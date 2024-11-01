Homepage » Actual

Bolojan: SUA au avut o influență covârșitoare asupra lumii, prin puterea economiei

| 25 iun, 20:09

Premierul interimar Ilie Bolojan a evidențiat miercuri, în cadrul recepției prilejuite de Ziua Independenței SUA, influența covârșitoare a Statelor Unite asupra lumii, prin putere economică și forță militară.

 

'Sunt aici să spun, cu respect, că această mare națiune, de 250 de ani, are o influență covârșitoare asupra lumii, prin puterea economiei, prin capacitatea de a inova, prin forța armatelor sale. Să ne gândim doar la salvarea Europei, la căderea comunismului', a declarat prim-ministrul la recepția organizată de Ambasada SUA, în contextul campaniei 'Freedom 250' pentru a marca 250 de ani de la semnarea Declarației de Independență.
El a adăugat că SUA promovează valori precum libertățile individuale, democrația sau egalitatea de șanse.
'Sunt niște valori extraordinare care ne-au motivat și pe noi și ne motivează în continuare', a spus Bolojan.
Bolojan a mulțumit companiilor americane care au investit în România, contribuind la crearea de locuri de muncă, transfer de tehnologie și promovarea țării noastre în SUA.
'Se cuvine să mulțumesc SUA și militarilor acesteia, pentru că, fiind prezenți în România, fiind coloana vertebrală a NATO, în situația dificilă din regiune, alături de militarii noștri, alături de militarii celorlalte țări din NATO, contribuie semnificativ la securitatea României și la siguranța cetățenilor noștri', a afirmat el.
Prim-ministrul a mulțumit și comunităților românești din SUA, dar și comunității americane din țara noastră, deoarece reprezintă o punte între cele două țări și o bază a dezvoltării relațiilor bilaterale.
'Sunt aici să îl felicit și pe domnul ambasador, pentru că în cele puțin peste o sută de zile a început în forță și sunt convins că va contribui semnificativ în anii următori la întărirea parteneriatului dintre România și SUA, la dezvoltarea relațiilor de afaceri, la promovarea investițiilor în domeniul energiei, al infrastructurii', a transmis Bolojan.
Totodată, el a evidențiat rolul însărcinatului cu afaceri al Statelor Unite ale Americii în România, Michael Dickerson, care își încheie misiunea după aproape patru ani în țara noastră.

 

Tag-uri:
loading...
Feminis

Ştirile orei

Nicusor Dan

Nicușor Dan: Flancul estic al NATO și regiunea Mării Negre se află în prima linie a amenințărilor ruse

24 iun, 19:46
Citeşte mai departe
Radu Miruță

Miruță declară că USR propune o rotație între un guvern minoritar de dreapta și un executiv monocolor PSD

24 iun, 19:58
Citeşte mai departe
Bolojan

Bolojan: SUA au avut o influență covârșitoare asupra lumii, prin puterea economiei și capacitatea de a inova

24 iun, 19:55
Citeşte mai departe
ECONOMICA.NET

Citeşte mai departe
DAILYBUSINESS.RO

Citeşte mai departe
STIRIDESPORT.RO

Citeşte mai departe
ROMANIATV.NET

Citeşte mai departe
FEMINIS.RO
h

Fiul lui Liam Payne a fost desemnat ca unic moştenitor al averii cântăreţului estimată la 25 de milioane de euro

Citeşte mai departe
Comentarii
Adauga un comentariu nou
COMENTARIU NOU
Login
Autorul este singurul responsabil pentru comentariile postate pe acest site si isi asuma in intregime consecintele legale, implicit eventualele prejudicii cauzate, in cazul unor actiuni legale impotriva celor afirmate.

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ

Cele mai citite
Bolojan:
Bolojan: Există întârzieri de plată la proiecte PNRR; fără să ne plătim constructorii, greu să fie finalizate în august
Alexandru Rafila
Rafila susține preluarea procedurilor de achiziție de la Banca Mondială pentru proiectele mari cu fonduri UE
Demeter:
Demeter: Mi s-au atribuit afirmații pe care nu-mi amintesc să le fi făcut; mă retrag din funcție, dacă se adeveresc
Cseke Attila
Cseke Attila: Sper să reuşim să să se regăsească în proiectul de lege introducerea unor criterii de performanţă la salarizare
Gabriel Andronache
Gabriel Andronache (PNL): PSD insistă pentru a deraia Programul SAFE România, prin atacarea lui la CCR
Opinii
Citu
Florin Cîţu: PSD nu pierde nicio situaţie să-i arate lui Putin că îi susţine agenda de aici de la Bucureşti
cfr
Consiliul Concurenţei: Doar 40% din calea ferată din România este electrificată
b365.ro
stiripesurse.ro
h
Economistul-șef al Raiffeisen temperează optimismul după scăderea deficitului: „Este prematur să ne pronunțăm”. Care este adevăratul test
h
SURSE Fostul ministru Bogdan Ivan implicat într-un accident rutier: Coliziune puternică cu un autobuz
h
Meteorologii ANM anunță o 'cupolă de foc' deasupra României: Urmează zile cu temperaturi greu de suportat. S-a emis Cod Portocaliu de caniculă
economica.net
feminis.ro
h
Fiul lui Liam Payne a fost desemnat ca unic moştenitor al averii cântăreţului estimată la 25 de milioane de euro
h
YouTube ajunge la o înțelegere cu un adolescent american pentru a evita un nou proces
h
Bill Gates a declarat că Jeffrey Epstein intenționa să îl șantajeze
dailybusiness.ro
x
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ