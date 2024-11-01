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Fritz: Suntem hotărâți să ne asumăm un guvern minoritar PNL-USR-UDMR

| 24 iun, 19:48

Președintele USR, Dominic Fritz, afirmă că modernizarea României 'nu poate fi amânată încă o generație' și pledează pentru guvern minoritar PNL-USR-UDMR.

 

 

 

'De partea corectă a istoriei. Modernizarea României nu poate fi amânată încă o generație. România are nevoie de un guvern serios care continuă reformele și livrează pentru oameni. Suntem hotărâți să ne asumăm un guvern minoritar în formula PNL - USR - UDMR', a scris Fritz, miercuri, pe Facebook.
Postarea este însoțită de o fotografie în care apare liderul USR alături de președintele PNL, Ilie Bolojan, și cel al UDMR, Kelemen Hunor.
PSD a transmis, miercuri, un comunicat de presă în care susține că România nu poate avea în următoarele șase luni un guvern minoritar PNL-USR-UDMR, condus de un premier de dreapta și mai apoi un guvern monocolor PSD și somează USR 'să înceteze sabotarea' formării rapide a unui guvern funcțional.

 

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