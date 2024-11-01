Fritz: Suntem hotărâți să ne asumăm un guvern minoritar PNL-USR-UDMR

'De partea corectă a istoriei. Modernizarea României nu poate fi amânată încă o generație. România are nevoie de un guvern serios care continuă reformele și livrează pentru oameni. Suntem hotărâți să ne asumăm un guvern minoritar în formula PNL - USR - UDMR', a scris Fritz, miercuri, pe Facebook.

Postarea este însoțită de o fotografie în care apare liderul USR alături de președintele PNL, Ilie Bolojan, și cel al UDMR, Kelemen Hunor.

PSD a transmis, miercuri, un comunicat de presă în care susține că România nu poate avea în următoarele șase luni un guvern minoritar PNL-USR-UDMR, condus de un premier de dreapta și mai apoi un guvern monocolor PSD și somează USR 'să înceteze sabotarea' formării rapide a unui guvern funcțional.