Bolojan: SUA au avut o influență covârșitoare asupra lumii, prin puterea economiei și capacitatea de a inova
Premierul interimar Ilie Bolojan a evidențiat miercuri, în cadrul recepției prilejuite de Ziua Independenței SUA, influența covârșitoare a Statelor Unite asupra lumii, prin putere economică și forță militară.
'Sunt aici să spun, cu respect, că această mare națiune, de 250 de ani, are o influență covârșitoare asupra lumii, prin puterea economiei, prin capacitatea de a inova, prin forța armatelor sale. Să ne gândim doar la salvarea Europei, la căderea comunismului', a declarat prim-ministrul la recepția organizată de Ambasada SUA, în contextul campaniei 'Freedom 250' pentru a marca 250 de ani de la semnarea Declarației de Independență.
El a adăugat că SUA promovează valori precum libertățile individuale, democrația sau egalitatea de șanse.
'Sunt niște valori extraordinare care ne-au motivat și pe noi și ne motivează în continuare', a spus Bolojan.
Bolojan a mulțumit companiilor americane care au investit în România, contribuind la crearea de locuri de muncă, transfer de tehnologie și promovarea țării noastre în SUA.
'Se cuvine să mulțumesc SUA și militarilor acesteia, pentru că, fiind prezenți în România, fiind coloana vertebrală a NATO, în situația dificilă din regiune, alături de militarii noștri, alături de militarii celorlalte țări din NATO, contribuie semnificativ la securitatea României și la siguranța cetățenilor noștri', a afirmat el.
Prim-ministrul a mulțumit și comunităților românești din SUA, dar și comunității americane din țara noastră, deoarece reprezintă o punte între cele două țări și o bază a dezvoltării relațiilor bilaterale.
'Sunt aici să îl felicit și pe domnul ambasador, pentru că în cele puțin peste o sută de zile a început în forță și sunt convins că va contribui semnificativ în anii următori la întărirea parteneriatului dintre România și SUA, la dezvoltarea relațiilor de afaceri, la promovarea investițiilor în domeniul energiei, al infrastructurii', a transmis Bolojan.
Totodată, el a evidențiat rolul însărcinatului cu afaceri al Statelor Unite ale Americii în România, Michael Dickerson, care își încheie misiunea după aproape patru ani în țara noastră.
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