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Miruță declară că USR propune o rotație între un guvern minoritar de dreapta și un executiv monocolor PSD

| 24 iun, 19:58

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, membru al Biroului Național al USR, anunță că partidul din care face parte propune o rotație la guvernare între un executiv minoritar PNL-USR-UDMR și un cabinet monocolor PSD.

 

El a declarat miercuri, pentru Digi24, că soluția avansată de USR se raportează la realitatea politică existentă.

'Astăzi avem următoarele constrângeri: președintele Nicușor Dan spune 'nu cu AUR', USR spune 'nu pentru guvern PSD', PNL spune că dacă PSD e la putere, PNL e în opoziție. Și atunci soluția care să rezolve toate aceste constrângeri din partea fiecărei entități presupune, în viziunea noastră, o rotație a guvernelor formate din PNL-USR-UDMR și guvern monocolor PSD. Sigur că este un nivel de discuție pe care noi l-am propus, ca o soluție raportat la situația în care ne aflăm, de blocaj, acum. Nu este o soluție ideală, dar este o soluție raportată la realitățile politice', a precizat Miruță.
El a menționat că USR nu va vota pentru un guvern PSD. Potrivit acestuia, un executiv social-democrat nu ar avea 'acceptabilitate socială' în prezent.
'Societatea nu are o acceptabilitate pentru ca un guvern PSD să inunde astăzi toate instituțiile statului. Nu poți să propui o soluție împotriva acceptabilității sociale. Nu este astăzi acceptat ca, după ce PSD a făcut scandal în coaliție, a votat moțiune cu AUR, a încercat ieri un nou dans împreună cu cei de la AUR, acum să spunem 'luați, PSD, țara pe mână, că nu știu cine a obosit'. Nu există niciodată oboseala politică ca scuză pentru a da țara complet pe mâna Partidului Social Democrat', a afirmat ministrul.
Potrivit acestuia, în prezent se desfășoară discuții între liderii PNL, USR și UDMR. În cazul în care va fi agreată soluția propusă de Uniunea Salvați România, urmează să fie identificată și o propunere pentru funcția de premier, a adăugat Miruță.
'Dacă în această seară va exista agrearea unei astfel de soluții, cu certitudine, în discuții și cu domnul președinte Nicușor Dan, se va identifica un nume de premier. (...) Noi am propus această soluție cu rotația celor două tabere: PSD cu celelalte partide de dreapta. În momentul în care și celelalte partide de dreapta vor accepta asta și președintele României va accepta asta, numele de premier va fi o etapă ușor de realizat', a spus el.

 

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