şi Economie: "Sigur, ar fi trebuit să fie implicat ministrul, şi era domnul Miruţă, ministru atunci al Apărării Naţionale, care trebuia să susţină interesele Ministerului Apărării Naţionale. Ar fi trebuit să fie implicat domnul ministru Darău, pentru că toată partea de cooperare industrială, industria de apărare, era în coordonarea domniei sale. Ei ar fi trebuit să fie vocile care să ţină cu România".