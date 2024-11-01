Simion: AUR la guvernare! Dacă Nicușor Dan nu se conformează, trebuie suspendat

'AUR la guvernare! E singura soluție! Dacă nu se conformează Nicușor Dan, el trebuie suspendat', a scris Simion, vineri, pe Facebook.

Președintele Nicușor Dan a transmis că partidele au revenit la 'blocajul politic', după ce PNL se angajase marți să voteze un guvern minoritar PSD, însă ulterior și-a schimbat poziția.

'Am revenit la blocajul politic pe care marți îl credeam depășit. În baza pozițiilor partidelor de la consultări, a existat o singură formulă care părea că va întruni sprijinul unei majorități parlamentare: guvern minoritar PSD. Marți, PNL s-a angajat să voteze un guvern minoritar PSD, cu anumite condiționări față de programul de guvernare. De marți până azi, PNL și-a schimbat poziția', a scris Nicușor Dan vineri pe rețeaua X.

El a menționat că este responsabilitatea partidelor să negocieze între ele o majoritate pentru orice formulă de guvern pe care o consideră potrivită.